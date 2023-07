Escuela de mentirosos

Pedro Sánchez acaba su mandato como lo empezó: mintiendo. Por eso no se entiende que achaque a los demás lo de mentir. Bien es verdad que él no miente, solo cambia de opinión. Me recuerda aquel dicho de la mili sobre los veteranos: «el veterano no duerme, descansa». El caso es que nos hemos hartado a reír con tanta mentira y tanta degeneración como traían de la dehesa ideológica, aunque con tanta mentira han dañado al pueblo y están detrás de casi doscientos mil fallecidos por negligencia del Gobierno y demostrada dejadez. ¿Acaso los tribunales no han volcado culpas en el Gobierno y sobre nadie más?

Empezó mintiendo con lo de no gobernar con ‘Hundidas’ Podemos, no pactar con Bildu, negar el plagio de su tesis doctoral, que además él no redactó. Y siguió con mentiras y más mentiras durante la pandemia: nos encerró ilegalmente y ahora hay que hacérselo pagar o recurrió al comité de expertos que jamás existió, blindó sus viajes en Falcon y no tardarán en salir porque está obligado a demostrar qué carajos pintaba su cercanía a Tito Berni y si viajaba también en Falcon, veremos si solo o en compañía de catálogo. ¿Y la trama mafiosa que montó con el asunto de Marruecos? ¡Ahí va la carta de Sánchez, Inda, para tu diario de información!

Lo tiene muy crudo el mentiroso de Moncloa, como lo tiene crudo alguno de sus ministros: Grande Marlasca fue el creador de bulos contra la derecha y contra la ciudadanía, además de no dudar en perseguir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a quienes, dicho sea de paso, tiene un odio africano. Las decenas de muertos en la valla de Melilla, y en territorio español, no va a quedar como está. La verdad tiene que salir a relucir y antes o después le caparán el sombrero como se capaban los Seat 600 en los años sesenta. No le perdonaremos que hablara de violencia machista cuando las pruebas y el propio delegado del Gobierno dijeron que era un simple suicidio. ¿Ha pedido perdón Marlasca? Ni lo ha hecho, ni lo hará. Arrastra una cruda deuda, y no precisamente de la bicicleta estática parada por el Erario Público.

La soberbia le pierde como pierde a María Jesús Montero, a Irene del mismo apellido, a Ione Belarra, a la protectora de pederastas (Yoli Díaz) y especialmente a RamiroSantalices, antiguo asesor suyo a quien ‘bendijo’ a cambio de expulsar a quienes le habían denunciado. Mintió al decir que lo había denunciado ella. ¡Puñetera mentirosa comunista! Más de nueve años estuvo tragando el sapo hasta que Santiago Abascal volvió a recordarle su oscuro y mafioso pasado en tierras gallegas. Un personaje tan oscuro no puede estar al frente de una institución y menos presidir o copresidir un gobierno por muy socialcomunista o simplemente comunista del niño Jesús que sea.

Las últimas rabadas de la escuela de mentirosos son las surgidas en Valladolid cuando la ministra Ribera acudió en bicicleta a la Cumbre del Clima, pero lo hizo con varios coches oficiales alrededor y de esos que contaminan hasta la goma del calzoncillo. No les hablaré hoy del ridículo que supuso para los asistentes. La ciudadanía de Valladolid, muy educada como siempre, se limitó a decir aquello de que «tontos hay en todas partes, hasta andando en bicicleta por postureo».

Semejante ridículo hizo el mentiroso por excelencia, Pedro Sánchez, y el exalcalde de Valladolid, ahora candidato al Congreso de los Leones: ambos en bicicleta circularon en dirección prohibida, y zona cercada para evitar los insultos habituales al maquiavélico-mentiroso. Fue un postureo más de la vergüenza que ya representa el inquilino saliente de Moncloa: ese patoso y felón que llama a la mentira simple cambio de opinión, pero aprovecha para decir que mienten los demás y lo reitera porque el ladrón cree que todos son de su misma condición.

Pero no pasa nada, ellos nunca mienten, simplemente cambian de opinión, algo que ya no les sirve de estrategia. Ya solo nos queda pedir que no dejen sin pagar en los cajones de los ministerios los 26.000.000.000 de euros que dejó el bolivariano y lugarteniente de Delcy Rodríguez, corneta amantísima de Ábalos y mal bicho desorejado de Nicolás el Inmaduro. Me estoy refiriendo a Rodríguez Zapatero, el maestro tonto que aleccionó al alumno mentiroso actual de Moncloa, Pedro Sánchez «El desenterrador”, que será por lo que pase a la Historia, si antes la Historia no le pisotea por inútil, psicópata y traidor.

No piensen que éste es el final de Pedro Sánchez. Lo será en Moncloa porque la Comisión Europea ya ha dejado de lado a su persona y lleva algo más de un mes contando con Núñez Feijóo, por eso sale en su ayuda cuando Sánchez miente, tal es el caso de los peajes: faltó tiempo a la Comisión Europea para decir que Sánchez lo firmó y lo propuso. Otra mentira del felón enfermo.

Ya verán cómo no tarda en salir la carta de Sánchez al rey Mohamed VI cediéndole todo el protocolo y control de Marruecos. ¡Venga Inda, que tú ya la tienes, sácala! No te hagas de rogar. A rey muerto, rey puesto y, en el caso de la Unión Europea y el despido democrático de Sánchez, con las bendiciones del pueblo, la monarquía y las instituciones.

Ahora tenemos que conseguir que el mentiroso, fraudulento, traidor, maquiavélico y degenerado Sánchez nos pague las que nos ha metido atravesadas. No puede quedar impune y menos cuando tantos le acercan más y más a Tito Berni. ¿Por qué y a cambio de qué? Desde luego la escuela de mentirosos no acaba aquí; iremos sacando a todos mentirosos babeantes, incluida la mafiosa trama del patrimonio de la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, para no pagar a Hacienda y donde la empresa de su marido se ha pringado.

Y no nos olvidaremos de Nadia Calviño, mentirosa y trapacera hasta para crear una plaza para su marido en Patrimonio Nacional, aunque el hombre se sintió avergonzado y renunció porque sus amigos le tachaban de mafioso, aprovechado y tragón. Tendrá que dar cuenta de cómo gestionaba su empresa las ayudas europeas y por qué no aparece todo el dinero o por qué el gobierno no lo encuentra.

Y no olviden al ministro de la Seguridad Social, el mismo que negaba la existencia de “Citas previas” y encima volcaba todo su odio y vomitaba odio y venganza en el Parlamento de mediocres socialcomunistas. Le habían pillado mintiendo y le tenían cogido por los…estatutos. Y mas. Y más. Al tiempo.