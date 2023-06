Aunque todo se acabe

Martín Godoy es un muchacho de origen campesino, que fue recogido en la infancia por los jesuitas en la Escuela de la Sagrada Familia (SAFA) de Úbeda, donde se graduó de maestro e impartió la enseñanza en sus antiguas aulas y en la Andalucía profunda. Corren los años 60 cuando Franco, de visita por la provincia de Jaén, es aclamado por las calles ubetenses; sin embargo, Martín se encarga de que el dictador reciba un libro que recopile las injusticias sociales y políticas del momento. Si hoy día, el Rey o el Presidente de Gobierno recibiesen un manifiesto parecido no tendría gran trascendencia, pero en aquel tiempo era considerado como una gravísima afrenta al Generalísimo, y Martín se ve obligado a exilarse a Francia, donde nadie le espera, para eludir la cárcel.

El ambiente parisino ha cambiado tras las barricadas del riesgo, la alegría e inconsciencia de mayo del 68. Un Martín solitario y sin recursos visita centros de inmigración españoles donde se discute sobre cristianismo y marxismo. También las bibliotecas, como la de Sainte Généviève, dan cobijo, formación y contactos. Y allí está Gravielle Lenoir, una atractiva y rica estudiante parisina, nieta de una española, fan incondicional del beatle George Harrison: “el más hombre y guapo de los cuatro”, con su canción, All Things Must Pass. Entre los anaqueles repletos de libros se encuentra un joven, alto, delgado, de espalda ancha, manos seguras y voz convincente, sin apenas melena, ni barba, ni bigote y mal vestido como los españoles de entonces, pero ella acaba de descubrir que su Harrison se llama Martín.

“En todas las grandes ciudades hay una iglesia en la que, por las tardes, a las cinco, los viernes, te puedes sentar en la fila nº 10 y cualquiera puede sentarse a tú lado. En París, esa iglesia es Saint Sulpice. Él te cuenta algo, tú le cuentas algo, lo que uno y otro quiera, quizá no vuelvas a verte con él nunca más. Puede ser una confidencia, un encargo, un ruego. Es una manera de encontrarte con gente a la que no conoces: sabes que quien está ahí sentado está dispuesto a hablar contigo”. Y allí se hallan Gravielle y Martín. Y comienza un amor impetuoso, una vida en los límites.



Así comienza esta apasionante novela, escrita en primera persona, donde su autor, Miguel Pasquau Liaño imbuye al lector en un ambiente trepidante que se desarrolla por Úbeda, Madrid, París y la ciudad argentina de Bahía Blanca; predios por donde aparecen, en las décadas 60 y 70, importantes personajes, entre otros: el padre Gómez, enterrado en la capilla de SAFA; Tomás Garicano Goñi, ministro de la Gobernación; Francisco García Salve, “Paco el cura”, jesuita, dirigente de Comisiones Obreras (CC.OO), del PCE y abogado laboralista y Joaquín Ruiz Giménez, exministro de Franco y defensor de presos políticos en el Tribunal de Orden Público. Una narración festoneada de exilios, envidias, lealtades, tramas políticas y policiales.

Con unas pinceladas maestras Pasquau describe personajes y situaciones: “Ser artista es perseguir la belleza que nunca se va a alcanzar”; “Allí estaba todo. Era la perfección matemática de Bach, la persecución de las formas de Rodin, la trasparente delicadeza de Renoir, el sentido dramático de Shakespeare, la exactitud de Pitágoras. La armonía, la belleza”.

Aunque todo se acabe Autor: Miguel Pasquau Liaño. 600 páginas. Ediciones Miguel Sánchez, S.L. Colección Noalejo. Granada. España.



Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959), es doctor en Derecho y catedrático de Universidad (2014). En 2001 fue nombrado magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, puesto que ocupa en la actualidad.

Es autor de un centenar de publicaciones científicas, centradas en Derecho de contratos y de las obligaciones, y responsabilidad civil. Dirigió la obra “Jurisprudencia civil comentada” (1ª edición en 2000, y 2ª edición en 2009), en la que participaron 40 profesores de universidades españolas.

Ha sido durante diez años profesor invitado por la Universidad de Paris II, para impartir docencia de postgrado, y ha participado en Programas UE de Intercambio de Autoridades Judiciales Europeas, con estancias en el Tribunal de Grande Instance de Foix (2012), de Versalles (2015), de Florencia (2014), Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (2016) y Amiens (2021).

Es fundador (2006) y director del Foro de análisis de la jurisprudencia de los órganos judiciales granadinos, y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada (2018).

Tiene publicadas cuatro novelas: Recuerda que yo no existo, 2014. Cuando siempre era verano, 2015; Casa Luna, 2016 y Aunque todo se acabe, 2021) y algunos relatos. Colabora en diversos medios de comunicación comentando asuntos de actualidad jurídica y política.