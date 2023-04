​La exposición ‘Las caras del Real Jardín Botánico’, de Thomas Bedwin, reconoce la labor científica y técnica de sus trabajadores

Jardineros y jardineras, bibliotecarias, técnicos de Herbario o Laboratorio, educadores, alumnado, comunicadores, administrativos, biólogas o científicos s o, lo que es lo mismo, Pilar, Javier, Yolanda, Elena, Valentín, Mónica, Irene, Alex, Mariano, Marisa, Carlos, Mónica, Gonzalo, Manoli, Ricarda, Gonzalo, Paco…, son los nombres propios y protagonistas de Las caras del Real Jardín Botánico, la exposición fotográfica que se acaba de inaugurar en el Real Jardín Botánico-CSIC del fotógrafo británico Thomas Bedwin.



Con más de dos siglos y medio de historia cuidando, conservando e investigando la biodiversidad vegetal y fúngica, el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es un referente en la botánica nacional e internacional. Una historia que se cimenta sobre los centenares de personas que durante este tiempo han salvaguardado su patrimonio vegetal, han custodiado sus colecciones históricas y han representado su dirección, administración, gestión e investigación.

El fotógrafo británico Thomas Bedwin, afincado en España desde hace varios años, cámara en mano, ha querido rendir homenaje a todas esas personas que forman ya parte de la historia del RJB. Unas desde la primera línea, gracias a sus investigaciones y descubrimientos; otras, desde la retaguardia, facilitando o colaborando en distintas tareas (jardinería, educación, comunicación, herbario, biblioteca, archivo, recepción, vigilancia).

Poner cara a la labor del Jardín Botánico

“Durante una visita al Jardín Botánico en la primavera de 2021, los visitantes a los que escuchaba coincidían en destacar lo bonito y bien cuidado que estaba el jardín. Ello me llevo a pensar que detrás de todo ese trabajo de conservación había personas, en este caso jardineros, y por eso me decidí a hacer esta exposición como reconocimiento a esa labor y para poner delante del objetivo de mi cámara a todas esas personas que están detrás de ese admirable trabajo”, explica Thomas Bedwin.

El fotógrafo británico asegura que su trabajo le ha permitido conocer de cerca el trabajo que se realiza en el RJB-CSIC. “Cuando me dispuse a poner cara a la labor que se lleva a cabo el Jardín y en concreto el de sus jardineros, descubrí que hay otras muchas personas que también realizan tareas y trabajos necesarios para el desarrollo y mantenimiento del Jardín. Técnicos, personal de mantenimiento y limpieza, de seguridad, conservadores…, algo que quizás muchos de los visitantes también desconocían”, añade Bedwin.

El director del RJB-CSIC, Esteban Manrique Reol, asegura que el objetivo principal de esta exposición es “dar a conocer a nuestros visitantes, en particular, y a la ciudadanía, en general, que tras los más de dos siglos y medio de historia del Real Jardín Botánico siempre ha habido personas preocupadas y entusiasmadas, pero siempre ocupadas en su conservación, su desarrollo y su progreso. Si hoy estamos aquí es gracias a toda una cadena humana que nunca perdió un solo eslabón, sino que siempre se mantuvo unida por un único objetivo, por el jardín”.

La exposición va a permitir poner rostro a las distintas unidades y departamentos, y al trabajo que en cada una se efectúa y, “aunque no están todos los que son, porque en las distintas sesiones fotográficas algunos de los trabajadores no han podido estar presentes, sí son todos los que están trabajando por y para el RJB - apunta Manrique para añadir que- el objetivo es completar la exposición con una segunda muestra prevista para el mes de octubre, coincidiendo con el aniversario de creación del Real Jardín Botánico, donde se incorporen algunas ‘caras más’.

La muestra Las caras del Real Jardín Botánico, que se puede visitar en la Cátedra Cavanilles en el Pabellón Villanueva hasta el 21 de mayo, está integrada por 85 imágenes acompañadas de una breve información sobre la función de cada unidad y departamento. El acceso a la misma es libre una vez se ha accedido al Jardín.

Más sobre el artista

Thomas Bedwin (Chelmsford, Essex, Reino Unido, 1986) es director de fotografía de The Vegan Agency. Candidato VII Agency Masterclass 2019/20. Ha publicado su trabajo en revistas y publicaciones como: Emprendedores, Hola! Living, Glamour, SportLife, 20 minutos o Vogue España. Ha expuesto de manera conjunta, pero esta es su primera exposición individual. Con residencia en España, en el municipio madrileño de Miraflores de la Sierra, en la actualidad está trabajando en el proyecto ‘Arte de Vivir’, en el que está retratando ancianos acompañando cada fotografía con un consejo de la persona retratada. Además, está abordando el ambicioso trabajo de fotografiar a todos los habitantes de su pueblo con un censo de unas 6.000 personas.

Información práctica

Actividad: Las Caras del Real Jardín Botánico. Exposición fotográfica de Thomas Bedwin

Lugar: Real Jardín Botánico Cátedra Cavanilles. Pabellón Villanueva. Plaza de Murillo, 2

Fecha: Hasta el 21.05.2023

Horario: 10:00 a 19:30 horas (abril) y a 20:30 horas (mayo)

Precio: acceso gratuito previo abono de la correspondiente entrada de acceso al RJB

Dirigida a: todos los públicos