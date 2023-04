​La zoofilia y el Gobierno

Era de esperar que cuando los ministros de Podemos se pusieran a legislar el resultado sería de todo menos bueno. Pero lo que muchos no anticiparon es que podíamos llegar a normativas directamente perjudiciales para la sociedad (como la ley del “sólo sí es sí” de Irene Montero, por la que se han beneficiado centenares de violadores); contra la infancia (la “ley trans” que permite cambiar de sexo a menores sin permiso de sus padres); o a favor de la zoofilia. Como lo leen.



La última ley del Gobierno de España, conocida como “Ley de Bienestar Animal” y su propuesta de modificación del Código Penal (ambos aprobados en el Congreso) modificarán directamente las penas por maltrato animal. En concreto, se prohíben los actos sexuales en caso de que produzcan lesiones al animal, dejando fuera otros supuestos sin lesiones. Es decir: con los nuevos textos impulsados por Ione Belarra y aprobados por el PSOE y sus socios de la moción de censura, usted no puede dejar a su perro 24 horas solo en casa si tiene un viaje o un compromiso. Pero al volver puede penetrar al animal impunemente, siempre y cuando éste no se lesione. Al parecer, lo del consentimiento de Irene Montero es solamente para personas. Los animales no pueden decidir. Y ojo, no pierdan de vista que la ley se llama “de bienestar animal”.

¿Es este el resultado de una mente retorcida y enferma… o de una incompetencia galopante? Probablemente sea de la segunda (al menos, es preferible pensar eso). Porque el mismo texto también penaliza matar a una rata o una culebra que se te cuele en casa, por ejemplo. Un gesto que puede derivar en hasta 18 meses de cárcel, ya que la ley modifica la denominación de “animal doméstico” por “animal vertebrado”. Es decir, se incluiría a ratas, ratones, serpientes o palomas, entre otros.