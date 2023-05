La procrastinación y el efecto de Von Restorff

¿Es el efecto de Von Restorff una estrategia potencialmente útil para evitar la procrastinación? Antes de procurar conectar ambos conceptos, es pertinente definirlos. Así, según la Real Academia Española (RAE), procrastinar es “diferir, aplazar.” A modo de ampliación, suele comportar que se retrasen actividades susceptibles de ser atendidas o tratadas, sustituyéndolas por otras más atractivas y/o irrelevantes. Y el efecto de Von Restorff es un fenómeno que conlleva poder recordar con mayor facilidad un elemento determinado que está destacado en comparación con otros que están agrupados.

Si intentamos vincular ambos conceptos desde una perspectiva instrumental, esto es, que el efecto de Von Restorff contrarreste un posicionamiento propio de la procrastinación, la respuesta acerca de la utilidad de este efecto puede ser positiva. En la medida que se pretende destacar, incidir, y en última instancia, poner especialmente hincapié en realizar una acción, la fuerza imperante impulsa a que la procrastinación quede en su versión más mínima, reducida, residual, o incluso extinguida.

A modo de ejemplo, si una persona tiene la obligación de hacer la Declaración de la Renta, y establece como tarea preparar toda la documentación y posteriormente ponerse en contacto con su gestor de confianza, el hecho de posponer esa tarea supondría un claro ejercicio de procrastinación. De este modo, la representación del efecto de Von Restorff podría implicar anotar en la propia agenda personal esa tarea con un tamaño destacadamente grande en contraposición a todas las demás actividades registradas. Otra manera de expresar este efecto en la dimensión operativa es poder planificar que acabemos recibiendo en el teléfono móvil dos avisos con un tono o música agradable -uno el día anterior y otro minutos antes del inicio de la tarea-, teniendo en cuenta que debería ser una estrategia inédita o inusualmente utilizada.

No obstante, a pesar de que el efecto de Von Restorff pueda ser aplicado para combatir la procrastinación, es evidente que no se puede hacer una lectura exclusivamente en base a estas dos variables, ya que sino se extendería necesariamente un clima de reduccionismo. ¿Y qué sucedería si añadiéramos la variable de la Matriz de Eisenhower en relación a un posicionamiento compatible con la procrastinación?

Antes de profundizar al respecto, la Matriz de Eisenhower se configura como un parámetro de análisis para determinar las acciones a efectuar ante situaciones que combinan las diferentes formas de importancia y urgencia. De este modo, para responder a la pregunta mencionada en el párrafo anterior, a continuación se plantean cuatro escenarios.

Primero, deberíamos no aplicar el efecto de Von Restorff ante situaciones no urgentes ni importantes, ya que la orientación debe ir hacia la eliminación de la tarea. En la medida que estamos ante una distracción o tarea innecesaria, debemos desagendar ese quehacer.

Segundo, no debería ser necesario el planteamiento del efecto de Von Restorff ante una situación no importante, pero sí urgente, ya que, según la Matriz de Eisenhower, en estos casos se debe delegar la acción. Además, dado su carácter inminente, la procrastinación no debería tener tiempo a introducirse en la ecuación.

Tercero, el efecto de Von Restorff debería ejecutarse de forma planificada ante situaciones importantes y no urgentes, teniendo presente que la ausencia de requerimiento en términos de inmediatez podría ser un estímulo contraproducente, y por ello, el diseño de una estrategia optimizada debería ser la representación operativa de este efecto ante esta circunstancia. Cabe destacar, que es posible que la procrastinación se engrandezca ante este tipo de situaciones.

Y cuarto, no debería ser necesario promover el efecto de Von Restorff ante un contexto de urgencia y relevancia. ¿Por qué? Porque conllevaría impulsar una actuación caracterizada por su instantaneidad. En cualquier caso, si la procrastinación penetrara en el contexto mencionado, el efecto de Von Restorff debería dimensionarse con rapidez y con efectos cortoplacistas.

En resumen, se podría concluir que el efecto de Von Restorff puede combatir la procrastinación. No obstante, no siempre es necesario aplicar este principio. ¿Cuándo puede ser conveniente? A pesar de que la respuesta dependerá de múltiples variables, la matriz de Eisenhower deviene un parámetro de análisis que puede resultar de utilidad ante escenarios que aglutinan las diferentes formas combinadas de los conceptos importancia y urgencia.