​Los dos años de desastre: las consecuencias del terrorismo de Estado talibán en Afganistán

Han pasado dos años desde la caída fatal de la civilidad urbana ante el terrorismo étnico y la tiranía ideológica. El mundo cerró sus puertas y entregó al pueblo de Afganistán a los terroristas y asesinos talibanes como resultado de un trato vergonzoso. Ahora, debido al carácter destructivo y disruptivo de este grupo que aún está en el poder, los vecinos, la región y este mundo de democracia y derechos humanos, quieren beneficiarse de la existencia de los terroristas talibanes a través de la interacción táctica y estratégica. Sin embargo, este grupo ha hundido a Afganistán en el pozo de la mayor tragedia humana y civilizatoria en la historia humana contemporánea.



En estos dos años, el régimen autoritario y represivo de los talibanes se ha ocupado de reprimir y erradicar la civilización humana y veinte años de progreso y crear una atmósfera de terror. El mundo también hace la vista gorda ante los crímenes de este grupo cruel y misógino. Teniendo en cuenta la situación actual, la política global y las grandes tensiones internacionales, este grupo aprovecha la oportunidad y consolida los cimientos opresores y brutales de su poder étnico único. A pesar de la naturaleza terrorista y asesina de este grupo, la región aún prefiere interactuar con él. Los países fuera de la región, que se han beneficiado mucho de esta carta estratégica por sus grandes y pesadas competencias desde el inicio de este grupo, están en sintonía con ella.

El autor no pretende abordar la causa y las razones de este desastre contra la civilización y la cultura y esta conspiración organizada contra el pueblo de Afganistán. Debido a que hasta ahora han pasado dos años desde que este grupo terrorista llegó al poder, ha habido muchos análisis, escritos e investigaciones al respecto. Por tanto, mi intención es tratar las consecuencias de la presencia de este grupo terrorista en el poder en Afganistán, que se pueden enumerar de la siguiente manera:

En primer lugar, la primera consecuencia de la presencia de este grupo terrorista en el poder es convertir a Afganistán en un infierno en la tierra para el sufrido pueblo afgano. En la actualidad, las personas viven bajo extrema presión mental y física, pobreza e indigencia, en las condiciones más inhumanas. Según encuestas recientes, Kabul ha sido llamada una de las ciudades infelices del mundo, y todo esto es gracias a la presencia de los talibanes en el poder, que ha privado a la gente de un sueño tranquilo y una vida pacífica al matar a personas inocentes durante veinte años. Ellos eran;

En segundo lugar, el aumento de la pobreza, la indigencia, la prostitución, la venta de niños, la inseguridad, los secuestros organizados en los que participan los propios talibanes en la mayoría de los casos y chantajean al pueblo y a los empresarios, la tortura estructural y el encarcelamiento de veinte mil presos de determinada nación. Es uno de los ejemplos de un régimen represivo y cruel en la historia humana. Con su presencia en el poder, los talibanes han grabado tal obra maestra histórica en la memoria de la humanidad;

En tercer lugar, entre otros logros de este grupo brutal y sanguinario de la historia. La herida quedará supurante para siempre;

Cuarto- Privar a la mitad de la sociedad (mujeres y niñas) del derecho a la educación, al trabajo, a las legítimas libertades religiosas y lógicas que son legítimas en el diccionario de la vida humana, es uno de los logros del terrorismo talibán que no tiene paralelo en la historia. Los talibanes han privado a las mujeres y niñas afganas del derecho a la educación y al trabajo, que es la principal necesidad de la sociedad actual, sin una justificación religiosa e ideológica razonable, contraria a las enseñanzas religiosas y culturales de nuestro país. Con esta mala acción de este grupo terrorista, el mundo islámico ha criticado repetidamente a este grupo y lo ha considerado inhumano y anti-islámico;

Quinto- Romper la relación de Afganistán con el mundo exterior, que hoy en la era de la globalización se considera una necesidad urgente e imprescindible para las relaciones económicas, culturales, sociales, políticas y de seguridad, se considera una de las funciones insólitas de este grupo terrorista. Hoy, más que nunca, Afganistán vive en un aislamiento histórico y desconectado del mundo exterior. Este aislamiento hace retroceder a Afganistán cincuenta años y destruye todos los logros de los últimos veinte años;

Sexto- A través de la represión estructural y la tortura, los talibanes están tratando de imponer las creencias sin sentido de las escuelas Haqqani y Pakistaní al pueblo de Afganistán, que ha estado orgulloso de la sagrada religión del Islam durante más de mil años. Ideas que solo conducen a la supresión de la humanidad, la bondad y la compasión humana, que son necesarias para una mayor solidaridad de la sociedad humana, y llevarán la cultura de la violencia, la opresión y el odio al corazón de cada ciudadano, inconscientemente;

