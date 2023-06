Haibatullah, el líder imaginario del talibán

Por qué Haibatullah, el líder imaginario de los talibanes, no se publica en los medios es una pregunta importante para muchas personas y, en muchos casos, es un debate que puede detenerse, porque generalmente no todos conocen y no deben conocer las piezas de inteligencia. El asombro de un Dios imaginario gobierna a más de treinta millones de personas, pero nadie lo ha visto. Es interesante que en el siglo XXI y la explosión de la información y las instalaciones tecnológicas, ¿cómo un truco de inteligencia de este tipo hizo que una nación no se diera cuenta? Es cierto que una persona llamada Haibatullah existió en el pasado y estuvo presente entre los talibanes, pero ya no está vivo con dos teorías diferentes e idénticas en la naturaleza del caso, las cuales confirman su inexistencia.

La primera teoría dice que murió en 2019 como resultado de una explosión en Quetta, Pakistán, junto con su hermano, Maulawi Matiullah, el oficial de inteligencia de los talibanes, y Hafiz Mayeed, el oficial financiero de los talibanes. La segunda teoría dice que murió debido a la corona en un hospital de Pakistán. Los talibanes rechazan ambos casos e insisten en que está vivo. La verdad del asunto no es bien conocida. Sea lo que sea, un nombre bajo el título de asombro de Dios da órdenes, reglas, y nadie tiene el coraje de desobedecer ante él. Un rostro imaginario y polémico que no puede quedarse fuera de los titulares ni un momento y que aún domina las mentes y el campo de acción.

Las razones de la inexistencia de Hibat Allah es un nombre imaginario

- La ignorancia de los talibanes ha sido evidente desde su aparición. Es sorprendente que el líder sin rostro gobierne solo con su voz y por analogía, y todos los talibanes obedezcan esta voz sin rebelión. Esto significa que este proyecto está planeado de tal manera que se lleva a cabo sin contratiempos. Entonces, quién está detrás de la cortina crea muchas dudas y ambigüedades en cada una de nuestras mentes;

- El grupo talibán ha declarado prácticamente inaceptables muchos valores religiosos, normas morales y sociales. ¿Cómo es posible que obedezcan incondicionalmente a una mentalidad metafórica que nadie ha visto ni conocido? En este caso, lo único que es evidente de él son sus mensajes de voz, y lo único que puede probar la débil afirmación de la existencia de Hibatullah son las noticias de sus reuniones imaginarias y en serie con líderes talibanes y círculos políticos y de inteligencia externos.

- Para muchas personas, puede surgir una pregunta, ¿por qué los otros miembros de los talibanes entraron con entusiasmo en Kabul cuando Kabul fue entregado a este grupo, pero Hibatullah Khyali aún no ha venido a Kabul? Se sabe que el cuenco de abajo es medio cuenco. En ese sentido, para que no se revele la identidad original de este código de inteligencia, nadie lo ha visto, ni es fácil acceder a él;

- Por qué, en casos raros, incluso los elementos internos y los talibanes no publican la noticia de la reunión de Hibatullah. Solo en algunas reuniones, extranjeros como el Primer Ministro de Qatar, representantes de la CIA y otras organizaciones de inteligencia influyentes en el tema de Afganistán y la creación del grupo talibán, anuncian que se han reunido y han tenido una reunión con Haibatullah Khayali.

Características de esta tuerca de inteligencia

- Haibatullah Khayali está intentando firmemente crear una administración centralizada cuyo centro de mando debería estar solo en Kandahar y bajo su mando directo. Esto lo diferencia de otros líderes talibanes y demuestra que hay un rostro detrás de la cortina que es más un elemento de inteligencia y militar que un rostro político y religioso y sabe cómo controlar a un grupo militante y extremista bajo un mando.

- Haibatullah, el líder imaginario está tratando de fortalecer la posición de la clase clerical, que es el principal elemento de movilización y unión de los grupos religiosos extremistas, en el sistema talibán. Porque con este trabajo, la estabilidad de sus propias bases de poder está garantizada, y los clérigos y mulás que tienen una profunda influencia en el desempeño de los talibanes, pueden ser utilizados como una herramienta para servir sus objetivos y su organización de inteligencia relacionada;

- Al contrario de lo que debe hacer un líder religioso, siempre se dedica a depurar las filas de los talibanes, especialmente los departamentos militares y de seguridad del grupo, al contrario de lo que debe hacer un líder religioso. Este trabajo muestra hasta qué punto el Dios imaginario, que aparecía en este papel con un misterioso rostro religioso, pero de naturaleza inteligente, está preocupado por su seguridad y por la posibilidad de un golpe en su contra.

¿Por qué es imaginario el énfasis en el aspecto de inteligencia de Hibatullah?

