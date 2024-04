"La Promesa”: un testimonio de amistad, sacrificio y valores en tiempos modernos

He visto otra vez estos días la película "La Promesa" (2016), dirigida por Terry George, y he pensado que han pasado ya 100 años del genocidio turco contra los armenios (1914-1923). En el film domina el relato de denuncia, como ha hecho el director en otras obras como el genocidio de Rwanda (película “Hotel Rwanda”). Pero también me ha emocionado el poderoso retrato de la amistad, el sacrificio y la lucha por un ideal en medio de la tragedia y el conflicto.

Ambientada durante los últimos días del Imperio Otomano y el genocidio armenio, la historia sigue a un triángulo amoroso entre un estudiante de medicina armenio, Mikael, una bella artista armenia, Ana, y un periodista estadounidense, Chris, mientras enfrentan la brutalidad de la persecución turca contra los armenios.

Uno de los aspectos más conmovedores de la película es la forma en que se destacan los valores de la amistad verdadera. A medida que Mikael (Oscar Isaac), Ana (Charlotte Le Bon) y Chris (Christian Bale)luchan por sobrevivir y proteger a sus seres queridos, su vínculo se fortalece aún más. Están dispuestos a arriesgar sus propias vidas para protegerse mutuamente y para ayudar a los demás, demostrando el poder del compañerismo y la solidaridad incluso en los momentos más oscuros.

Además, la película presenta un poderoso mensaje sobre el sacrificio por un ideal. A pesar del peligro inminente y las difíciles circunstancias, los protagonistas están decididos a defender lo que creen que es justo y humano: salvar a los huérfanos armenios de la masacre turca. Su determinación para enfrentarse a la injusticia y proteger a los más vulnerables resuena como un recordatorio atemporal de la importancia de actuar con valentía y compasión en medio de la adversidad.

Estos valores de amistad, sacrificio y lucha por un ideal son especialmente relevantes en la sociedad contemporánea, marcada por la incertidumbre, la desconfianza y la confusión. En un mundo donde la verdad puede ser cuestionada y los valores humanos parecen estar en peligro, películas como "La Promesa" nos recuerdan la importancia de aferrarnos a lo que realmente importa: el amor, la solidaridad y la justicia.

En última instancia, "La Promesa" nos inspira a reflexionar sobre nuestros propios valores y compromisos en un mundo cada vez más complejo y dividido. Nos desafía a ser valientes, a defender lo que es correcto y a mantenernos unidos en la lucha por un mundo más justo y humano. En un momento en que la amistad, el sacrificio y los ideales pueden parecer amenazados, esta película nos ofrece un rayo de esperanza y un recordatorio de la fuerza del espíritu humano, que en este caso tiene como contexto la matanza de por lo menos un millón de armenios por orden del gobierno de Turquía.