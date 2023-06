Fiscal General de Paraguay

Con pomposo titular casi con letra catástrofe el entonces magistrado Emiliano Rolón, al tiempo de la selección de terna para la Fiscalía General del Estado expresaba en ABC “LA PERSONALIDAD DE QUIEN LIDERA ES DETERMINANTE”.

El magistral anuncio hacía presagiar la eventual elección de un ciudadano honorable, integro, fiero con el ilícito y dispuesto a enfrentar el aparato (la rosca para el vulgo tribunalicio). Probablemente esa frase genero una expectativa favorable de gran parte de la ciudadanía e hizo inclinar la balanza a su favor y así fue electo fiscal general del Estadonada menos que en sustitución dela Magister en corrupción y tolerancia con el ilícito hasta el punto de convertirse en la gran cajoneadora de carpetas fiscales, la inefable Sandra Quiñonez.

La justicia en el Paraguay se caracteriza por tolerar en el Ministerio Publico, una maquinaria o un depósito de denuncias que en la generalidad de los casos quedan retenidas en los armarios como los productos de un supermercado en las estanterías, a la espera de un cliente que pague por justicia o que pague por injusticia, igual da, o a la espera que un político del poder advierta la existencia del “producto” (la denuncia) contra alguno de sus enemigos y mediante el tráfico de influencias, practica natural y constante logre la impulsión del trámite para lograr una condena a su enemigo. Poco importa la ley procesal, poco importa si es justa o injusta, poco importa la integridad del que lidera. Por eso es que sonó tan fuerte la expresión “la personalidad de quien lidera es determinante”. Parecía que el nuevo fiscal ejercería el cargo con personalidad y entereza.

El país entero, menos los integrantes de la rosca esperan el cambio inclusive antes de su fecha límite por la vía del juicio político, pero la rosca continuo impasible yla retuvo en el cargo hasta el últimodía y con honores a Sandra Quiñonez.Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga actualmente esta esperando de ocupar un puesto ministerial clave para la seguridad nacional del Paraguay; en el nuevo gobierno del Presidente Electo Santiago Peña Palacios.

Ahora bien, ya han transcurrido los fatídicos 100 días de espera con el nuevo fiscal de “la personalidad” y hemos visto que el novel fiscal General se ha destacado por combatir la proliferación indiscriminada de lomos de burros en las rutas. [2]

Ha sorprendido a fiscales ausentes de sus oficinas en horas de la media noche. [3] Ha tal vez impulsado algunas causas emblemáticas pero no se trata esto de restaurar el equilibrio de la legalidad si no de una quietud espantosa en relación a lo que se esperaba de él.

“No debe confundirse el equilibrio de la balanza cargada con la quietud de los platillos vacíos” Dije quietud espantosa porque toda la rosca continúa, solo se han cambiado el lugar de las piezas, pero solo unas por otras.

Ha cambiado algunos fiscales sospechosos de corruptos. Es alarmante como el presupuesto para determinar el traslado de un fiscal es la corrupción o inoperancia y ese mismo elemento no es presupuesto para investigar el mal desempeño y prevaricato. [4]

El Colegio de Abogados de Alto Paraná ha denunciado al fiscal Meiji Udagawa y el mismo continua impávido en el cargo, el mismo fiscal Udagawa fue denunciado también por la víctima de un caso grave en que aparentemente se cocinó un sobreseimiento y la personalidad de quien lidera no se inmuta. [5]

¿En fecha reciente se dispuso el traslado de este fiscal que fue destinado a otra unidad por corrupto, o sino porque lo traslada? [6]

Me parece un despropósito. Esto solo se trata de un paseo de fiscales. La actuación del Fiscal General del Estado, hasta la fecha parece incomprensible, no hay los presos que deberían haber, pocos imputados y nuevamente la impunidad floreciente.La ciudadanía esperaba 3000 presos y procesados y sin embargo la infinidad de causas congeladas continúan en los armarios.

El fiscal anunciaba barrida, pero tal barrida se convirtió en una mezcladora, generando solo traslados, es decirel corrupto continua pero en otro lugar. [7]

Con velocidad alarmante y fiereza se procesó al legendario Payo Cubas uno de los únicos ciudadanos que se enfrenta la corrupción.

Sin embargo, tardíamente se inicia un proceso contra Jorge Bogarin Alfonso ex miembro del JEM, digo tardíamente porque el fato salto a la luz púbica ya hace mucho tiempo y solo cuando la prensa insiste el fiscal ordena la investigación. [8]

Que pasa con la auditoria de gestión al fiscal de turno cuando salió a la luz pública la maniobra de Bogarin Alfonso, el fiscal inoperante deberá ser y procesado por el hecho punible de frustración de la persecución penal y mal desempeño y así diariamente vemos la publicación de hechos punibles graves pero total inacción de la fiscalía.Así las cosas, estamos ante un fuerte dilema el nuevo fiscal general del Estado no sabe qué quiere decir personalidad o no tiene personalidad alguna.

Lamentamos y visualizamos varios años más de impunidad e ignominia en la República del Paraguay.

Fuentes y referencias: [1] (https://www.abc.com.py/politica/2022/12/08/terna-para-fiscalia-general-la-personalidad-de-quien-lidera-es-determinante-dice-rolon/) [2] (https://www.lanacion.com.py/politica/2023/03/14/fiscal-general-solicito-al-mopc-eliminar-lomadas-irregulares-y-justificar-las-que-existen/) [3] (https://www.abc.com.py/nacionales/2023/03/27/emiliano-rolon-reasigna-a-fiscales-adjuntos-en-ocho-unidades-especializadas/) [4] (https://www.abc.com.py/este/2023/03/09/envian-a-otra-zona-a-cuestionado-fiscal-adjunto-del-alto-parana/)(https://ministeriopublico.gov.py/nota/-7682) [5] https://www.abc.com.py/nacionales/2023/03/20/gremios-denuncian-actuaciones-irregulares-de-fiscal-meiji-udagawa/) [6] https://www.observador.com.py/cuestionado-fiscal-de-salto-del-guaira-meiji-udagawa-fue-reasignado-a-cnel-bogado/ [7] (https://www.ultimahora.com/fiscal-general-promete-no-hacer-distinciones-y-salir-dignidad-n3052220.html) [8] (https://www.abc.com.py/politica/2023/04/08/sacaron-a-fiscal-de-san-pedro-por-la-osadia-de-imputar-al-amigo-de-bogarin/)