‘Pohema’. Pureza del designio

¿Huidiza. Quizás?

El llanto de la victoria contra el ángel de las tinieblas de la muerte. La fragancia del olor peregrina, donde su aroma invisible es un ritmo, canción, una (s) letras hecha pohesías y un ramillete de flores brotando fragancias, que regocija los corazones y aunque se revelen esos aromas y vuelen como el viento, primero pasará por la mente para compartir palpitaciones, entonces sabrás cuando las tinieblas hagan presencia, ahí estará ese aroma para ahuyentar el temor, así, quedará impregnado en la caricia,que invita al sentimiento noble con la magia del amor, para que los días de tinieblas se esfume, así será humillado, con el llanto de la victoria, seguramente será la antorcha que quedará encendida eternamente. No morirá, ni huirá, no dañará, aunque el destructor entre desde ya está aniquilado, con la presencia insondable.

Esas noches (s) días tiempo (s) valorarán las maledicencias que asoman como flechas envenenadas, y aunque pasen las tinieblas de largo,será el vivo mensaje del llanto en lo (s) tiempos, aunque pase la muerte, esa es la promesa, pero, no se acercará, Él perdonó a tu casa, aunque la muerte esté por doquier ¿hasta ahora conoces el temor? no todos serán hombres muertos, ni hay cura mágica, ni conjuro que pueda detener la sombra de la muerte, sólo el ¡Señor podrá! Y. No será por tú palabra, pero mañana cosecharás lo que has sembrado… Serán castigados, es una ley de la vida, donde tu templo es el amanecer de la libertad. Así sea, yla victoria se convertirá en progreso, no hay que ser zaguanes entorpecidos, mejor ser bienhechor y lámpara sutil, para alumbrar dónde están las víboras, sólo así la belleza del ¡Espíritu! será refulgente, que bien se ve y todavía no creen…, pero la felicidad para complacer, ahí está, las letras, música, pintura, las artes contentas que hablan y piensan transmitiendo realidades de toda índole, y sinsabores.

Las letras de bonafide no esun camino solitario, es la palabra con raíces que tienen fuerza esperanza, y las de mala fe recogen su propia cosecha sibilina, procaz, proterva. Feliz la (s) letra (s) artes que llevan el bien a los empáticos para que comprendan que la paz, tranquilidad, progreso, comprensión es la madre y el padre de todos los males, es el espíritu de la verdad, son “ustedes”los que quieren introducirse en las tinieblas, los que, abrazan el mal. Habrán paso que, merodea lo protervo enigmático, con pasos furtivos delirantes de pie, rodilla y mirada refulgente, no hay paso para eso, todo estácerrado. No todo el mundo lo va a creer.Es una remisión espontánea y jamás van a ir al infierno porque de ahí vienen…, ya están en él peste del insomnio, con aire espeso, que se desplaza en manada y tú crónica publicitada justifica las imágenes por encargo, sumergidas y soterrada materia descompuesta del consciente e inconsciente entremezclados; mejor ser materia sana para continuar contando…., y no ser resto de huesos, mortaja para ser narrador desde el sepulcro que será el templo hasta la posteridad.