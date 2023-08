El mensaje de los mormones

Nunca me imaginé esto. Pero sé que esto y más… sucede en el mundo. Hace varios días me encontraba sentado en la acera donde vivo y vean lo que sucedió. Pasaron los predicadores de la religión mormona y educadamente me solicitaron si los podía atender. Les respondí, con todo gusto, espérenme solo tomo mis bastones de deambular. Está bien, respondieron. Abrí la puerta de hierro y salí.



-Tome este pequeño libro. - me dijo uno de los mormones.

-Gracias. - respondí.

-¿Usted algún día ha dialogado con alguno de nuestra religión? - me expresó el mormón.

-Sí. - fue mi respuesta.

-Y, ¿qué dialogó o dialogaba? - señaló el mormón.

-¡Ah! Exactamente no recuerdo, pero, ¿a qué viene esa pregunta? - le dije. Solo se pusieron a reír.

-Bueno, no importa. -exteriorizó el mormón.

En ese momento, el otro se dirigió a mi y me dijo:

-Nuestro mensaje es que existen dos versiones de la muerte de Judas Iscariote.

-Sí, yo tengo aproximadamente 24 años de estudiar las dos versiones de la muerte de Judas, la que está escrita en Mateo 27: 1 al 10 y en Hechos de los Apóstoles 1: 17-18 y no me han podido dar una respuesta correcta a los que les he preguntado: a los de religión y/o sectas Testigos de Jehová, Evangélicos, Sacerdotes Católicos, Teólogos diversos, a ustedes mismos, sólo me dicen "vamos a ver, a estudiar eso". - expresé a los mormones.

Estos se quedaron sorprendidos. Entonces, uno de ellos, el responsable de la misión se quedó pensativo por unos segundos y con mirada aletargada.

-Vea, El Reino de Dios está por venir, tenemos muchas señales, incluso la Biblia no es “perfecta”. También existen otros detalles como por ejemplo: el de Pablo de Tarso, él escuchó y vio a Dios, pero el que iba con Pablo sólo lo escuchó, ahí hay una contradicción por se omitió que lo viera. - me expresó el mormón.

-Pero, en el caso de Pablo de Tarso o Saulo, no hay ninguna contradicción, porque Dios solamente quiso que Pablo lo escuchara, lo viera, es decir, el resplandor o luz que vio, ese era Dios, mientras tanto al acompañante de Pablo solamente le dio el beneplácito de escucharlo y no verlo. Entonces, ahí está claro que El Señor sólo da lo necesario y a quien lo necesita. A Pablo le dio el don de ver y escuchar, así de sencillo. - dije al mormón, que estaba ya inquieto.

-Lo que pasa es que la BIBLIA NO ES PERFECTA. - respondió airado el mormón.

-Usted es un hereje, como va a decir que la Biblia no es perfecta, con eso esta diciendo que Dios es imperfecto. - le contradije. Solo me quedaron viendo sorprendidos y pensativos.

Les continué diciendo:

-Recuerden que Dios es el escritor de la Biblia, y Él es perfecto y ustedes lo saben. Es por eso que ninguna religión o secta puede decir esta es la Biblia de los testigos de Jehová, de los Evangélicos, los Católicos y etc. La Biblia fue inspirada, escrita sabiamente por Dios seleccionando a determinadas personas de la época. - Los mormones se quedaron asustados y me dijeron "ya nos vamos".

-¿Por qué se van? No los estoy corriendo - les dije.

-Nos vamos, nos vamos... - y dieron media vuelta. Y una vez que estuvo el mormón responsable en la calle me exteriorizó "cuídese". Le respondí "cuídese usted también". Ese "cuídese", lo comprendí como una amenaza por el contexto en el cual se había ventilado el dialogo.

Conforme este diálogo, pude discurrir que estos mormones andan predicando a Satanás, distorsionando lo preceptuado en la Biblia, porque, ¿cómo van a decir que la Biblia no es perfecta?

Eso es estar afirmando que Dios es imperfecto. Ese es el gran problema de ciertas religiones-sectas- pastores, miembros... creen tener la verdad, y ser los perfectos, y se molestan cuando no se les atiende el asunto de ir a sus templos, se ponen también airosos. No pueden obligar a nadie.