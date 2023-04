​Este año 2023, la Feria del Libro de Sant Jordi contará con presencia de literatura animalista

Con motivo de la Feria del Libro de Sant Jordi 2023 y la reciente publicación de la novela animalista "Mundo al revés: HISTORY" (Ediciones Hades, 2023), de Ángel Padilla, el poeta animalista estará en Barcelona para firmar ejemplares de dicha obra. Será en la caseta de Ediciones Hades, que estará situada en la Avenida Josep Martorell 116 durante todo el domingo 23 de abril.

El poeta Ángel Padilla, conocido en el movimiento de liberación animal como "el poeta de los animales", estará presencialmente en la caseta de Hades desde las 11:00 h. hasta las 13: 30 h. del domingo 23 del presente abril.

SINOPSIS DE 'MUNDO AL REVÉS: HISTORY", DE ÁNGEL PADILLA



"En un mundo donde el cielo ya no es el cielo ni la tierra es ya la tierra, donde el tiempo como lo conocemos ha desaparecido, se ha gestado un nuevo Orden de supervivencia cuya máxima es «Mata o muere». Un lugar donde todos se sienten extraños entre extraños y los sentimientos son proscritos, excepto el odio.

La humanidad llevaba demasiado tiempo olvidando y ocultando el cambio climático y la inminente llegada de la sexta gran extinción. Pero algo mucho peor que lo esperado mutó la realidad desordenando la Tierra en un caos en el que la presa y el esclavo es el ser humano.

En este territorio en el que se señala y condena al diferente, dos seres nacidos en mundos opuestos se rebelan a su destino. Su juventud les lleva a creer que otro tipo de existencia es posible y, con la fuerza de sus inocencias, se adentran en lo más oscuro de todos los Dominios para responder a la eterna incógnita: ¿Podrá vencer algún día en nuestras vidas un afecto sin exclusiones?"

SOBRE 'MUNDO AL REVÉS: HISTORY" Y EL CICLO DE NOVELAS ANIMALISTAS DE ÁNGEL PADILLA

Según nos explica el poeta, novelista y dramaturgo Ángel Padilla, sobre su obra animalista y, en concreto sobre "Mundo al revés: History": "Mundo al revés: History forma parte del ciclo de novelas animalistas que nació con la publicación hace muchos años de la novela con título "Mundo al revés", editada por Corona del Sur, creo que por el 2002.

>>De esa primera novela, que circuló algo y en forma anarquista, emergió todo pues se interesó la editorial Parnaso, para editarla ellos con mejor distribución y en nueva edición.

>>Así, en 2007 se publicó "Mundo al revés" por Parnaso ediciones, novela que ganó el Premio Ignotus 2008 a la Mejor Novela de Fantasía y Ciencia Ficción.

>>La novela que Parnaso editó fue una reescritura de la primera Mundo al revés editada humildemente por Corona del Sur.

>>Más adelante, escribí, ya sabiendo cómo iría la cosa en plan trilogía: "Mundo al revés: Origen", que es una historia nueva totalmente, con argumento, personajes y telar distinto que las "mundo al revés" mencionadas. Estamos, con "Mundo al revés: Origen", ante la primera novela de lo que yo llamo la trilogía de novelas animalistas de mi autoría.

>>Así, tendríamos, en la trilogía de novelas que hablan del tema animalista, que son distopías, que su base es la fábula pero a la inversa (yo no 'uso' personajes animales para educar a los humanos con valores humanos, sino que los animales en estas novelas hablan para educar a los humanos hacia los valores animales, o sea hacia el respeto animal).

>>La primera novela de la trilogía es, como se ha dicho, "Mundo al revés: Origen" (Sportula 2019), la cual fue Nominada al Premio Ignotus 2019. Esta novela cosechó críticas de distintos autores y publicaciones muy positivas, entre ellos Salva Alemany, Maribel Cerezuela, Consuelo Abellán Colodrón, Marta González, Rosa García-Gascón o Marta domínguez.

>>La segunda novela de la trilogía animalista es la que protagoniza este artículo: "Mundo al revés: History" (Ediciones Hades 2023), con argumento y personajes particulares y que para nada tiene que ver con la primera novela de la trilogía, es decir, no es una continuación sino otra fábula, otra distopía, en que se utiliza de base el recurso del mundo dominado por los animales y mortificando a los humanos para que se vea cómo los (mal)tratamos los humanos a ellos.

>>La tercera novela (aún inédita) de la trilogía de distopías animalistas, es HUMANZEE, donde estamos ante una nueva distopía, donde ya no sólo interviene un reino animal en armas dominando el mundo humano sino también otros elementos más poderosos que también son azotados por la humanidad. En conclusión, cada novela es única y distinta a las demás y se complementan con sus tramas, redondean el y los mensajes.

>>Cada novela se puede leer por separado, primero Mundo al revés: History, después Mundo al revés: History o si se quiere (una vez publicada Humanzee, cuando haya suerte), se puede leer Humanzee la primera de las demás, porque da lo mismo. Insisto, cada obra se vale por sí misma y ninguna es continuidad de las otras. Aunque lo entiendo como una trilogía.

>>Y eso que yo no creía en las trilogías hace unos años. Pensaba que era una estrategia de marketing o un uso de autores que no teniendo mucha imaginación se liaban con un personaje y lo situaban en contextos y problemáticas distintas en cada tomo de una trilogía. Pero no, trilogía pueden ser -y así lo he visto y me ha ido naciendo en el margen de unos años- una triada de libros que compartan en común cosas y con ellas se complementen. Que por separado se basten y que, unidas, se eleven más.