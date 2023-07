'​Rectificación', en el diccionario de la Moncloa

La ignorancia, en el poder, conduce a la justificación de cualquier decisión; simplemente denominando la nueva realidad (post mentira) como RECTIFICACIÓN LÓGICA EN EL ÁREA DE LA GESTIÓN.



Clarito como el agua mineral embotellada: PROMETER, JURAR, COMPROMETERSE para don Pedro Sánchez son meros conceptos políticos, sometidos a los avatares de las circunstancias de la gobernanza de un País.

Conclusión, esas palabrejas, que el pueblo llano agradece y corresponde electoralmente, para el Presidente del gobierno son meras RECTIFICACIONES positivas para “su gobierno”.

Todo eso, no sé cómo llamarlo, pero seguramente la filosofía lo describiría perfectamente: FALACIAS ** “Falacias, teorías para argumentar lo que uno sabe que no será verdad” ** “Falacias, argumentos que se utilizan para sustentar alguna idea que se esté exponiendo y que, en un principio, pareciera ser lógica, pero con el paso de la exposición de ideas nos damos cuenta de que no tienen fundamento de base para ser válidas” ** “Las falacias se emplean con intención para manipular a quienes escuchan, o para persuadirles y lograr que hagan algo. Es por ello que, en el campo de la política, es donde quizá abunden más falacias”

Parece olvidar el señor Pedro Sánchez que la historia está llena de FALACIAS que han conducido al enfrentamiento social y a la destrucción de pueblos y culturas.

Las “promesas, juramentos y compromisos” siempre han sido herencia del “señorío” y su incumplimiento, también siempre se ha llamado TRAICIÓN, ENGAÑO y COBARDÍA.