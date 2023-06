Tzeitel danza el poema "Cómo arreglar una casa", de «La Bella Revolución»

En mi afán por dar a la salida al aire más allá de mi mente y de la preparación en forma de libro de los versos de "La Bella Revolución", doy en esta entrega a leer el (inédito) poema "Cómo arreglar una casa", que hace poco preparó y bailó una excelente coreografía la bailarina de colores Tzeitel, allí en el País Vasco, en ese lugar tan salvaje y hermosamente tremendo en geografías naturales de cuento, leyenda y antigüedad admirable y venerable.









La danza de Tzeitel se puede buscar en youtube con el título de "Tzeitel danza 'Cómo arreglar una casa', de La Bella Revolución".

La misma bailarina natural danzó algunos otros fragmentos de mi poemario largo y libre "La Bella Revolución", también visible en youtube con el título "Tzeitel danza La Bella Revolución". Maravillosos ambos vídeos. Mi poesía, a través de la danza, del teatro, de la música en forma de canciones realizadas por cantautores y bandas musicales, se hace mejor, siempre mejor.

Muchos son los poetas que dijeron y siguen diciendo que el poema no nace para yacer en un libro (únicamente). En los libros no yace, claro, florece constantemente ante los ojos cada vez que ve unos ojos ante él.

Pero yo digo: llevo unos 30 años con "La Bella Revolución", es un poemario del que tuve visiones desde que fui un chinorri, ya me vino el concepto. Y con los años fui construyendo distintas versiones de lo que creía iba a ser la forma y el fondo del libro. Hoy, con 53 años yo de vida de humano y el libro en marcha con unos 30 años de vivir a mi lado, ha crecido, sin duda. Me siento orgulloso de mi hija. Es una chica. Es mujer. La Bella.

No es un libro, es una libra.

Y no es un libro. Es la matanza de los anteriores libros, porque por fin en él no hay un autor, como viene siendo costumbre, sino millones. No lo escribimos quienes lo escribimos, bailamos, cantamos para la gente de aquí, del presente, sino más en concreto para gentes que aún no han nacido. Porque sus registros, sus lenguas, sus rupturas sintácticas, gramaticales, ortografía, sobre todo su idioma no existía hasta él. Y no precisamente en forma, que la forma tampoco me interesa tanto como el fondo, me refiero a la semántica, a la sinfonía de ideas que trae, eso es, es un libreto musical, un libreto para órganos para ser interpretado en medio de un bosque y en mitad de una ciudad en guerra, en otros planetas, es un libreto musical para ser cantado y tocado en mitad de los muertos del mañana y para las cabezas pequeñas de niñas/os que haya entre los muertos, entre los muertos físicos y mentales. Allí escucharán algo que les sonará como familiar. Esa familiaridad que sentirán esos niños, y que afectará también al resto de las especies -pues La Bella está dicha por ellas/os y para Ellas/os- en una forma de verdeceres aquí en lo real y en lo semántico, en el corazón de las cosas, en la arteria feliz que espera vibrar ya demasiado tiempo, su río grande, de nuevo.

El 7 de julio a las 20:00 h. presentaré en el pub Because de Castellón mi última novela animalista "Mundo al revés: HISTORY" (ediciones Hades, 2023). Allí contaré con la presencia de además de la educadora canina Cinta Marí, la bióloga y activista animalista Rosa Más y muchas/os otras/os invitadas/os, con la Bestia, que llega a ese pub a bailar el "Toro", de John Conde, con poema mío. ¿Por qué digo esto? Porque irriga en mí la información a impulsos y pulsos, como todo lo natural (y en una narración genial no ha de haber orden, al menos uno aparente; nuestro primer objetivo en la más grande revolución es destruir el orden, Su orden (el orden instaurado por los amos y las amas) y en el mayor desorden, allí trabajar por la verdad y Un Mundo. En este hablar como un kerouac cualquiera, me sumerjo y emerjo para dar claridad a lo dicho uniendo este párrafo con los de arriba: "Toro" es un poema de "La Bella Revolución", del apartado "Algunas de las canciones que escuchamos".

