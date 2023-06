Acto antiespecista en FNAC San Agustín de Valencia

El pasado viernes 2 de junio acudí a FNAC San Agustín de Valencia en cuál acogía en su Fórum de cultura la presentación de la novela "Mundo al revés: HISTORY" (Ediciones Hades, 2023), del poeta y novelista valenciano Ángel Padilla, quien ha publicado muchos libros en distintas editoriales, tanto de novela como de poesía, y ha ganado varios premios literarios, como el Ignotus o el de lecturas poéticas en Abastos organizado por el Ayuntamiento de Valencia.



El mencionado poeta antiespecista, es también colaborador de este medio. La crítica lo sitúa en el movimiento Eco-Art y en el de la poesía de la Conciencia Crítica, aunque el autor, por su intenso activismo en el movimiento de la liberación animal, lleva 20 años siendo conocido como "el poeta de los animales".

Al acto acudí con una camiseta en la que se leía: "No necesito que ningún corazón deje de latir para que el mío siga latiendo".

En la presentación de la novela, el público pudo disfrutar de las actuaciones de Alberto Tramoyeres, de la banda Sylvania, quienes hace poco realizaron una gira por México y EEUU. Tramoyeres interpretará los temas metaleros "Testigos de las estrellas" y "Encantamiento". También se contó con la presencia del músico valenciano Txus Bixquert (The Phantoms), quien interpretará un tema propio, "Gypsy eyes" y una canción que compuso con letra de Ángel Padilla, "La guerra del gato".

Durante este artículo reproducimos los testimonios de algunas de las personas activistas que allí participaron. Además, el también valenciano Alfredo Pla interpretó junto a su compañera Adela las canciones "Ven a mi lado" y "Clan Somos Clan", esta última con letra de Padilla, canción que habla de la unidad animal, al menos de la unidad animal que debería existir entre la especie humana y las demás especies, si el humano no gobernase el mundo desde un restrictivo y excluyente -según apunta Ángel Padilla- antropocentrismo, y el feroz y criminal especismo resultante.

ACCIÓN DIRECTA

Al acto acudieron bastantes personas poniéndonos durante parte del mismo, activistas con carteles exigiendo la liberación de todas las especies de animales víctimas del egoísmo humano mientras una activista permanecía con unas cadenas simbolizando la esclavitud animal.

La novela "Mundo al revés: History", según explica su sinopsis, se desarrolla en "un mundo donde el cielo ya no es el cielo ni la tierra es ya la tierra, donde el tiempo como lo conocemos ha desaparecido, se ha gestado un nuevo Orden de supervivencia cuya máxima es «Mata o muere». Un lugar donde todos se sienten extraños entre extraños y los sentimientos son proscritos, excepto el odio.



La humanidad llevaba demasiado tiempo olvidando y ocultando el cambio climático y la inminente llegada de la sexta gran extinción. Pero algo mucho peor que lo esperado mutó la realidad desordenando la Tierra en un caos en el que la presa y el esclavo es el ser humano. En este territorio en el que se señala y condena al diferente, dos seres nacidos en mundos opuestos se rebelan a su destino. Su juventud les lleva a creer que otro tipo de existencia es posible y, con la fuerza de sus inocencias, se adentran en lo más oscuro de todos los Dominios para responder a la eterna incógnita: ¿Podrá vencer algún día en nuestras vidas un afecto sin exclusiones?

TESTIMONIOS DE PERSONAS QUE PIENSAN EN UN FUTURO SIN ESCLAVITUD ANIMAL

"Llevo casi 3 años siendo vegana ya que al enfermar mi gato Michu, me di cuenta de que el trato que damos a los demás animales, es injusto y discriminatorio. Entonces, busqué información en redes sociales siguiendo a colectivos y personas veganas.

