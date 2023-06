Laboratorios Tecnológicos de Levante (LTL), empresa pionera en España en investigación y desarrollo de técnicas de secuenciación masiva aplicadas ecosistema medioambiental, reunió el pasado 9 de junio, en su sede de Valencia, a las principales instituciones y administraciones involucradas en cuidado del medioambiente y la gestión del agua, así como expertos nacionales e internacionales, con motivo de la celebración del primer Foro sobre Genómica Ambiental: “La Genómica como respuesta a los retos medioambientales en Europa", en el que se abordaron las oportunidades que brinda esta revolucionaria técnica, su impacto en la salud pública y medioambiental y su potencial como vía de colaboración público-privada en Europa.

En la inauguración, la presidenta y fundadora de Laboratorios Tecnológicos de Levante, Amparo Ferrer, destaco como “la genómica ambiental va a ser una auténtica revolución por ser una metodología mucho más eficiente, de altísima precisión y por las posibilidades de investigación que abre para garantizar la salud del planeta”. Y que este foro busca situar “a España y Valencia a la cabeza en Europa, como pioneros en la investigación y desarrollo de estas técnicas, que conformarán el futuro inmediato de la vigilancia medioambiental para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del agua y de los ecosistemas en los que se desarrolle la vida”.

A lo largo del desarrollo de la jornada, que contó con una importante asistencia de profesionales y especialistas, se establecieron conclusiones de gran importancia por su aportación a la ciencia analítica, en torno a esta innovadora técnica de precisión como es la Genómica. Entre ellas se destacó el gran abanico de aplicaciones que abre la Genómica para el control, vigilancia y cuidado del medioambiente, tales como la detección de contaminación, la presencia de especies invasoras, la obtención de nuevos indicadores de calidad, y la captura de datos inmediatos sobre el estado de cualquier agua ya sean residuales, saladas o subterráneas.

Aplicaciones todas ya contrastadas en las que esta metodología aporta precisión, rigor, inmediatez y economía, valores por los que se puso de manifiesto durante el debate, como las entidades y administraciones públicas del agua perciben en la actualidad la Genómica ambiental como una herramienta fiable y útil a la hora de analizar el estado ecológico de las aguas.



La jornada fue inaugurada por Teodoro Estrela, Director General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, que manifestó que “tras el último estudio del Plan de Cuencas se detectó que el 45% de las masas de agua superficial de España se encuentran en mal estado, en su mayoría debido al mal estado ecológico”. Por ello insistió en la importancia y prioridad de avanzar rápido en estas técnicas genómicas, y obtener más información sobre los indicadores que aporta. “Los avances que ha impulsado la Genómica en el entorno del agua y medioambiental nos confirman la necesidad de contar con estas técnicas que nos permitan hacer de manera más continuada, precisa y además más económica, la evaluación del estado de nuestras aguas”.

En este sentido, en la jornada se concluyó también la importancia de establecer las vías de colaboración público-privada a la hora de impulsar este tipo de técnicas, así como de intentar generar desde la Administración el contexto legal para que estas nuevas técnicas puedan ser incorporadas a las normativas europeas, que por el momento no las contemplan.

Asimismo, se señaló la lentitud de los cambios normativos en Europa que condiciona el amplio desarrollo de la Genómica. De hecho, la actual normativa tiene ya 23 años lo que exige una actualización por parte de la Comisión, que hasta la fecha no ha implementado la Genómica en ningún grupo de trabajo, de cara a introducirlo en la siguiente revisión de la Directiva Marco.

Por su parte, Isaura Navarro, Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, que también intervino en la jornada, insistió en la importancia de la colaboración público-privada, no solo en España sino también a nivel de la Unión Europea. "Es indispensable el trabajo coordinado entre el sector privado, las universidades y las administraciones que tenemos la responsabilidad de implementar los avances científicos para garantizar la salud pública, como los que ofrece la Genómica para proteger un bien tan preciado y escaso como es el agua".

En la jornada quedó claro el interés y valoración que realizan las administraciones y entidades que cuidan del agua en la mesa redonda: “Los retos medioambientales en la gestión del agua desde la perspectiva de la administración: posibles respuestas a ellos de la Genómica”. En la mesa participaron la jefa de área de Calidad de las Aguas de la Dirección General del Agua, Paloma Crespo; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; y la jefa de área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Mª Emma Orejudo. Se destacó el gran abanico de aplicaciones para la vigilancia y cuidado del medioambiente que se derivan de la genómica ambiental como la detección de contaminación en las aguas, detección de especies invasoras, o el control de nuevos indicadores biológicos.

Otro punto que se abordó en la jornada es la importancia de la colaboración público-privada en investigación. Este punto fue centró las intervenciones de la mesa redonda titulada “Principales oportunidades para la implantación de la genómica ambiental a través de la I+D y colaboración público-privada”, en la que participaban Mª José Tomás, de Promoción Institucional y Cooperación Territorial, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); Victoria Gómez, jefa de la Unidad de Innovación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI); Francisco J. Mínguez, jefe de Área de Empresas y Asociaciones, del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace); y Aránzazu Pagán, del Área de Medio Ambiente del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA).

Durante la jornada también se presentó, de la mano de María José Villena, doctora en Biología e investigadora y responsable de área de Estudios Ambientales de Laboratorios Tecnológicos de Levante, el proyecto Eurostars WatDimon, sobre nuevas técnicas genómicas para la identificación eficiente de organismos en el agua que lidera en Europa Laboratorios Tecnológicos de Levante, y cuyo objetivo es la aplicación de nuevos métodos moleculares basados en el ADN para la determinación de la composición de la comunidad de diatomeas en agua dulce del sur de Europa.

Otras intervenciones sobre proyectos europeos en torno a la Genómica vinieron de la mano de expertos como Antonio Camacho, catedrático de la Universidad de Valencia y Marina Xenophontos, experta europea en seguimiento de hábitats y especies de las Directivas de Hábitats y Marco del Agua.