¿Por qué los talibanes no pueden mantenerse fieles a su compromiso con respecto a ETIM con la República Popular China?

La presencia de grupos terroristas extranjeros entre los talibanes es un hecho probado con pruebas suficientes. Incluso antes de la presencia de Estados Unidos, este grupo recibió como invitados a grupos terroristas extranjeros de países de Asia Central, China, Bangladesh, Chechenia, Pakistán y países árabes.

Durante los veinte años de guerra contra las fuerzas estadounidenses y el gobierno republicano, los talibanes tuvieron frentes activos con la ayuda de estos grupos, principalmente en las regiones norte, noreste y sureste del país. Ahora, tras el acuerdo de Doha y la entrega de Afganistán al terrorismo talibán, la discusión sobre la presencia de estos grupos continúa entre los talibanes y los países de la región, especialmente China. China ha estado tratando de proteger sus intereses estratégicos y de seguridad con los talibanes durante mucho tiempo y utiliza la tarjeta de los talibanes como la herramienta más rentable para luchar contra los rebeldes uigures. Por esta razón, el nivel de interacción comercial y táctica entre los talibanes y China es muy tangible. La embajada china está abierta en Kabul y los chinos están tratando con especial interés de explotar las minas de Afganistán y su ubicación además de estudiar los intereses de seguridad.

Pero mientras tanto, lo que más preocupa a los chinos es la existencia de unidades militares del Movimiento de Turquestán Oriental, que prácticamente han convertido partes de Afganistán en su estado de guerra. A pesar de las promesas hechas a las autoridades chinas, los talibanes no han tomado ninguna medida práctica contra los uigures armados en Afganistán, lo que ha hecho que China exija un compromiso por escrito de los talibanes para verificar la sinceridad de este grupo en la lucha contra los uigures.

Esto a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha dicho recientemente que el grupo talibán se ha comprometido por primera vez a no permitir que el grupo de milicias relacionado con los uigures opere en Afganistán. Según el portavoz de este ministerio, los talibanes se han comprometido por primera vez por escrito a no tolerar las actividades de "grupos terroristas como el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental" en Afganistán. Estas declaraciones se realizaron después de la reunión tripartita de los ministros de Relaciones Exteriores de Afganistán, China y Pakistán, y según los informes, Amir Jan Motaki, el ministro de Relaciones Exteriores de los talibanes, se comprometió a no permitir las actividades del Movimiento Islámico de Turquestán Oriental en Afganistán.

China espera que el régimen talibán se gane la confianza internacional con medidas concretas, lo que ha provocado que el régimen talibán caiga cada día en el aislamiento internacional y se convierta en una agenda como amenaza a la seguridad de la región y del mundo. Aunque los talibanes negaron en el pasado la existencia de grupos terroristas extranjeros como sus aliados, ahora el ministro de Relaciones Exteriores de este grupo ha prometido oficialmente y por escrito que no utilizarán el terrorismo arraigado en Afganistán. De hecho, este es el primer compromiso escrito de los talibanes de no tolerar los actos terroristas y las actividades de grupos terroristas como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, que es de gran importancia para el desarrollo de las relaciones y la cooperación entre China y Afganistán en la lucha contra terrorismo en la región. Este grupo, que está en estrecha connivencia con otros grupos terroristas, duda que pueda mantenerse fiel a sus compromisos con los países de la región. La razón de esta deshonestidad puede ser muchas cosas, que se analizan a continuación:

Primero: el Movimiento Islámico de Turquestán Oriental es uno de los principales cuerpos de combate del grupo talibán en el pasado y el presente. La presencia militar y operativa de este grupo en el noreste de Afganistán ha supuesto muchos logros para el grupo talibán. Mientras tanto, entre las muchas ramas que están tratando de ganar y expandir su poder dentro de este grupo, uno es el grupo Haqqani, que muchos creen que se basa en su poder operativo, organización terrorista y la ventaja que tiene para matar personas. y generando violencia. Se conocen como la red Haqqani. La red Haqqani ha sido en realidad la rama operativa más temida de los talibanes en los últimos veinte años. Esta red actualmente mantiene este poder operativo y está en estrecha connivencia con otros grupos terroristas extranjeros en Afganistán.

Además, la red Haqqani está en una colusión operativa conjunta y ejecución de ataques terroristas con este grupo, entendimiento ideológico y convergencia y acuerdo intelectual. Además, los esfuerzos conjuntos entre la red Haqqani y los grupos terroristas asentados en el norte y noreste de Afganistán han provocado que esta red tenga un control total sobre estos grupos y los haga dependientes de esta red. Si los talibanes actúan contra grupos terroristas extranjeros, especialmente los uigures chinos, es seguro que se producirá una división dentro de los talibanes. Sobre la base de que la opinión de todos los talibanes con respecto a los grupos terroristas no es la misma y esta falta de uniformidad en la forma de tratar con los grupos terroristas será la fuente de diferencias y divisiones entre este grupo.

Segundo: los talibanes tienen un dueño que no tiene la capacidad de tomar decisiones independientes sin su permiso. Todas las acciones y reacciones de este grupo se basan en el permiso emitido por su propietario. Pakistán es el director ejecutivo de este grupo y Estados Unidos es su principal propietario, lo que guía a este grupo en el camino hacia el logro de objetivos estratégicos. Si los talibanes se comprometen por escrito con China de que ya no permitirán que los grupos extremistas operen desde Afganistán, no tienen la autoridad para tomar una decisión tan independiente. A nivel regional, Pakistán utiliza este terrorismo en el norte de Afganistán, como una vaca lechera. Recibe dinero tanto del mundo en los últimos veinte años como de China para controlar grupos terroristas.

