¿Qué le estará pasando al “probe” Pedro, que hace mucho tiempo que no sale?

El grupo musical “Triana Pura”, allá por 1999 puso de moda la letrilla de esta canción:

Cuando voy caminando pa' la plaza

Me preguntan si he visto a Miguel Canales

Cuando voy caminando por la plaza

Me preguntan si he visto a Miguel Canales

… Él dice que es feliz en la montaña

Que hace mucho tiempo que no sale

Él dice que es feliz en la montaña

Que hace mucho tiempo que no sale

… Ay que le estará pasando al probe Miguel

Que hace mucho tiempo que no sale

Que le estará pasando al probe Miguel

Que hace mucho tiempo que no sale

Tra laralarála, la laralará, la laralarála, la laralará Sigue la coplilla pero no es cosa de copiarla toda. Lo que sí nos viene que ni pintiparada es para que nos preguntemos qué le estará pasando al probe Pedro Sánchez (No Miguel Canales) que hace mucho tiempo que no se deja ver por las plazas, los mercados, las calles o cualquier lugar concurrido. Creo que desde que le desplegaron la pancarta con el mote: “QUE TE VOTE CHAPOTE”, sufre ataques de agorafobia y antropofobia, le acogota e incapacita el miedo a que lo abucheen como está ocurriendo en tantas ocasiones. Su enorme ego, su gran narcisismo, su desmesurada egolatría no admiten que, a su paso, el populacho no doble el espinazo y, cual día de besamanos, no se incline ante él pronunciando la frase de sumisión “Sí, buana”. Son muchos los desengaños que lleva y su vanidad no puede tolerar más, de forma tal que, cuando quiere mostrarse en público, le preparan el escenario, los intérpretes y los figurantes que, por mucho que se esfuercen sus directores de escena, se nota que todo es prefabricado y falto es espontaneidad, ¡Vamos de cartón piedra! Está obsesionado por cómo pasará a la Historia. Esa preocupación ya es más que suficiente indicativo de su obsesión por ser “alguien” que recuerden las generaciones futuras. Si le hubiese tocado otra época quizá hubiera destruido los jardines colgantes de Babilonia o el Mausoleo de Halicarnaso, y, al igual que megalómano Eróstrato, se le recordaría cono un loco destructor. Sí, pasará a la Historia, no a la mundial, pero sí a la de España, al igual que ha quedado como triste recuerdo Fernando VII, el rey Felón. Éste vendió España a los franceses. Pedro ha pactado con los que quieren destruirla.