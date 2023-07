Qué hay, el espejo cambió de lugar

El tiempo miró una mariposa multicolor al abrir la verja de su jardín, a su ves voltió a ver el buzón, ahí vio un montón de cartas, que le dejaban, asimismo, unos sobres grandes para su después, qué sería, nunca se supo. El Señor Tiempo tenía la soberana costumbre dejarlo todo volado como desapercibido, y siempre auto conversaba, pero en esta ocasión fue así.







El tiempo dialogaba para ver si ahora entienden su son de ser. Está muy calmo el ambiente, avizora tempestad,el escondite está en la pandereta.Así es el ambiente del fin de semana más la amenaza de lluvia, eso es tabúno te luce,pero así es aunque no te cuadre,es tu criterio no el mío.Estás muy confundido.Pero a pesar de todo es tu verdad y tu razón, pero que sea certera quién sabe, porque estas tildado de traidor, ladronzuelo y oportunista. Ello es importante para noser como esos o vos. Incluso, vos crees que nose sabe lo que fuiste.En ese momento el tiempo se detuvo y vio que el espejo había cambiado de lugar. Y prosiguió en su soliloquio.





-Pues, no he dicho que no me cuadre. Eso lo dijiste vos, no yo, estás muy arcaico renueva tu mente y ve hacia otros horizontes,¡ah!y te diré esto también: “estoy dónde siempre he estado, no me he metamorfoseado y no me vengas con barajas baratas,necesitas dilucidar con más altura estás volando demasiado bajo.Ni me vengas con palabritas cajoneras. Deja esa muletilla. No te estés asesorando. Sos soberbio y te crees un absoluto dueño de la verdad. Estás en tú limbo y ahí te dejo. Buenas noches.” Jajajajajaja-le dijo el tiempo a su tiempo-.





-No, estas equivocado, quién es más soberbio o prepotente un civil, un traidor, ladronzuelo o un militar. Yo nunca te he dicho que soy dueño de la verdad, eso lo dices vos, no lo he dicho yo. Tengo la verdad como Señor Tiempo, y vos la tuya, pero es acomodaticia a tus intereses personalísimos, así como muchos. Incluso. Cuando no hay argumentos eso dicen: “sos soberbio”, jijijijijiji. Fíjate, que, yo como Señor Tiempo escribo y digo lo que es, si a otros les duele, fastidie o no les guste, no es mi problema. El tiempo como siempre se ha dicho es el mejor Juez. Pero vino un chistosito y pretendió indisponer, querer ser mas que el tiempo-inquirió el espacio-. Pero vino uno por ahí que escuchaba al tiempo y espacio y.





-Con vos pierdo mi tiempo. No logro ilustrarme-expresó el susodicho-.





-Y es que crees que te voy a estar dando mis ideas como hace años tras años para que te lucres, eso es ser ladrón, oportunista, siempre te has aprovechado de los demás usurpándolas sus ideas y presentándola a tus superiores como que son tuyas, eso es ser hijo de P., y demás. Jajajajijijiji. Y. Por antonomasia, para su conocimiento y demás efectos, todos los seres humanos tienen un grado de soberbia, prepotencia y etc. Vos crees que sos santo o es que tu espejo se cambió de lugar.No quiero ilustrarte no es mi intención. Vos quieres que siempre te siga dando ideas. Eso ya pasó a la historia. Es bueno que paras tus propias ideas.Si te arde algo para sobarte. Yo soy cualquier mengalo a la par tuya. Vos sos el poderoso-contundentemente le respondió el tiempo al susodicho-.





-Me tienes asombrado-contestó el susodicho-.





-Y, para tu conocimiento y demás efectos, esté donde esté, soy el tiempo feliz, no creas que soy frustrado o algo semejante. Jamás de los jamases. Soy el ojo de Dios y aquí todo pasa primero por frontera y "Yo sé que vos sos feliz "Si vos conmigo pierdes tu tiempo, yo con vos voy directo al ascensor del infierno. No pierdas tu tiempo.Sigue leyendo la biblia. Ese es el nuevo orden mundial. No seas prepotente, no te luce. Todo un hombre versado en biblia. Se feliz.Estoy riéndome de tus sandeces. Dices las cosas según vos para abofetear, pero quedas en ridículo- inquirió el Señor Tiempo con vos de mando-.





Pasó el tiempo, la cobranza del tiempo se dio, como todo ser humano el susodicho, iba quedando desquiciado de la mente, falleció, su agonía fue extensa, no podía morir. Pobre susodicho, retó al tiempo y ya ven en lo que deparó. El vecindario se encargó de sepultarlo.Qué Dios lo perdone.