Abusivo dedazo en las listas electorales

Pintan bastos en el Comité Federal del PSOE. Las imposiciones y arreglos de las listas enviadas a Ferraz han puesto en pie de guerra a los barones que ya no aguantan más las barbaridades y atropellos de Pedro Sánchez. Eso ha hecho que algunos de los barones no acudan al Comité. El mismo Emiliano Page no quiere ni oír hablar del presidente cuya actitud maquiavélica ha llevado al PSOE a los grandes destrozos socialistas conocidos hoy como «sanchismo». Lambán y Page ya son dignos versos sueltos.

Para un conocimiento a fondo de Pedro Sánchez es imprescindible la lectura y estudio de «Caudillo Sánchez», cuya autora es Rosa Díez, perfecta conocedora del aterrizaje del mentiroso presidente en el socialismo; primero sirviendo cafés a muchos de quienes hoy le sirven y, después, cometiendo fraude e intentando traición e intento de pucherazo contra su propio partido. Hay que tener cuajo, mala fe y ser mafioso y maquiavélico para llenar una urna y esconderla detrás de una cortina para, si llegaban mal dadas las cosas, echar mano de la fraudulenta urna y dar el cambiazo, cual alumno desesperado de bachillerato.

En Pedro Sánchez, y siempre según Rosa Díaz en «Caudillo Sánchez», se dan las características propias del psicópata, capaz de pasar por encima de quien sea con tal de tocar poder, afianzarse en él y, llegado el caso, perpetuarse en el mismo. Don Alfredo Pérez Rubalcaba ya lo apuntó con el dedo desde el primer día y sabía que no solo era un trepa vengativo, sino un depredador de mala pasta y peor corazón. Vean: dijo que nunca pactaría con EH Bildu y… ¿qué pasó?; dijo que jamás pactaría con el populismo bolivariano de Podemos porque sería incapaz de dormir por las noches y… ¿qué pasó?; garantizó que traería a Puigdemont para ponerlo ante la Justicia y… ¿qué pasó?; según él basaría su mandato en la transparencia y en el diálogo y… ¿qué ha pasado?; juró que haría un uso sensato de los bienes del Estado y… ¿qué transparencia ha habido con el Falcon y otros medios? Incluso la transparencia de fechorías cometidas en Marruecos está llegando ahora y porque Alemania y Francia las están publicando porque de otra forma… nos hubiera vuelto a engañar. Y así enumeraríamos cientos de casos donde la mentira ha sido el argumento principal de su mandato sanchista, como la prostitución y el polvo blanco entre los «diputeros» de su grupo son el hilo conductor del socialismo.

Ahora, en víspera de las elecciones del 23-J, quita de en medio a seis de esos presuntos «diputeros» habituales de las noches y del Ramsés y otras peripecias, pero potencia a otros como cabeza de lista, caso del muchacho de Ávila, cuya directiva se ha rebelado contra el mentiroso Sánchez y ya ruedan dimisiones de la lista desde el primer momento. Rebelión que también está extendida en Aragón y otras comunidades. Ya adelantó una vidente que el final de Sánchez al frente del Gobierno sería sangriento; lo que falta por saber es si lo decía en sentido figurado o en sentido literal, algo que me preocupa especialmente.

El destrozo de las listas de Aragón ha sido mayúsculo y al menos 15 titulares han optado por renunciar a ser candidatos de Lambán. El mentiroso maquiavélico ha incendiado el PSOE y de aquí al 23-J va a sudar sangre, sobre todo con lo que llega de Marruecos y su implicación en el boicot a la fresa de Huelva en el mercado: el cuarteto Pedro Sánchez con su visto bueno contra las fresas españolas más los interesados diputados alemanes dentro del lobby defensor de sus productos agrícolas más el apoyo del Gobierno español al boicot citado más los interesen agrícolas de Marruecos forman un contubernio imposible de digerir; máxime sabiendo que Sánchez ha vuelto a bajarse los pantalones ante Mohamed VI y el lobby alemán. Es para echarse a llorar ante el ardid maquiavélico del loco de Moncloa y para muchos ya un simple ‘terrorista’ contra los intereses comerciales de España, cuya pronta desaparición hace tiempo que se incluye en triduos, novenas y plegarias de todo tipo, con no menos improperios por parte de la ciudadanía.