Un 7 de Enero dejé de comer animales y derivados ya que una vez te conciencias, no hay vuelta atrás y por ello, también realizo activismo a día de hoy con València Animal Save tras conocerlo gracias a la publicidad en Instagram", declara Laura Cardo como activista por la liberación animal sin distinción de especies.

Millones de animales sufren cada segundo el egoísmo humano para una alimentación antinatural, sádicos experimentos, experimentación o entretenimiento.

El veganismo como filosofía ética coherente, incluye a todas y cada una de las especies puesto que de los animales siempre digo que lo único que necesitamos es su perdón".

María Martínez es otra de las muchas activistas que allí acudieron explicando lo siguiente: "Participo e intento colaborar en este tipo de actos porque creo que es importante contribuir para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Para mí, un mundo mejor es aquel en el que se respete la vida. Dónde se ponga la vida por encima de cualquier tipo de elección personal.

Llevo ya alrededor de 5 años siendo vegana. Realmente no fue un cambio muy difícil para mí. Ya que, una vez que abres los ojos y te das cuenta de lo que hay detrás de lo que tú estás financiando cada día, realmente no hay otra alternativa que elegir un camino ético y que vaya en consonancia con valores que tanto promulgamos y que resultan tan básicos como la compasión, el respeto y la empatía", declara.

Termina explicando: "Creo firmemente que si en este mundo tan frenético, individualista y "loco" en el que vivimos intentásemos, aunque sea un poco, abrir más nuestro corazón y nuestra mente habría más espacio para todos, sin excepción. Y, este mundo sería para todos, incluso para aquellos, que para muchos, caen en el olvido. Pero que, para unos pocos, nunca serán olvidados, siempre serán escuchados y siempre, siempre tendrán una voz, la nuestra".

LA EDUCACIÓN A LA INFANCIA, UN PILAR FUNDAMENTAL

"He venido a este acto puesto que es importante tener información sobre el trato que damos a los demás animales poniéndonos por un momento en su lugar. He acudido con mi hijo Samuel de 4 años puesto que él no ha sido adoctrinado y si educado en que los demás animales también merecen respeto y consideración", explica María Vizcaino que hace un tiempo que es vegana puesto que era vegetariana hace bastante más para después, darse cuenta que la industria láctea era incluso más cruel y carecía de sentido financiarla.

M. Jesús Puertes también acudía a este acto como persona vegana al igual que si hija de 10 años educada en el respeto a todas las especies. Ella fue la persona que usó las cadenas para simbolizar lo que le ocurre a los animales.

"Si a los niños se les mostrase la realidad seguramente no querrían comer animales ni vestir con plumas así como tampoco montar a caballo o participar en ninguna actividad que implique lastimar a un animal. La infancia vegana es compatible con la salud y es vital para los animales que se eduque a los niños y a las niñas en el respeto por la vida y la libertad de los animales sin distinción de especies", me indicó hace poco tras la vigilia realizada frente al matadero de Torrent en la que lo allí vivido, fue demoledor una vez más frente a los camiones de cerdos.

RESPONSABILIDAD EN LA OPRESIÓN A LOS ANIMALES

El principal culpable de que los animales sean esclavizados, hacinados y asesinados es principalmente de quien lo permite con su omisión y dinero. Hay muchísimos geles o cosmética sin contribuir a las sádica experimentación animal, un montón de comida para conocer nuevos sabores maravillosos pudiendo disfrutar también de los de siempre, un montón de formas de divertirnos o de vestirnos incluso con alternativas sintéticas si necesitas mucho vestir un abrigo.

Las industrias de la lana o el cuero, también son completamente sádicas como todas y cada una de las que explotan animales.

"Hoy estoy en este acto porque me gusta ayudar a la gente que lucha por la liberación animal y en consecuencia, el libro de Ángel Padilla me parece muy buena idea. Llevo 10 años siendo vegana siendo aún antes vegetariana hasta darme cuenta que los lácteos y huevo llevan igualmente sufrimiento y muerte. Tantos años después, estoy perfectamente de salud pudiendo obtener todos los nutrientes y sabores de los vegetales", declara Sina Ahrens que también acude a hacer activismo antiespecista con València Animal Save.

