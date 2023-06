Conoce el mágico paisaje del valle del Cocora, un lugar imperdible de Colombia

El departamento del Quindío forma parte de los 32 departamentos de Colombia. Su Capital es Armenia. Se ubica en la cordillera central y tiene 1.845 Km cuadrados de montañas con preciosos paisajes, con ríos y quebradas que hacen de la región un lugar mágico, sin mencionar las hermosas vistas del valle del Cocora.

El Quindío se ha convertido en una de las regiones más turísticas de Colombia, por su territorio y la variedad de actividades que hay para hacer, como a nivel gastronómico, a nivel cultural, social, y de turismo. Pues es conocido por los paisajes donde crece el café con el mejor aroma y por lo tanto esta región se identifica como el “Eje Cafetero”.

Uno de los atractivos turísticos de esta región es precisamente el Valle del Cocora, además de la infinidad de pueblos que hay alrededor y que son famosos por la arquitectura de las casas coloridas, y de los cafetales, encontramos pueblos como: Salento, Filandia, Armenia, entre otros. Este valle atrae por el hermoso paisaje que tiene y que cautiva a los turistas como el árbol nacional, “palma de Cera”, las cuales miden hasta 80 metros y hacen del lugar, algo imperdible. Al recorrer este lugar puedes conectar con la naturaleza, haciendo recorridos largos, donde te sumerges en espacios naturales, como: el rio Quindío, los 7 puentes colgantes, encontrarse en medio de la jungla, disfrutar del paisaje del Valle entre las montañas que superan 2.800 metros de altitud y por supuesto, no hay que olvidar una gran experiencia al comer junto a una de las aves más lindas: los colibrís.

Adentrándonos a los platos típicos de la zona se encuentra la trucha con patacón quindiano, y por supuesto, no puedes dejar de probar, la famosa bandeja paisa, un plato típico de la región de Antioquia. A su vez, uno de los medios de trasporte típicos de la zona son los Jeeps Willys. A nivel turístico, tiene gran variedad de actividades, entre ellas, ciclismo de montaña, paseo a caballo, trekking, hacer parapente y muchas más actividades. Unos de los elementos que cautiva a los turistas nacionales e internacionales es seguramente su ubicación en la entrada de los Nevados.

Este valle se encuentra a unos 25 kilómetros de Salento, la mayoría de personas optan por coger el transporte de ahí, “los Willys” que aproximadamente el recorrido para llegar son de 30 minutos. Al llegar al Parque Nacional Natural de los Nevados, puedes visitarlo, con o sin guía. Uno de los planes que se destaca, es ir a la Reserva Acaime pues allí se encuentra situada la casa de los Colibrís, además que visitas la montaña y fincas cafeteras, concluyendo en el valle.

Se debe tener en cuenta que para visitar el Valle del Cocora, se debe ir cómodos, y tener presente el clima, pues está en bastante altura (1800- 2400 metros), por lo cual el ambiente será bastante fresco, con una temperatura promedio de 15 grados.

Una de las curiosidades de este Valle es que es un bosque nuboso que tiene como atractivo, la palma de cera, cuya simbología ha trascendido hasta los billetes de 100.000 COP. Además esta palmera es la única que puede crecer en esa región, aunque lo curioso es que se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar.

La palma de cera, en la época colonial tenía como uso la fabricación de productos tales como, jabones y velas. También se solían usar en los techos de las casa humildes de la época. La tala de este árbol quedo prohibido desde 1985. Este árbol nacional está en peligro de extinción, por lo cual es protegido, ya que es una especie única de la flora de Colombia.

Si te atreves a conocer este Valle, algunas de las opciones de alojamiento son, hospedarte en el pueblo más cercano que es Salento, o alojarte directamente en el Valle del Cocora. Si eres amante a la naturaleza, la última opción te hará vivir una gran experiencia. Algunos de los mejores alojamientos en Salento son: Casa Salento, Coffee Tree Boutique Hostel o Terrazas de Salento; mientras que si deseas despertar directamente en el Valle, las opciones son: Cabañas Valle del Cocora la Truchera, Glamping Lubre o Ecohotel Pinohermoso Reserva Natural.

Para los amantes de la fauna y la flora, este lugar cuenta con el 85% de población de la palmera de cera, además de tener diferentes especies de árboles como el pino romerón, sietecueros, el frajeilon y el árnica. Ya en cuanto la fauna, su hábitat está lleno de especies como el tapir andino, el puma, el oso de anteojos, el tucán celeste, el cóndor y por supuesto el colibrí.

Las actividades más comunes en esta zona son, hacer picnic, camping o hospedarse directamente en hotel. Además, Cada hora, hay caminatas ecológicas y es común hacer recorridos a caballo por las hermosas montañas de este Valle.

Un dato curioso, es que el nombre está relacionado a la princesa Quimbaya, quien era hija del cacique Acaime, que tiene como significado “estrella de agua”.

Si eres amante de las montañas, bosques y valles, no puedes perderte este mágico lugar, más conocido como el “Eje cafetero” de Colombia.