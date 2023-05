Un viaje al monasterio trapense de Dueñas

Sentí encontrarme en la antesala de ese lugar de FE, que llamamos CIELO. Éramos cinco personas, la media de edad 77 años. Madrid-Dueñas, Dueñas-Cubilla de Cerrato-Cubillas de Cerrato-Valladolid y... Madrid. El Hermano Rafael, San Rafael Arnaiz Barón, nos acompañó durante la misa con todos los Hermanos Trapenses... Una espiritualidad sencilla, silenciosa y llena de DIOS, nos envolvió. La acogida fue lo más parecida a una familia.

El Monasterio necesita la ayuda de TODOS; los monjes, solos, no pueden conservarlo. La riqueza arquitectónica del Monasterio merece ser herencia de futuro para todos, creyentes y no creyentes.

Dios maneja los tiempos de forma distinta a nosotros y cuando nos acercamos a ÉL no nos pide ni el DNI, ni el carnet de afiliado; Dios abre la puerta y su sonrisa acompaña a cualquiera que se acerque.

El Monasterio tiene una página Web con la que podemos adentrarnos un poco al entorno de lo que es un trapense, su espiritualidad y su maravillosa dedicación al Señor y a los demás. En esa página WEB podemos encontrar los datos necesarios para realizar cualquier tipo de APORTACIÓN que ayude a conservar la TRAPA de DUEÑAS, en la que “reside”, como amigo de todos, el Hermano Rafael, SAN RAFAEL ARNAIZ BARÓN, joven estudiante de arquitectura llamado por el Señor.

Con todo el respeto posible pido que aquellos que puedan aportar algo se pongan en contacto con el Monasterio a través de su página WEB.

¡DIOS PROVEERÁ! y DIOS NUNCA OLVIDA. Gracias anticipadas a todos.