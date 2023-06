Dueto mexicano y nicaragüense de ‘pohesía’

I (Elizabeth) Era un hombre amoroso y sensible su alma destellaba la *BLANCURA* y aun cuando hizo todo lo posible para llevarme a la presencia del cura no logró persuadir mi alma obscura ni salvar mi mente de la inminente locura.

II Bayardo La locura es la raíz de lo "NEGRO" que desfila por el corazón, y los senderos de las arterias, con el tesón cotidiano, humilde tu sentimiento será prodigio furtivo, ante las paredes de la mente, y, así tú amor será certero.

III Elizabeth Bendito sea el amor con su pureza Del ser humano es la fuerza y si lo BLANCO de tu pródigo amor puede salvar mi alma de la obscuridad, sutilmente condúceme a la luz y transforma los resquicios de mi mente atormentada.

IV Bayardo No podré tocar tu terneza, pues en lo oscuro-NEGRO- se desliza el alma procaz para metamorfosearse en el infierno de la mente, y lo sutil de la pureza sobresale en los laberintos de esa mente fútil, del alma apaga lo ennegrecido de la mente para transformar lo NEGRO en BLANCO.

V Elizabeth En la NEGRURAde mi mente perdida, tus rayos BLANCOS se vuelven guía, iluminando cada esquina olvidada, borrando la locura que me asfixiaba. Bendito sea el amor que todo lo alcanza, que transforma lo NEGRO en BLANCA esperanza, me conduce hacia la luz y la calma, liberando mi alma de toda esa trama.

VI Bayardo ¡Alumbrar terneza, es como cantar a la eternidad de la vida en espiral todo iluminado por el fulgor de delicadas Estrellas, que alumbran amores verdaderos, así canta el corazón que embellece el alma BLANCA, para aplastar la NEGRA!

Autor: Elizabeth A. Castillo Martínez País: México Autor: Bayardo Quinto Núñez País: Nicaragua

Título: Lo Blanco del amor acicala lo negro Todos los derechos reservados de los autores