Delegado del Gobierno para el arrastre

¡Caramba con el delegado de Madrid, y parecía tonto cuando lo compramos! Ahora ha resultado que lo es más que la medición que se le hizo inicialmente. Cuánta indignidad puede acumular una persona resabiada, cargada de odio, revanchista y degenerada. Como docente y como ciudadano, me gustaría saber qué puede llegar a pensar un hijo de su padre capaz de alabar las torturas, los coches bomba, los asesinatos a sangre fría, los encarcelamientos como el de Ortega Lara o el asesinato a sangre fría de Miguel Ángel Blanco.

Desconozco si este señor, delegado del Gobierno de Madrid, tiene hijos, pero, si los tiene, es más un atentado que un padre, además de un serio peligro para la educación. Para Paco Martín parece que son héroes los Bilduetarras; nunca se paró a pensar en sus compañeros del PSOE que sufrieron el terror de las bombas y los tiros en la nuca. ¿Han tenido que pasar años para comprobar que este personaje se alegra de los muchos muertos de su partido a manos del terror etarra? ¡Qué fácil es sentir desprecio por un animal de bellota como éste! De nada sirven ya sus disculpas. Él siente cuanto ha dicho: las disculpas ya serían fingidas.

Personalmente, no dudaría por poner al delegado del Gobierno en Madrid frente a los familiares más próximos de Tomás y Valiente, Ernest Lluch, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua, Fernando Múgica, Enrique Casas, Vicente Gajate, Germán González López (miembro de UGT y del PSOE), por poner algunos ejemplos. Mientras personajes ruines, como el que nos ocupa, alardean de los herederos de ETA en el Parlamento español, nadie le ha explicado que eso le pone en el disparadero y desde hoy será señalado con el dedo y condenado al desprecio eterno.

Hasta sus compañeros se han llevado las manos a la cabeza. Ha demostrado tener un cerebro de acémila, el nivel de gaznápiro y el título de despreciable vándalo. Por lo que compruebo, nadie le ha explicado que una inmensa mayoría de socialistas, sobre todo del socialismo histórico, ha salido en tromba a censurar los acuerdos del PSOE sanchista con la izquierda abertzale.

Tan sólo él cree en Bildu y dice que ha hecho más por España que los «patrioteros de pulsera». Llegado a la exposición de esta barbaridad, nos da derecho a afirmar que las prostitutas de Tito Berni han hecho más por España que cualquiera de las ministras de medio mandil de este Gobierno socialcomunista, felón, corrompido y en deuda permanente tras los ERE andaluces. ¿Acaso la comparación no es tan estúpida como la alabanza de Paco Martín a los crímenes de ETA y a su admiración por EH Bildu?

Que un delegado de Gobierno diga esas barbaridades es para CESARLO y correrlo a gorrazos o puntapiés. No es digno del puesto que ocupa y mucho menos de lo que representa. A ver, que alguien explique a este mediocre que todo lo que sea remar contra Sánchez es avanzar a favor de España. ¡Cuánto mediocre hay en el PSOE sin otra aspiración que trepar en el partido a través de cargos que no dejan de ser cargas para la ciudadanía! El personaje, además de indigno es indignante, soberbio y resabiado. ¡Qué orgullosos se tienen que sentir sus hijos de un padre así! Para echarse a llorar. ¿También apoya el «decapitado» Bolaños las afirmaciones de su compañero de estupideces? ¿Y Juan Lobato también está encantado? Es evidente que Dios los cría, ellos se juntan y a veces hasta se reproducen.

Pedro Sánchez está en la obligación de cesar al tal Martín, Francisco, y debe hacerlo con carácter inmediato, salvo que el propio presidente esté de acuerdo con él. Y si no se cesa al delegado de referencia, tanto él como Pedro Sánchez deberían marcharse allí donde picó el pollo.¡Qué mala suerte ha tenido Madrid con los delegados del Gobierno! Uno falsificó su currículum y dio clases de matemáticas sin tener titulación para ello, otra solo abría la cueva bucal para insultar a Díaz Ayuso y ejercer de trepa (ya va octava en las listas sociatas de Madrid) y éste de ahora… En fin, otro estómago agradecido que no duda en ponerse mirando a Cuenca cada vez que se lo piden.

La Asamblea de Madrid tiene una ocasión de oro para declararlo persona «non grata» en la capital de España. Ni siquiera alcanzo a entender que la gente más sensata del PSOE permita estas extravagancias de gente tan falta de tacto. Es un alto cargo que se debe a un protocolo y a un saber estar, pero la degradación del PSOE madrileño es tal que ya ni saben guardar las formas. Hablamos de pollos sin cabeza y de mamertos revenidos en el tiempo. Ahora sí que no hay duda de que Sánchez ha convertido el sanchismo en una pocilga habitual. Menos mal que el 23-J tendremos la ocasión ideal para sacar a esta gente de las instituciones y hacerlos pagar con creces el daño que han hecho a la sociedad y los miles de ciudadanos que abandonaron negligentemente durante la pandemia con resultado de muerte.

Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid también reclaman insistentemente a Pedro Sánchez que cese «inmediatamente» a su delegado del Gobierno en Madrid al afirmar que estos «supuestos enemigos de España» han hecho «más por los españoles y España» que los «patrioteros de pulsera». Ni buscando pueblo por pueblo para optar por el más mediocre hubiera dado el PSOE con un personaje más despreciable, vergonzoso, cateto y con tanto parecido a un animal de bellota. Me gustaría saber dónde encuentran el PSOE, Podemos, los independentistas y la izquierda en general a sus miembros. Caramba, es que no se salva ni uno, empezando por el mentiroso y felón Pedro Sánchez, «doctor cum fraude». Ya se nos hace larga la llegada del momento que nos permita librarnos de esta miseria.A Paco Martín le ha faltado decir que «Pedro Sánchez ha sido el mejor presidente que ha tenido España y que convoca elecciones en pleno verano para facilitar el voto a los españoles», como decía un ciudadano en la red.

Tras las declaraciones del personaje que nos ocupa, quienes voten al PSOE ya saben dónde ponen su voto. Ese irá a parar a Txapote. Por cierto, esos patrioteros de pulsera no apoyaron los confinamientos que resultaron ser inconstitucionales. A esas declaraciones del mediocre delegado se llama «perder el oremus» y «mear fuera del tiesto». Por cierto, ¿qué quiere decir con eso de «patrioteros»? Al menos ya sabemos que él no es patriota, ni admira a su patria, pero sí desprecia cuanto tenga que ver con ella. En fin, también yo pienso que él no es un padre y sí un atentado, una venganza y un degenerado de colorines.

Puestos a decir vulgaridades, las prostitutas de catálogo de Tito Berni han hecho más por España que los 15 «diputeros» del grupo socialista y la retahíla de ministras de medio mandil que tiene Pedro Sánchez en su vulgar desgobierno.

En fin, entre Francisco Martín, Otegi y Txapote han hecho la campaña del 23-J al PSOE tras entrar a matar. ¡Que te vote Txapote!