Y lo cité para decir cuán orgulloso estoy de las activistas animalistas y veganas que han danzado mis obras. La Madueño danzó poderosamente Toro (se puede ver en youtube también, absolutamente recomendable), pero también ha danzado infinidad de poemas míos en manifestaciones, como el "Tauromañana", "Te quiero", o el visionario y mañanado conjunto de versos rotos y voladores "Mañana", que la bailaora de flamenco vegana castellonense elevó a alturas inefables en el vídeo que le preparó danzándolo como la gigante que es.

Quien quiera seguir el curso de crecimiento, de nacimiento más bien diré, del poemario "La Bella Revolución", puede buscarlo en la red, poniendo su mismo título y salen muchas cosas. Digo esto porque no quiero hacer este texto más largo. Mi intención era publicar el poema "Cómo construir una casa", que pertenece a las partes nuevas en nacimiento del libro. "La Bella Revolución" salió en forma de libro por Amargord, pero al maltratar el libro corté relaciones con esa editorial y, como no firmé contrato de edición, me alegro enormemente, porque ese tipo me engañó en todo lo relacionado con la distribución y realidad del libro en la calle, sólo editó unos cuántos ejemplares, conjunto que denomino "la edición frustrada" de La Bella Revolución [quien posea alguno de estos ejemplares tiene algo único, pues debe estar seguro que este tipo no sacó más de 60 libros o así, ni lo sé, pero no eran muchos. Y de mala manera. Callo aquí porque habría mucho que decir, pero debe decirse al menos una base para que la gente entienda cómo emergió una "La Bella Revolución" y cómo se detuvo abruptamente su marcha "comercial", su presencia en librerías, digo (presencia que jamás existió)]. En su momento, empero, ya veré qué hago contra esta afrenta a la obra por parte de ese pelanas. Te caerán martillos de hierba sobre esa cabezota de silla gorda, río seco. Punto y aparte. Dos puntos. En cabalgamiento.

En fin, lo bueno de todo esto es que me ha dado perspectiva y amplío el libro a lo que quería que fuera. La parte frustrada, queda y el aumento viene en una segunda parte tan larga como la que conformaba el libro "monstruo". Con capítulos como "El libro negro", "El dolor" o "El libro amarillo de agosto". No sé qué más decir en este meandro de ideas en que me he visto envuelto, espero que el lector sepa cómo pienso, como la ave en la rama, y por fin, aquí va, este poema inédito que doy a las manos de los ojos de ti, si quieres, pero sobre todo de la gente que aún no ha nacido y que vienen con la marca de agua en el muslo.

CÓMO ARREGLAR UNA CASA

Un martillo

Coge

también

Alegría

Coge -me dijo ese obrero experto-

Ganas de caminar

Y empecé

Desatornillé

un tornillo roto, estaba oxidado

Una pata azul de caballo

Luego martilleé

el agua

y la puse

toda en ruta

Las flores me ayudaron

a arreglar el techo

Tu crin verde al galope fueron mis obreros

Medí

la pared de mi cuarto

y la pinté de paisaje más grande

Ahora a esperar que se seque

la estupidez colectiva

y entonces podrás pasear bajo el cielo

en la casa nueva

Ahora pon la Alegría

y añádele especies de todo tipo

desde el fondo a lo alto

desde el extremo más ancho al extremo más ancho

esta es nuestra casa

Las bibliotecas

abrevaderos de caballos y de niñas salvajes

El manto azul de la noche

el Gran Poema para ti y para mí

De polen nuestra casa

Me gusta cuando sonríes

Los relinchos entre las estanterías de libros

Eso es lo que siempre quisimos oír

Margarita

La Poeta

Azucena

La Jueza

El gran mar el gran mar

nuestra lectura nocturna

¿Creerás algún día

que siempre te amé?

Que por encima de los poemas pequeños

Estaba mi Rostro mirándote