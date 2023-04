Privatización/prevaricación…

….sequía/saqueo. Son los dos binomios de acción institucional actualizados en la dinámica política de este país. Lo más triste es que, apenas menoscaban el ánimo y la moral de una mayoría ciudadana anestesiada y entretenida con todo tipo de señuelos de consumo de masas, que no quieren saber el porqué pasa lo que pasa, por causa de unos agentes sociales cómplices del engaño. Quizás no dan más de si. La desidia y-o pereza mental, hace mella, hasta el punto de optar a lo que dijo Unamuno: “Que no te entienden?… pues que te estudien o que te dejen; no has de rebajar tu alma a sus entendederas.”

Pienso que la circunstancia pide subir el listón de la autoexigencia, pero muy en particular de vivir atentos a las llamadas, porque tanto los que actúan de tragaluz y nos quieren a perpetuidad en su caverna, como quienes ya aciertan a salir de ella hacia la luz del Día…se hacen cada vez más visibles y presentes.

Luz y agua. Tanto sea en el plano espiritual-existencial como en lo doméstico, son dos elementos indispensables para la vida de todos los seres humanos.

Con la luz asimilada como el “agua” que nos llega a casa y mana de las fuentes de energía eléctrica en todas sus modalidades, vivimos la mayor entropía, atropello medioambiental y saqueo de recursos naturales, al generar, no según demanda, sino según la capacidad de producción e interés de cada empresa mercantil. Esa falta de planificación y provisión, afianza a España institucional como un nido de políticos mercaderes, que incrementan sus activos personales a costa de provocar la agonía del campo agrícola…y quebrar las arcas públicas.

La electricidad la generamos, pero el agua la crea la madre Tierra y nace de la mano de Dios. En consecuencia, no es ni cosa, ni manufactura distribuible con ánimo de lucro, pues tanto los acuíferos, manantiales, fuentes, ríos y lagos son los templos naturales de ese bien divino, y quien mercadeara con ella, debería ser expulsado-desterrado de ese “templo”…...que es de la comunidad humana.

Cuando en el resto del mundo han aprendido la lección por escarmiento, en España ocurre lo inverso, al poner alfombra roja a mercaderes y oligopolios del Banco del Agua que se van haciendo con todas nuestras fuentes y acuíferos, canalizando la distribución, previo paso por un contador, controlando presas y canales que hasta hoy usaban familias y pequeños regantes que hoy arruinan.

En general y aún en Euskadi, a pesar de que el titular del cobro de los recibos del agua de casa, siga siendo la institución pública o ayuntamiento, hoy la privatización del agua es un hecho progresivo en consumación. En general la van mercantilizando con alevosía, principalmente a través de externalizar servicios (igual que en la Sanidad pública) a favor de empresas y oligopolios con ánimo de lucro, y que está causando un enorme quebranto al agro español y a las familias y pequeñas empresas que viven de ello como en Doñana.

Anterior a esta tendencia y pasión privatizadora, las instituciones pagaban sus facturas solo por compras de mercaderías y equipamientos que la misma institución no podía abastecerse ni facturarse a sí misma, con lo cual el desvío de dinero público tenía poco margen y potencial prevaricador. Hoy, el enorme y creciente volumen de facturas que recibe la administración pública de servicios que podía gestionarlos en la propia casa, ha crecido de manera exponencial por parte de lo privado a lo público; a su vez montañas de dinero público, (de todos los ciudadanos) a lo privado…..dando pie al hecho de desvíos personales.

La pregunta clave: ¿qué mediador y quienes están en esas empresas privadas? El trasiego mercantil por servicios (y favores), facturados a precios “inflados”, modulables a interés, motiva la privatización y posibilita la prevaricación entre lo público y privado. Si no en cash, intercambio de cargos, compra de silencios, conflicto de intereses, amiguismo y puertas giratorias (PNV), arbitrariedades fiscales, policiales, judiciales…...Así, quienes administran el dinero de todos, ya van generando una deuda económica y moral impagable; muestra de ello, que somos el segundo país mas insolvente y embargable del mundo, en ejecución.

El dinero se genera, la electricidad se genera, pero el agua no. El sábado 8 de abril, tuvimos la fortuna de escuchar en directo a Pilar Esquinas en el quiosco del bulebar de Donostia. Además de abogada experta en agua, creó el equipo de trabajo Aguaiuris, para asesoramiento jurídico, divulgación, denuncia información y concienciación, pues esta última sin la anterior…….no se da.

Una castellana que, de su coraje, lucidez, autenticidad y sentido del humor, hace justicia y modelo de activismo, como mínimo para crear conciencia.