"Desde YCS hemos venido apoyando tanto a Ángel cómo a València Animal Save porque existen animales que nunca han visto la luz del sol, son separados de sus familias y son ignorados complemente por una sociedad que dice ser amante de los animales, pero luego permiten con su dinero que sigan matándolos cada dia a millones. Nuestro deber como seres humanos es deshacer toda injusticia, porque debemos vivir en consonancia con nuestros valores y con la vida en la tierra, y no en la destrucción por la comodidad creciente", explica Emi Navarro en representación del colectivo que en Instagram se puede encontrar como "Youth climate Save Valencia".

Pronto hará 5 años que el activista es vegano por respeto a todos los animales.

LOS ANIMALES MARINOS



Evidentemente, los animales marinos también sienten y la industria es contaminante a más no poder. Peter Kalnstrom acudía también al acto: "Va a hacer 10 años que soy vegano tras ver el documental The BEST Speech you Will ever hear, de Gary Yourofsky. A nivel medioambiental, sequía y verdadero respeto a los animales, la solución es el veganismo al igual que para muchas otras causas como sería el hambre en el mundo".

"Tengo un barco con la bandera vegana en el cual hago eventos de conciencia. Los animales marinos suelen ser los más olvidados, pero esos animales mueren por asfixia y la mayoría de plástico en el mar proviene de las redes de pesca. Una vez eres consciente de todo lo que hay detrás, es imposible retroceder", confirma sin dudarlo.

EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO

Rosa Más es a menudo entrevistada para mis artículos de opinión para poder contar con un punto de vista científico puesto que es bióloga, activista por la liberación de todos los animales, ecologista y voluntaria en colectivos como Feumve que por desgracia, tienen que seguir luchando por los derechos de la infancia vegana y para que tengan un menú vegano de calidad en los colegios. "Hoy el arte y la ciencia coinciden y se unen por el verdadero respeto a todas las especies de animales sin distinción exigiendo su liberación.

En Feumve apoyamos a los artistas que defienden a los animales siendo los libros que las niñas y niños tienen que leer puesto que ayudan a desarrollar la empatía y valores que les harán personas respetuosas el día de mañana con los animales humanos y no humanos", afirma la bióloga coincidiendo desde el punto de vista científico con la intención de dejar de usar a los animales y coincidiendo a su vez con las anteriores activistas entrevistadas respecto a la educación a la infancia.

En los colegios, la mentira y el engaño son de un descaro máximo puesto que basta echar un vistazo a los libros para ver que hablan de vacas que nos dan carne y leche, gallinas que nos dan huevos, abejas que nos dan miel, pero ni una verdad allí aparece puesto que como bien citan aquí diferentes personas, una vez saben la verdad, difícilmente siguen contribuyendo a ella (refiriéndome ahora a la infancia que nace siempre con empatía).

No somos los veganos los que adoctrinamos a los pequeños, son todas las personas/organismos que inculcan la mentira y el ocultismo para evitar que generen empatía con las demás especies de animales.

Hasta la asociación española de pediatría, dice que bien planificado, el veganismo es perfectamente saludable en las niñas y niños coincidiendo con otras fuentes expertas como la academia americana de nutrición y dietética hablando de las múltiples enfermedades que previene esta alimentación en cualquier etapa de la vida.

Si bien el veganismo va mucho más allá de la alimentación puesto que como filosofía ética de vida, piensa en la injusticia real que atraviesan millones de animales a manos de sus verdugos.

Como bien han señalado personas que fueron vegetarianas y se dieron cuenta de lo que había detrás de los lácteos y huevos, en ambas industrias hay muerte tanto al principio como al final puesto que los terneros y pollitos machos son asesinados al nacer para poder manipular genéticamente, encerrar y esclavizar a vacas y gallinas que también acabarán en el sangriento, oscuro y apartado matadero.

