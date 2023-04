¿Paz y aborto?

Veo en la fachada del Ayuntamiento de Santander, un letrero que dice: “Santander con la paz”. Por supuesto que todo el mundo quiere la paz, la ausencia de violencia, pero ¿HAY ALGO MAS VIOLENTO QUE UN ABORTO?

La criatura que está en el vientre de su madre, que es el santuario de la vida, ve aterrorizado como el bisturí o el acido destructivo avanzan contra el, y así resulta que el santuario de la vida se ha convertido EN EL CORREDOR DE LA MUERTE.

Está sociedad hipócrita y farisaica presumen de democracia, de libertad, de paz y cometen los crímenes más abominables como es el aborto, del ser más inocente he indefenso. Pregunto al Ayuntamiento: ¿Cómo califican al aborto? ¿Por qué no ponen un letrero NO AL ABORTO.