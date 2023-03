Bruselas toma a Sánchez por trilero y malversador

Más problemas y más corrupción dentro del PSOE: Bruselas no cree a Pedro Sánchez y le toma por un malversador y un trilero. Mónika Hohlmeir no se fía de él porque ha desviado fondos públicos de las ayudas europeas y no hay manera de hacerlas un seguimiento formal y racional. El caso «Tito Berni», que acabará convirtiéndose en el «caso Patxi López» o en el «caso Marlasca», ya huele a podrido, algo que acostumbra a hacer el socialismo cuando se siente acosado por la Justicia y por la oposición o cuando lo pillan en un renuncio como es el caso.

Pedro Sánchez vuelve a estar en entredicho y es sospechoso de corrupción, malversación y trampeo para la UE. Tampoco pasaron desapercibidas sus tramas mafiosas que abarcan un amplio espectro: desde la falsificación de su tesis doctoral con párrafos de Ramón Tamames hasta tener conocimiento del actual caso «Tito Berni» desde hace un año, pasando por ilegalidades denunciadas por el Tribunal Constitucional, represión a la ciudadanía para medrar y corromperse a su antojo, consentir el enriquecimiento de sus cercanos con las mascarillas o sembrar dudas sobre las fechorías de su esposa o barragana en Marruecos. Pero saldrá: puedo prometer y prometo que saldrá a la luz, incluso antes de lo que cree el propio presidente, su ministro arcabucero Grande Marlasca o el ministro «perejil». ¿Apostamos a que Mohamed VI lo canta antes de las elecciones generales para chantajear al presidente a cambio de dinero? Tras una mujer chapucera nunca hubo un gran hombre, ni siquiera un buen hombre, pero sí un puntual zoquete para el hazmerreír general.

Hasta el gorro ha salido la propia presidenta de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la alemana Monika Hohlmeir. De ahí que haya solicitado con insistencia a la Comisión Europea que abra una investigación urgente sobre los fondos europeos que Bruselas destinó a España. Hay pruebas suficientes respecto a que una parte importante del dinero se destinó a ramas diversas del «caso Mediador». Como ven empieza a ser un galimatías: cada uno lo llama de una manera, en función de en quién se quiere cargar tintas, pero todos están en el caso, desde el mediador, pasando por el «diputero» Tito Berni, Grande Marlasca por ocultarlo tras saber del caso desde hacía un año largo y el propio Patxi López, por bocazas a destiempo, vocinglero desnortado, desconocedor de datos precisos y chulo de feria podrida.

Y si pensaba el partido socialista, con Sánchez y Grande Marlasca a la cabeza, que pasando a investigar a la Guardia Civil para buscar cabezas de turco y las tramas en diversos cuarteles, se iba a olvidar el conjunto de orgías «Bernianas», lupanares, restaurantes con precios a «cojón de obispo», drogas mil y prostitutas de caro catálogo, se equivocaba porque es un tema que no se va a dejar de lado hasta las elecciones generales de diciembre. Lo que menos interesa es saber si se intervino en cuarteles para sisar dinero de los fondos europeos. Lo que interesa de verdad es conocer en qué cuarteles se enterraron millones para enriquecimiento de cuatro ladrones socialistas, cuánto se gastó, en qué obras, quién autorizó esas y por qué se intentaba robar a Europa engañando a la comisión europea.

La trama de corrupción está muy extendida entre los socialistas del Parlamento español. Recuerden que hace unos meses también pillaron una mafiosa trama del grupo parlamentario socialista en la cámara europea. Donde van roban, defecan como el pato Argón y se llenan los bolsillos al más puro estilo del Dioni. Esta misma semana, como no podía ser de otra forma, la Fiscalía Anticorrupción de la UE ha mostrado excesivo interés en el caso de las prostitutas, la droga y las comisiones desorbitantes a cambio de engañar a empresarios españoles para sacar tajada.

La Unión Europea quiere que la juez española que lleva el caso conocido de varias maneras le entregue documentos de todo tipo, contratos y compromisos firmados que afecten al «caso Berni», «caso Mediador», «caso Marlasca» o «caso Patxi López». Lo que más me preocupa y me fastidiaría es comprobar que dejan meter baza a la fiscal Concepción Sabadell, fiscal española, prosanchista enchufada y con una dudosa credibilidad tras ser mandada a Bruselas para manchar a los hermanos Díaz Ayuso; suerte que le salió rana y Sánchez perdió otra baza y mucha munición contra la presidenta madrileña.

Varios gabinetes de altos cargos europeos son conscientes de que hay proyectos en Canarias y otras partes de España donde se ha empleado dinero público procedente los fondos europeos. Incluso dinero que no se utilizó para el tema de los volcanes y sí para los ruinosos y sectarios de mal llamados de clase, que nada gestionan, pero que de todo se aprovechan. Afirma la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario que le llegan «muchas noticias preocupantes sobre la ejecución de determinados proyectos en las Islas Canarias, en los que podrían estar en juego fondos de la UE y, más concretamente, del fondo de Recuperación y Resiliencia». Lo que faltaba al ministro «perejil» y a «Marisú» Montero, preocupante y fantasiosa ministra de Hacienda.

La jefa de la comisión insiste en saber qué parte de los fondos europeos se han utilizado en tramas corrompidas por el PSOE. De ahí que pida un seguimiento exhaustivo para poder dar explicaciones ante la comisión de control. Ya nadie duda de que van a salir sapos y culebras en la investigación abierta, incluso organizaciones que se dedicaban a montar sobornos y engañar a empresarios, ganaderos, comisionistas e intermediarios. ¿Y qué recibían a cambio? Pues de todo, pero principalmente contratos frondosos, todo tipo de subvenciones; es más, hasta se comprometían con ellos los socialistas corruptos a eliminarlos las sanciones administrativas y de otro tipo que los afectaran. En fin, y aprovechando que Belarra sigue esputando y apedreando a los empresarios, Coca-Cola se ha hartado y ya piensa en cambios de grueso calado. ¿Cuánto de atrevimiento tiene la ignorancia?

¡Tito Berni, Tito Berni! Posiblemente este «diputero» y otra docena más, que saldrán a la luz en unos días, se han cargado la presidencia europea de Pedro Sánchez. Y si no se la retiran, la ejercerá de una forma tutelada. Nunca un presidente de Gobierno español había caído tan bajo y tampoco había sido tan ruin, ni siquiera el hazmerreír de doctor por la Universidad de León, Rodríguez Zapatero.