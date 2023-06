​El posible reemplazo de Putin

Uno de los objetivos que quisiera tener la OTAN en la guerra de Ucrania es hacer caer a Vladímir Putin, el hombre fuerte de Rusia en este último cuarto de siglo. Muchos medios occidentales lo presentan como un nuevo Hitler, Mussolini, Hussein o Gadafi, cuyo derrocamiento militar en manos de sus tropas tanto han aplaudido.



Un potencial rival de Putin es una de sus antiguas criaturas políticas, Yevgueni Víktorovich Prigozhin. Se trata de un antiguo cocinero suyo que ha devenido en el jefe del principal ejército mercenario del mundo, el Grupo Wagner, el cual ha jugado un rol clave en la última conquista rusa en Ucrania (la de Bajmut).



Occidente no quiere a Putin

Putin es uno de los arquitectos de la Rusia postsoviética y del actual orden mundial. En 1998-99 lideró a los servicios de inteligencia. Desde agosto 1999 hasta hoy se ha alternado en el puesto de Presidente del Gobierno de la Federación de Rusia al de Presidente de la Federación Rusa.

Inicialmente, Washington y Londres le vieron con buenos ojos (como también antes pasó cuando Hitler o Hussein debutaron en el poder teniendo como rivales a los “rojos” o a Irán). Al filo de este milenio, Putin aparecía como un hombre dispuesto a erradicar la economía centralizada, nacionalizada y planificada, y dar paso a un capitalismo alineado a Occidente. De allí que dejaron que él pudiese masacrar a los chechenos y transformar a su capital (Grozny) en la primera en ser arrasada.

Mientras Putin les dejara a la OTAN poder bombardear en Afganistán, Irak y Libia, su figura era tolerada. Sin embargo, cuando él lanzó a sus tanques para impedir que Georgia o Ucrania se sumen a la OTAN y luego salió en defensa de sus socios sirios (la familia Assad gobernante de dicha república donde se encuentra su principal base naval en el exterior) y frenó el intento de Barack Obama de controlar a esta nación, las cosas empezaron a cambiar. Putin ha proseguido con su línea de enajenar a sus antiguos amigos de Washington y Bruselas al apoyar a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y, sobre todo, China.

Ucrania siempre fue percibida por Occidente como un centro de conflicto, siendo su meta el lograr que la segunda nación exsoviética en términos de población y recursos se sumase a la Unión Europea. En la disputa entre ese bando (quien tomó el poder en Kiev en 2014 con ayuda de los nazis locales) y el prorruso es que se produce la primera guerra interna en Ucrania, la cual condujo a la autoproclamación de independencia de 3 regiones de dicho país (Crimea, Donetsk y Luhansk).

La incursión rusa, que se inicia el 24 de febrero del 2022, fue una respuesta a la provocación del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien días antes pidió a la cumbre de la OTAN que esta le admitiera como miembro. Inicialmente, Moscú buscó tomar Járkov y Kiev para producir un cambio de régimen. Empero, dicha ofensiva fracasó y Putin reorganizó sus fuerzas para sacar a sus tropas del norte para moverlas hacia el sur y el este, donde ha terminado logrando crear un corredor que abarca a entre el 15% al 20% del territorio de Ucrania, cuando esta proclamó su independencia en 1991.

Por el momento, no se ve un fuerte avance de ningún bando. Pese a que la nieve y el invierno han sido remplazados por el calor del verano nórdico, no hay avances significativos de uno u otro campo en las últimas semanas.

Una novedad es que la OTAN viene armando e impulsando 2 pequeños grupos de oposición armada en Rusia, cuyas acciones de sabotaje más parecen ser dirigidas desde fuera de sus fronteras.



La prisa de Prigozhin

Prigozhin, nacido en 1961, es un antiguo convicto por delitos comunes. Entró a la cárcel a sus 18 años y luego se pasó casi todos sus años veintes en prisiones. Cuando fue liberado se enroló a los secuaces de Putin, donde se destacó como chef y organizador de eventos.

Sin saberse muy bien como Prigozhin terminó siendo más conocido por el casco y el rifle que por el sombrero y el cucharón de cocina. Hoy es uno de los principales oligarcas rusos y comanda a unos 50 mil mercenarios.

Su grupo paramilitar privado se llama Wagner, pues este era el compositor preferido de Hitler. Uno de los primeros promotores de este ejército no convencional es el ruso Dmitry Utkin, quien anda adornado con tatuajes nazis.

El Grupo Wagner ha intervenido en numerosos conflictos bélicos en el mundo: Madagascar, República del África Central, Congo, Angola, Senegal, Ruanda, los dos Sudán, Guinea, Guinea Bissau, Libia, Zambia, Zimbabue, Kenia, Camerún, Costa de Marfil, Nigeria, Chad, Libia, Siria y Ucrania.

Este ha amasado fortunas. Por ejemplo, Mali le daba $ US 10 millones mensuales por sus servicios y han lucrado con las minas de diamante africanas y con los pozos y refinerías petroleras de Siria. Empero, también han cosechado derrotas (participando en el bando perdedor en Libia o siendo echados por los yihadistas de Mozambique, quienes decapitaban a sus mercenarios).

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el Grupo Wagner ha estado inmiscuida. Se reporta que unos 400 efectivos suyos fueron a Kiev a preparar el magnicidio del presidente Zelenzki. Ahora, esa intervención es más explícita, pues han comandado el avance ruso en Bajmut (la última conquista de Putin en Ucrania).

Esta última acción puede ser interpretada como una suerte de victoria pírrica, pues el Grupo Wagner ha perdido a 20 mil de sus 50 mil hombres. Prigozhin acaba de advertir de que hay el riesgo de que esta guerra acabe como un bumerán contra Putin, así como las que antes se dieron contra Japón en 1903-1904 y en la I Guerra Mundial (1914-18) terminaron produciendo 3 revoluciones rusas. La diferencia es que, por el momento, Rusia no viene perdiendo territorios (sino, más bien, va ganando) y el conflicto no ha sido total ni ha producido una catástrofe militar.

El Grupo Wagner, por su parte, demuestra que no es solamente Kiev quien impulsa a grupos pronazis (como son el régimen de Azov y otros que reivindican la herencia y los símbolos de Stepan Bandera, el aliado ucraniano que tuvo Hitler para invadir a los soviéticos).

Prigozhin no es la carta de recambio que Washington quisiera para Moscú. El propio Putin puede utilizarlo como un remplazo del fenecido Vladímir Zhirinovski quien fuera el líder de la ultraderecha nacionalista rusa, cuyo rol él empleaba como contrapeso a los sectores izquierdistas y pro-occidentales.

En todo caso, la emergencia de Prigozhin pudiese ir creando una figura que pudiese disputar protagonismo a Putin. Para Washington es vital ir minando la gran autoridad interna que aún conserva el mandamás de Moscú.