Valencia, Aragón, Asturias y las dos Castillas no se callan en el Comité Federal, pero Lambán y Page han preferido hacer «mutis por el foro» ya que el felón de Moncloa les ha destrozado la campaña electoral, casi tanto como Arnaldo Otegi se la destrozó ayer a Sánchez al incidir en que siguen siendo socios y el PSOE seguirá teniendo todo el apoyo de la formación proetarra, filoetarra o bilduetarra, como prefieran. ¿Acaso con esas afirmaciones no podemos decir que votar a Sánchez es votar a ETA y viceversa?¡Ojo con ese voto, sobre todo sabiendo dónde va y a quién apoya!

En fin, si lo hecho por Sánchez a varios barones socialistas se lo hace directamente a Emiliano García Page, y le estropea o enmienda alguna de las listas electorales, éste le mete el dedo por el orto para vergüenza de la organización mafiosa del sanchismo, como ya se dice en la calle, en las instituciones, incluso en la propia Judicatura. Veremos cómo acaba la imposición habida en la alcaldía de Toledo: tortas va a haber y dimisiones también: el dictador, dicta, pero cuando no sabe mandar, le crecen los liliputienses y encogen los elefantes de su circo mafioso y mentiroso, enfermizo, rocambolesco y malicioso.

La falsedad del felón de Moncloa y sus medios subvencionados llega, incluso, a no dar información real en los telediarios sobre lo sucedido en el Comité Federal. Todo lo han pintado de color de rosa, pero no ha sido así: en este momento hay un claro divorcio entre los barones y el mafioso presidente Sánchez. Hasta alguno de los rescatados se siente avergonzado de la actitud del facineroso monclovita con Marruecos y huye de las opiniones comprometidas con aquello de: «primero España» (Carmen Calvo dixit).

No sé si Sánchez se verá obligado a poner «dedocráticamente» en las listas electorales a algún primer espada de Mohamed VI. Marruecos manda y Sánchez babea para frenar «Pegasus» sobre él y señora, aunque se sabrá la misma noche fatídica porque Mohamed VI ha roto relaciones momentáneas con España, además de dar por amortizado a Sánchez y ya espera ansioso la llegada de Núñez Feijóo, hoy reconocido y ensalzado en todos los medios tras asegurar que «tumbará leyes como la de Memoria Democrática y señala Igualdad o Consumo como algunos de los ministerios que pretende fulminar si llega a ser presidente del Gobierno».

Tales medidas honrarán a Feijóo, entre muchas otras que desmonte, sobre todo si las ejecuta en los primeros cien días de Gobierno. La ley del «Sólo sí es sí» no aguanta ni un meneo más y ya ha hecho suficiente daño a las mujeres, particularmente a las víctimas, y a toda la ciudadanía. Ya vamos por 1.199 casos conocidos, pero llegaremos a sobrepasar los 2.000. Lo raro es que la exministra «mofeta» no haya llegado a dimitir. ¡Vaya cara más dura y qué complejos más negros atenazan a esta muchacha que llega a casa «sola y borracha»! No me extraña que nadie quiera que vaya en sus listas electorales y, si Yolanda Díaz llegara a incluir a ese personaje lleno de odio, soberbia y venganza, además de despreciable y engreída, será garantía de brutal meneo electoral a la formación comunista. Donde figuren las «mofetas» comunistas, Belarra y Montero, el votante huirá como cualquier persona huye de la peste, sobre todo tras demostrar esa pareja que peste para España y para los españoles son ellas mismas y sus degeneradas y denigrantes medidas.

A ver quién se atreve a decir que la «niña del exorcista» y «chica de la curva», junto con la exministra «mofeta» no son un lastre para SUMAR. Si la suma es una adición, en este caso sumar, resta; así lo dicen todas las encuestas, además de calificar de «polvorín instantáneo» a la formación que ahora nace sin proyecto, organizada al estilo del ejército de Pancho Villa y donde el caos no tardará en imperar. Dieciséis formaciones dispares y encontradas algunas de ellas. Pero que Belarra y Montero desaparezcan porque lo pide su propia gente y casi todas las formaciones coaligadas. La consulta a las bases fue un fraude en caliente. Doy fe.