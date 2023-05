Legal, pero indecente

De esas listas de Bildu se ha dicho mucho y yo me quedo con esto: primero, las víctimas se sienten insultadas. ¡Lógico! Segundo, los agresores o los que de alguna manera están vinculados a ellos, no muestran la sensibilidad debida. ¡Triste!. Tercero, el PP, usa estas listas como un arma para atacar al partido socialista. ¡Criticable!. Cuarto, la presidenta de la comunidad de Madrid, seguramente usa el arma o instrumento mencionado con un doble objetivo: 1.Desdibujar el liderazgo de Feijóo, yendo delante en todo. 2.Ir de dura, para quitarle votos a VOX. (..). Esto último, ¡preocupante!

Dicho esto, habría que subrayar lo que dice la periodista Emma Riverola, en su artículo, "El Incendio de Ayuso": Con una tea en la mano, Ayuso, se acerca a los rincones más áridos y más quebradizos,.... Yo creo que la periodista mencionada se refiere a esos votantes que no relativizan, porque no pueden. Propensos a tensarse y a romperse, y propensos a estallar con rabia. Esos votantes que no incluyen nunca en sus expresiones la adversativa "pero". Esos que nunca podrían decir, "Es indecente que figuren en las listas, pero, es legal".