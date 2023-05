Hundimiento del PSOE y defunción de Podemos

Con ‘Hundidas’ Podemos solo procede el entierro y el olvido. Cada uno a su trabajo, o al paro, y si no lo tienen, que se actualicen como hace todo hijo de Dios. El daño que la formación bolivariana deja tras su paso por el Gobierno requiere una revisión a fondo y la anulación de normativa insensata, cavernaria y ruin. Escuchar a boca de estas «personajas» hablar de feminismo es reaccionario, retrógrado, cavernario e inmoral. ¿Se atreve a hablar de feminismo la formación morada, que es el partido que más daño hace a las mujeres y que menos las protege? ¿Cuántas veces se ha escondido ese conglomerado mafioso para no proteger a una mujer? Tan solo parece interesarles los casos perdidos y absurdos de sus «militantas» de la desigualdad, pero desprecian la ayuda a las mujeres que lo necesitan de verdad.

¿Dónde estaba toda esta tropa cuando la presidenta de Baleares abandonó a niñas menores de edad en la prostitución? ¿Dónde estaban estas «jamelgas» cuando Mónica Oltra amparaba a su ex mientras despreciaba y desprotegía a la víctima con falsedades y ocultando documentación al juez? ¿A qué han dedicado el tiempo estas «burdéganas» de dos patas junto con la «banda de la tarta»? Mamertas, mamertas… ¡cuánto daño hacéis a la convivencia, a las mujeres, a las menores, a los trans, a los propietarios de viviendas, a los inmigrantes…? Ya no tengo dudas de que son okupas de la estupidez, militantes de la insensatez, predicadores de la mediocridad y abanderados de la degeneración. ¡Vaya tropa más egoísta y envidiosa! ¿Y ahora al paro? Porque, hasta donde sabemos, trabajo serio no tenéis. ¿De qué bote vais a chupar y a quién vais a engañar?

Esa gente levantisca y enervada no nos merece ningún respeto y todos los tenemos muchas ganas. Sabido es que, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y cuando parece que las aguas bajan mansas, aparece el «exmarquesito» y refrescador de jovencitas en los baños de cafeterías para pedir a Sánchez un «Frente Popular». ¿Un Frente Popular? Para Frente Popular la manada de puntapiés y humillaciones que le propinó Isabel Díaz Ayuso hace dos años, allá por mayo, que era por mayo cuando la presidenta abofeteó al infiel maestro y predicador bolivariano y filoetarra. ¿Acaso desea volver a ver a los suyos con el rabo entre las piernas y pidiendo perdón por asesinar a España? ¿Otra vez hacerlos morir para reescribir la historia? ¿De dónde han sacado a este personaje siniestro que no ha evolucionado? Parece que se ha quedado en el tomate de la cartilla de primer nivel con lenguaje guerracivilista. Da vergüenza escucharlo, carece de conocimientos políticos sensatos y constructivos, hasta dudó de su formación ética y política. ¿Y dice que es politólogo? A ver si es solo «tontólogo» o «mediocrólogo», porque cuanto dice no da para pensar en algo más avanzado y maduro.

Sin duda, España precisa con urgencia un retejado completo y un Gobierno de progreso, nunca el progresismo (que es regresivo) al que alude la formación morada, pero sin saber lo que es y se le llena la boca de vulgaridades y astracanadas. Miren a la Asamblea de Madrid y al Consistorio de la capital, ¿cuántos bolivarianos recogerán acta de diputados o concejales? Ninguno, lo que prueba que su defunción es un hecho irreversible. Y por ello se puede dar gracias al certero destino. Con dos «alfalfabetas» chillonas al frente de dos ministerios ruines e inservibles, dedicados a alimentar inútiles chiringuitos, no se puede labrar terruño, como mucho esputar soeces angustiadas y mal olientes.

Sánchez sigue retrocediendo y hace las cosas al revés, como aquella noche cuando le comunicaron en Marruecos la información que «Pegasus» había revelado de su móvil. Nunca una noche peor para el okupa de Moncloa, pero él nos ha hecho pasar otras muchas peores. No me apena que salga a gorrazos de Moncloa, a puntapiés del Congreso y a empujones de Ferraz. Ni él, ni el mundo podemita merece seguir en política, Los felones no merecen el pan que comen, ni el cargo del que disfrutan, ni la fidelidad de la ciudadanía. Pedro Sánchez no ha dudado en pasar por alto el trámite previsto en la Constitución para la convocatoria de elecciones, ni ha habido «previa deliberación» del Consejo de ministros». El mentiroso «cum fraude» se lo comunicará por la tarde a los ministros, a toro pasado y justo al revés, ¿se puede ser mayor sinvergüenza? Este personaje políticamente moribundo lo manipula todo y activa cualquier situación al antojo de su escenario y conveniencia, a la vez que lo acopla a su habitual mentira. Lo más parecido al populismo que practican y amparan las chics bolivarianas de ‘Hundidas’ Podemos.

El presidente Sánchez se ha pasado la Carta Magna por el arco del triunfo. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones, aunque ya es conocida extraoficialmente. La debacle del 28M ha llevado a esto. Derrota en toda regla para el «sanchismo» porque el PSOE es otra cosa, aunque también muy degenerado por ese hilo conductor que acompaña siempre al partido rojo con toda la carga de porquería que le rodea: «El hilo conductor del socialismo es la prostitución y el polvo blanco», en palabras del ínclito José Luis Martínez-Almeida.

No me dejan terminar el artículo. Dos ovejitas saltan en la pantalla de mi ordenador indicando que hay dos noticias de interés y de última hora. La primera es que un ex alto cargo de la Junta de Andalucía había gastado dinero público de la «FAFFE» en prostíbulos, pero solo lo había hecho diez veces, como si eso fuera un atenuante. ¿Comprueban ahora lo que dije en otro artículo y que ayer confirmó Martínez-Almeida? La prostitución sigue siendo uno de los hilos conductores del PSOE, como lo es el polvo blanco.

Y la segunda noticia que me daba la ‘ovejita’ era que la líder de Podemos en Madrid, Alejandra Jacinto, ha perdido el aforamiento en la Asamblea de Madrid y puede enfrentarse a dos años de cárcel, algo a lo que hemos animado tanto a Isabel como a Tomás, por calumnias e injurias y por atentado a la dignidad de Tomás Díaz, vejado y humillado en el trampantojo del que se ha responsabilizado a ‘Hundidas’ Podemos.

Sabido es que, según el artículo 205 del Código Penal, es una calumnia «la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». ‘Hundidas’ Podemos ha seguido echando porquería y arrojando sombras de una duda hacia una persona que ha sido absuelto en todas instancias de todo tipo de delito. Hasta la Fiscalía española y la de la Unión Europea han constatado que no existe delito de ningún tipo. ¡Venga, venga, Alejandra Jacinto a la trulla por capulla!

Recen, recen si saben. A ver si los rezos hacen presión para que Sánchez y los comunistas de Podemos desaparezcan del escenario político. Tal vez con dos novenas y un par de triduos sea suficiente. Muchos menos rezos precisó la desaparición y entierro de ‘Hundidas’ Podemos o el hundimiento de Miguel Ángel Revilla que, según cuentan las malas lenguas, tendrá que devolver al mar el cargamento de anchoas que tenía preparado para pactar con el ruidoso y ruinoso PSOE cántabro.