Séptimo. Desde el comienzo de su empoderamiento por parte de los EE. UU., que fue la base del Acuerdo de Doha, los talibanes han sido anti-persas y reprimieron a los tayikos. Muchos ejemplos de la literatura de disgusto y odio, que muestra el antipersianismo de este grupo, han sido repetidos muchas veces por los líderes talibanes. Este grupo está tratando de aceptar la hegemonía étnica sobre los no pashtunes al reprimir a las personas en las áreas de habla farsi, especialmente los tayikos. Esta obra tiene raíces históricas en la historia de nuestro país, pero su aspecto evidente ha encontrado un diagrama claro en el régimen represivo de los talibanes.

Octavo- Los talibanes establecieron el primer estado terrorista en Afganistán al convertir a Afganistán en un refugio seguro para terroristas nacionales y extranjeros. Hoy, más de veinte grupos terroristas extranjeros y sus subgrupos tienen nidos seguros en Afganistán. Los centros educativos activos, el reclutamiento, las fuentes de ingresos financieros y los esfuerzos para crear estructuras organizativas y terroristas regulares se encuentran entre los objetivos importantes de estos grupos terroristas, que son la base del régimen talibán. Este grupo, en connivencia con el terrorismo regional y global, prácticamente ha convertido a Afganistán en el Campo del Golán, grupos terroristas;

Noveno. En los últimos dos años, los talibanes prácticamente han convertido a Afganistán en la mayor fuente de producción de drogas al utilizar las fuentes de enormes ingresos financieros del cultivo, producción y tráfico de narcóticos. El beneficio de este trabajo para los talibanes y su régimen ilegítimo, además de la generosa ayuda de Estados Unidos, que es de unos cuarenta millones de dólares a la semana, y otras cuantiosas sumas de dinero que también se entregan clandestinamente a este grupo, han sido capaz de continuar con este grupo terrorista. ayudar a mantener su poder político a pesar de la oposición del pueblo afgano;

Décimo - Subastar los activos nacionales que pertenecen al público afgano y como resultado de 20 años de ayuda al gobierno afgano y al sistema de seguridad, como equipo militar y de guerra, subastar las minas de Afganistán, electricidad comprada con el dinero del pueblo afgano. Se proporciona desde los países de Asia Central, pero los talibanes se lo proporcionan a sus amos paquistaníes por un buen servicio, las aguas de Afganistán, que deberían ser un recurso para los intereses nacionales y ayudar al crecimiento económico y al gasto público, a un precio pequeño que es el resultado. de un acuerdo que se vende a Pakistán e Irán es una de las otras traiciones del grupo talibán;

Undécimo- La creación de tensiones fronterizas con los vecinos de Afganistán (a pesar de la enemistad histórica de los dos vecinos orientales y occidentales con nuestro pueblo y nuestra tierra), que automáticamente crea el terreno para la tensión y el caos, es uno de los logros del Emirato Talibán. Los talibanes se han enfrentado varias veces con sus vecinos del este, oeste y norte y han creado una mentalidad de mala vecindad. Aunque no hemos tenido buenos vecinos y lo que vemos hoy es el resultado de las políticas equivocadas de estos vecinos para devolver a los talibanes al poder, estas tensiones pueden ser un dolor de cabeza para el futuro de un sistema legítimo y popular;

Duodécimo- Finalmente, el terrorismo talibán ha llevado a que este país sea como un caldero abierto, un lugar de vigilancia por parte de organismos de inteligencia y agencias de inteligencia de los países vecinos, de la región y del mundo. Hoy, la vigilancia y el tráfico de organismos de inteligencia de los tres ejes de vecinos, la región y el mundo ha convertido a Afganistán en un campo candente de competencia, tensión y confrontación. Esta obra se debe a la presencia de los terroristas talibanes, que ha hecho que se duplique la miseria del pueblo afgano. Lo que es evidente de esto es que los talibanes nunca podrán hacer frente a los desafíos que han creado para el pueblo de Afganistán y crear un sistema popular y legítimo. Día a día, el odio histórico y el asco del pueblo afgano contra este grupo va en aumento, y está preparando el terreno para una guerra feroz y étnica. La unidad nacional y la convivencia pacífica ha perdido su sentido. Lo que ha provocado que surjan divisiones y cismas en la sociedad es el emirato talibán, cuyo origen es la represión y se implementa bajo un gobierno terrorista.