A nivel macro, uno de los objetivos estratégicos de emplear a los talibanes es preparar un paraguas confiable para el terrorismo en la región a la que el Emirato Talibán tiene la autoridad exclusiva para proporcionar servicios logísticos y eso es todo. Por tanto, los talibanes son en la práctica sólo un agente ineficaz y ejecutor de una parte de este proceso, y no pueden tener ninguna reacción contra los grupos terroristas en Afganistán.

Tercero: en los últimos veinte años e incluso antes, la mayoría de los grupos terroristas extranjeros de Asia Central, China, Bangladesh, Pakistán, los países árabes y Chichen han anidado en las regiones del norte de Afganistán. Tienen a sus familias con ellos y en términos de tejido social, tienen lazos de sangre con estas áreas. Este lazo de sangre ha hecho que las raíces de este terrorismo internacional en el norte y noreste de Afganistán sean fuertes y formen una especie de terrorismo autóctono. Según la expulsión, al no permitir operaciones y supresión y reacción contra estos grupos, ni los talibanes ni ningún otro sistema político establecido tiene la capacidad de luchar contra estos grupos latentes y fortalecidos en el norte. Afganistán debería mostrar algún movimiento.

Cuarto: Con base en la razón anterior, debido a la conexión de sangre de estos grupos terroristas que han construido un nido en el norte y norte de Afganistán durante muchos años y se han mezclado con la sociedad afgana, la opción de sacarlos de estas áreas no será ser una tarea fácil. Y si los talibanes chocan con estos grupos, estallará una guerra sangrienta en toda la región. Este estallido provocará que una gran geografía quede fuera del control de los talibanes.

Quinto: Los grupos terroristas, especialmente los uigures en el norte y noreste de Afganistán, tienen una fuerte conexión ideológica con otros grupos terroristas en estas áreas. Esta cadena de eslabones intelectuales ha hecho que estos grupos se muevan de manera coordinada y planificada en muchos casos. Todos ellos tienen una línea común, que es la independencia de las regiones bajo su control o el separatismo en los respectivos países. Todos estos grupos reaccionan como una cadena ante cualquier movimiento externo. Cualquier posible movimiento debería trasladarse a las regiones norte, noreste y suroeste del país donde se asientan estos grupos. La movilidad de estos grupos, también del lado de los talibanes, crea un paraguas seguro para ISIS. Porque si este grupo reacciona contra otros grupos terroristas extranjeros, estos grupos pueden encontrar un vínculo con ISIS, que tiene una ideología transfronteriza y considera el califato como la vía principal. De hecho, este impulso será una ola de desorden contra el régimen talibán en el norte y noreste de Afganistán.

En tal situación, el régimen talibán se envía a este grupo con potencial político (ilegitimidad política interna y externa), de seguridad y guerra (frentes de resistencia activos) y económico (economía dependiente de cuarenta millones de dólares semanales de los Estados Unidos de América) retos , hundirá a este grupo en las profundidades de una crisis que lo abarca todo. En este caso, este grupo no tiene la capacidad para hacer frente a todos estos posibles desafíos militares y de seguridad, y los líderes y las personas involucradas en este grupo son muy conscientes de este problema. Todavía son muy conscientes de que cualquier indiferencia hacia los grupos terroristas extranjeros como los uigures chinos sentará las bases para que ISIS reclute entre las filas de estos grupos.

Sexto: El tema de las minas de Afganistán, el contrabando de minerales del mismo, el narcotráfico, la colusión con el terrorismo internacional, cuyas raíces en la región se remontan a los talibanes, depende del poder directo de estos grupos en proporción a su familiaridad con la región. Los talibanes nunca sacrificarán sus recursos de seguridad, políticos, económicos y de ingresos por sus obligaciones. Además de debilitar las bases financieras y las fuentes de ingresos de los talibanes, esto cortará las armas militares de este grupo y se convertirá en una de las debilidades de este grupo en el campo operativo en el norte de Afganistán, donde el falso ISIS y los grupos de resistencia están presentes.

Séptimo: Si se observa el movimiento y la reacción de los talibanes contra los uigures, otros grupos terroristas tomarán medidas contra los talibanes. Shanghái está dispuesta a derribar el muro con su propia fuerza y poder especiales y convertirse en una división de infantería de la OTAN y Estados Unidos contra China y Rusia, ¿cuáles son las consecuencias para el gobierno de este grupo? En base a esto, los uigures, que tienen una influencia considerable en las provincias de Takhar y Badakhshan fronterizas con China y Asia Central, pueden ser una cadena de rebeliones, disturbios y tormentas contra el gobierno de los talibanes. La rebelión uigur es incluso un preludio de ISIS en estas áreas.

Sin embargo, según numerosos informes, entre 60 y 80 combatientes uigures se han separado de las filas de los talibanes y otros grupos similares y se han unido a las filas de ISIS. Esto se debe al descontento de estos grupos con la renuencia de los talibanes a cumplir las promesas hechas por los talibanes a este grupo en el pasado.

Los talibanes ahora están atrapados con dos piedras de molino. No pueden dar la espalda a los uigures y otros grupos terroristas extranjeros y sus aliados, ni pueden apoyarlos y enfrentar a la región, especialmente a la República Popular China.