La empatía significa ponerse en el lugar del otro y si NO es innecesario usar a los animales para ningún fin, no hay nada que nos pueda llevar a seguir sin cambiar nuestros hábitos a mi entender. Por mi parte como activista, empecé con los animales mal llamados domésticos, ayudando en protectoras o protestando contra la tauromaquia y la caza.

Siendo un niño, mi abuela ponía los toros en la televisión y no podía entender que placer puede causar ver a un animal sangrar constantemente, intentar huir y morir mientras unos sádicos aplauden desde la grada la "faena" del otro sádico con su traje de luces y sus subvenciones millonarias. Después, comencé a posicionarme contra el cautiverio animal en los zoos y acuarios en los que solamente hay miseria.

Agregando a personas activistas en redes sociales, me di cuenta hace años que realmente, no estaba haciendo prácticamente nada por los animales ya que me he desplazaba a diferentes lugares por los toros mientras contribuía a hacer un mal mucho peor a las vacas junto a otras especies. Conforme fui viendo el tema, no quería abrir los ojos puesto que no me parecía lo mismo, pero la mala conciencia ya estaba dentro de mí y empezaba a darme cuenta de que había alguien que había tenido que pasar por un infierno para un momento que mi paladar disfrutaba y en consecuencia, no podía haber otra salida que no fuera el veganismo.

Además, no es para nada privativo puesto que hoy en día se puede disfrutar de cualquier receta de toda la vida, de tortillas de patatas, productos "del mar" o de lo que sea añadiendo también otros sabores nuevos.

El veganismo es por los animales, pero no podemos obviar que todas estas industrias son las que más están destrozando el planeta sin piedad alguna y de las que más agua gastan teniendo igualmente responsabilidad en el hambre en el mundo por criar masivamente animales para explotar que superan en millones a los humanos.

Todos los recursos vegetales que se utilizan para alimentar a tantísimo animal criado para explotar estúpidamente, es lo que hace que mueran de hambre niños del tercer mundo de los que la gente dice preocuparse tanto.

De salud todo el mundo tenemos la analítica ejemplar e incluso las niñas y niños por lo que poco más voy a hablar del tema ya que únicamente, tomamos un suplemento de B12 que el resto toma a través de los animales que han sido suplementados por lo que no le veo mayor problema. En consecuencia, siempre apoyaré actos como los de Ángel Padilla que buscan la liberación animal sin medias tintas ni titubeos.

A las personas que han leído mi artículo, darles las gracias y esperar de las mismas que empiecen a cambiar sus hábitos por un mundo mejor en el que podamos convivir con las demás especies sin ser abusadas y oprimidas destrozando el antropocentrismo como la gran injusticia real que supone. 'La trata de humanos y no humanos está, pareja casi con la mafia de la droga, en aquello que nutre el grueso y oscuro capitalismo que está destruyendo la tierra, en abstracto y desde cada consumidor y sus hechos y pasos", contaba Ángel Padilla en un artículo de opinión.

Para terminar, Guillermo Martínez como coordinador del colectivo antiespecista València Animal Save, señalaba que siempre apoyarán cualquier acto por la liberación animal invitando a la gente a participar en la concienciación que el próximo sábado se realizará en la feria alternativa de Valencia pudiendo informarse a través de las redes sociales "València Animal Save".



En este artículo de opinión hemos visto un montón de testimonios y que se puede vivir perfectamente sin usar egoístamente a los animales por lo que en consecuencia, ahora es el turno de que sientas compasión y la apliques tan fácilmente como es.

Puedes pensar por un momento en cuántos animales están ahora mismo sufriendo angustia, separados de sus familias o muriendo entre gritos en apartados lugares de los que a partir de hoy, puedes dejar de ser parte.