Relató la cara y la cruz, de su pasado y aún hoy, desde que se vio obligada a dar el salto forzado, de pasar de ser trabajadora de la hostelería a poder ejercer en el embarrado terreno profesional del derecho…...en tiempo récord.

El móvil que impulsó ese “muelle”, fue una de tantas injusticias institucionales, que, aunque no sorprendente en este país, impresionante por la envergadura e impunidad de la acción. En el año 2000 con motivo de la celebración en Madrid de las Olimpiadas del Remo para 2012, el alcalde de Aranjuez decidió expropiar parte de la finca para uso agrícola de su abuelo, fijando un precio de 3 euros el m², para pasar a recalificarla a 96 euros…..con opción a recurso de solo 9 días.

Ningún abogado se quiso hacer cargo del asunto, lo que le llevó a convertirse en el “monstruo” que es ahora, desde que le saltó el muelle del coraje contra la injusticia, al ver que las instituciones nos quieren encajonados, acojonados y encerrados entre cuatro paredes: decreto-contrato-mandato y ejecución.

Esos ciudadanos que se acercan a la política para enriquecerse prevaricando, para evitar verse caminando en el filo de la navaja ante posibles denuncias de ciudadanos activos, presionan al ejecutivo y judicial para que, aunque sea de manera alegal, dicten leyes a la carta, para “atenazar” a quienes se resisten a dejarse encajonar dentro de esas cuatro paredes institucionales. Democracia!! Esos pequeños colectivos y activistas denunciantes, sufren el desamparo de una justicia inasequible merced a la Ley Gallardón que abolió la justicia gratuita; aún sufren la represión desproporcionada de la Ley Mordaza, por la que se condicionó el derecho de expresión, defensa y libertad de movimiento. El remate inmovilizador: zonas de bajas emisiones y ciudades de 15 minutos.

Esta es nuestra democracia. Hoy más que nunca encorsetada, además por el control y saber incluso de todos nuestros movimientos, que les llega de esas grandes empresas de la información digital, a cambio de impunidad y exención de impuestos, en trueque de favores. Empresas privadas con el monopolio de la información y gobiernos con el de la sanción económica, embargo, represión detención, inmovilización, bloqueo….al amparo de leyes como las mencionadas.

Nos queda el derecho a la pataleta y el llanto por impotencia, debido al escaso margen de maniobra que nos dejan a la hora de ejercer el derecho a una defensa justa, ante unas instancias judiciales inasequibles, hoy por hoy mermada en España, por la acción conjunta de leyes abusivas. Convertidos en súbditos, con los derechos al desamparo y en una intemperie fuera del manto, de una justicia…..que sí conocimos como aceptable al final del siglo pasado.

Los dirigentes de la izquierda española ERC y EH-Bildu, conocen todo lo aquí nombrado, pues lo han sufrido en sus propias carnes, por ejercer el derecho a la disidencia política, en razón al no reconocimiento de la monarquía y el orden institucional. Hoy que se mantienen intactos y reforzados esos órganos, y de otra parte, comprueban que su vida y libertad no ha empeorado nada y su estatus político y económico ha mejorado mucho en estos tres años, se deduce que ese déficit no les causa mayor quebranto en su ánimo independentista, ni en la vida de vascos, ni catalanes……..ni siquiera para sus dirigentes políticos.

Qué diferente para muchos ciudadanos rasos, que por causas “inexplicables” en estos tres años, sufren como consecuencia, pérdidas de vida prematuras, afectaciones graves en la salud y quebrantos en la economía familiar. Son cada vez más, los que en su desesperación, recurren al suicidio, porque no pueden con su alma, muchos de ellos jóvenes. Señores de ERC y EH-Bildu, tienen a mano la estadística de sobremortalidad y la media de edad en las esquelas.

Indaguen causas y pidan cuentas al gobierno como lo ha hecho partidos en el parlamento de la mayoría de países occidentales y en el de la UE. Ante este trágico repaso genérico del aquí y ahora, si aún priorizan el señuelo identitario, territorial y soberano, hacen trampas. Si implícitamente ya reconocen que en lo vital no es prioritario y lo verdaderamente grave para abordarlo no lo toman en consideración, hacen trampas ¿Cual es la razón de ese miedo a molestar a quien ostenta poder y eligen ser dependientes a él, hasta los independentistas vascos y catalanes? Pienso que es el miedo a perder su estatus personal, a costa de traicionar a quienes inconscientes…...aún colaboran a ello votándoles.

Esta izquierda hechicera que durante muchos años hizo honor a esta frase de Robin Williams:” En un mundo lleno de mentiras, la boca que se atreve a decir verdades, se convierte en el arma más perseguida”…….hoy comparte mentiras.