- Desde el inicio de su presencia en la posición de Amirul Momineni Taliban, además del liderazgo religioso de este grupo, Haibatullah ha intervenido más en asuntos políticos, militares, de inteligencia y de seguridad. Esto demuestra que Hibatullah es un elemento de inteligencia que sabe consolidar el poder político inmiscuyéndose en asuntos militares y de seguridad;

- ¿Cómo es posible que un civil y un mullah puedan tomar el liderazgo de un grupo militante que ha estado acostumbrado a matar y pelear desde sus inicios? El nombre anterior de Haibatullah aparentemente era una persona civil y, según los registros de este nombre en el grupo talibán, se dedicaba principalmente a emitir fatwas y enseñar asuntos religiosos. Considerando que, el actual Hibatullah, es una persona militar y de inteligencia y debe ser dirigido por alguien que haya visto la guerra y tenga la experiencia política y militar necesaria. Pero es cuestionable cómo este grupo está preparado para ser el gobernante de una persona civil y religiosa, a pesar de su naturaleza bélica y militar;



- Otra razón que demuestra el hecho de que el nombre de Hibatullah es un código de inteligencia es que se ha estado escondiendo hasta ahora y nadie lo ha visto. Las unidades de inteligencia suelen vivir en secreto y tienen una vida misteriosa. ¿Cómo sabes que mañana anunciarán que el nombre Hibatullah, que es un abono imaginario, ha fallecido y que su muerte se debió a una enfermedad?

- La presentación de información contradictoria sobre el asombro del nombre de Dios ha dejado muchos lugares de duda y ambigüedad. Cualquiera que vea esta información contradictoria dudará si es la gloria de Dios o no. Este tema hace que tanto la audiencia como los analistas tengan dudas sobre la existencia de Hibatullah, el nombre del líder talibán, que muy probablemente no tenga existencia física;

- El nombre Hibatullah, que es un nombre ficticio, tiene un comportamiento diferente, un comportamiento separado y una actuación separada de otros mulás de Afganistán. Ni siquiera es similar a otros líderes talibanes. La forma en que habla, da órdenes e intenta mover figuras en el régimen talibán, especialmente en los sectores militares y de seguridad, lo muestran como un elemento completamente separado.

¿Por qué los vecinos y otros guardan silencio sobre el asombro de Dios?

- Los vecinos, la región y el mundo usan el nombre de Hibatullah, táctica y operativamente. El juego con este nombre, que no existe físicamente, es para beneficio de todos por ahora. Porque con la revelación de que esta persona no tiene existencia física, Afganistán, que se ha convertido en un centro candente de terror y actividades terroristas, y más de veinte grupos terroristas tienen presencia militar y física allí, con la comprensión del hecho de que el Dios imaginario no existe. , dispersarse y no poder proceder según el plan predeterminado para perturbar la seguridad de la región. Por otro lado, la revelación de la inexistencia de Hibatullah enfrenta al grupo talibán con una crisis de liderazgo, y esta crisis de liderazgo para un grupo que está profundamente dividido y con la posibilidad de escindirse dentro de él en cualquier momento, está enfrentando una crisis de legitimidad entre las filas regulares de los talibanes.

La posibilidad de un golpe de estado del grupo talibán contra Haibatullah. Los elementos que pueden conducir a graves diferencias y divisiones entre los talibanes son los siguientes:

- Limitación de recursos para la mayoría de miembros talibanes que lucharon contra el sistema republicano y extranjeros durante 20 años y desean beneficiarse de las facilidades y recursos del poder gubernamental. Esta limitación de recursos y su monopolio está a disposición de unos pocos espectros limitados, provocando que la mayoría de los talibanes se rebelen y protesten y se levanten contra el dominio del imaginario Hibatullah;

- La presión externa para desgarrar a los talibanes, especialmente de los vecinos, hace que la soberanía de Hibatullah sufra de múltiples facciones y se cuestione severamente el rostro puro de su liderazgo incondicional;

- La perturbación del equilibrio de poder dentro de las fuerzas talibanes, como la red Haqqani, la red Mullah Yaqub, el grupo Qatar y el grupo Kandahari, conducirá al dominio de una sección sobre las otras secciones. Esta división y dispersión puede convertir la estructura de tejido aparentemente único de los talibanes en varios tejidos;

- La continua competencia interna entre los grupos antes mencionados aumentará la posibilidad de golpes y levantamientos internos para ganar más poder y riqueza y más privilegios financieros y políticos, contra el gobierno del Dios imaginario. En la actualidad, el grupo Haibatullah, la red Haqqani, el grupo Mullah Yaqub y el grupo Qatar son varios grupos hostiles con capacidad potencial para cambiar el actual régimen talibán. Al cambiar el equilibrio y crear más brechas, cada uno de ellos tiene la capacidad de desbaratar la ecuación de un tejido talibán.



Las divisiones existentes entre los talibanes

La brecha de seguridad y la intensificación de los frentes de resistencia contra los talibanes en el campo de la política y la guerra, la presión del ciberespacio y la guerra psicológica organizada contra este grupo, la brecha de legitimidad que impone una doble presión sobre el grupo, la brecha de capacidad que provocará la Régimen talibán La pérdida de la capacidad de gobernar con el tiempo es uno de los factores y brechas más importantes que enfrenta el régimen de este grupo. Con base en esto, es claro que este grupo no ha pasado la etapa frágil y existe la posibilidad de una explosión interna en cualquier momento.