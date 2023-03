Emigrar a Almería: ¿qué requisitos deben cumplir los argentinos que quieran vivir allí? Podrán estudiar y trabajar de forma legal Redacción @DiarioSigloXXI viernes, 10 de marzo de 2023, 09:03 h (CET) Almería es uno de los nuevos destinos favoritos de los argentinos que desean emigrar hacia Europa. Es una provincia española con un clima excelente, donde casi no llueve y no hay temperaturas extremas. Cuenta con una gran oferta gastronómica, más de 200 kilómetros de playa, y una amplia variedad de servicios públicos y privados.

Según el Padrón continuo de habitantes de España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en enero del 2022, en Almería residen de forma permanente 1873 personas de nacionalidad argentina. Esta cifra representa un 0.25% sobre la población total de Almería, que asciende a 740.534 habitantes.

La edad media de los argentinos que residen en Almería es de 39 años y se encuentran distribuidos en 14 municipios de la provincia. Los municipios con mayor concentración de argentinos son Almería, Roquetas de Mar y El Ejido.

¿Qué requisitos deben cumplir los argentinos para establecerse en Almería?

Los argentinos pueden residir en Almería por un período de 90 días sin contar con ningún tipo de permiso especial. Sin embargo, quienes deseen permanecer más tiempo en Almería, establecerse en la provincia y residir allí de forma permanente deben tramitar la ciudadanía española.

Los argentinos que reclamen la ciudadanía española podrán estudiar y trabajar en Almería de forma legal. También tendrán derecho a transitar libremente por España y por todos los países que conforman la Unión Europea.

¿Qué argentinos pueden solicitar la ciudadanía española para vivir en Almería?

Según la Ley de la Memoria Histórica que rige desde 2008, los argentinos tenían derecho a solicitar la ciudadanía española por descendencia para vivir en Almería solo en caso de que alguno de sus padres la hubieran obtenido previamente. Por lo tanto, podían hacerlo solo los hijos e hijas de personas que contaran con la nacionalidad española.

Conforme a los datos exhibidos en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, existían solo tres supuestos que habilitaban a los argentinos a solicitar la ciudadanía española. Primero, que la persona hubiera nacido antes del 9 de enero de 1985 y que su padre o madre nacido fuera de España hubiera obtenido la nacionalidad española antes de su nacimiento.

Segundo, que el ciudadano argentino tuviese menos de 21 años y su padre o madre nacido fuera del territorio español hubiese obtenido la nacionalidad española antes del nacimiento del aspirante. Tercero, que el ciudadano argentino menor de 20 años fuera hijo de padre o madre nacido fuera de España y hubiera obtenido la nacionalidad española antes de que el solicitante sus 18 años.

La Ley de Memoria Democrática, comúnmente conocida como “ley de nietos”, amplió el universo de solicitantes potenciales. Esta norma, que entró en vigencia el 21 de octubre del año 2022, permite un salto generacional de un grado al momento de presentar la solicitud de ciudadanía y elimina el tope de edad para iniciar el trámite.

Tiene la finalidad de que los descendientes de personas que huyeron de España por la Guerra Civil o que sufrieron el exilio durante el franquismo por razones ideológicas, puedan optar por la nacionalidad española de la que fueron privados. También le da la posibilidad de solicitar la ciudadanía española a los hijos y nietos de las mujeres españolas que habían perdido su nacionalidad por haberse casado con extranjeros.

¿Qué documentos deben presentar los argentinos para solicitar la ciudadanía española que les permite vivir en Almería?

Los argentinos aspirantes a la ciudadanía española deben presentar una serie de documentos al momento de solicitarla. Algunos de ellos son expedidos por autoridades argentinas y otros por organismos españoles.

Tienen que contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Partida de Nacimiento propia, expedidos por el Registro Civil argentino. La Partida debe tener la apostilla de La Haya. Además, tiene que presentar el DNI argentino del ascendiente español, su partida de nacimiento, su pasaporte o partida de defunción. También el acta de matrimonio de sus progenitores.

La partida de nacimiento oficial del registro civil de Almería se puede solicitar online desde este enlace, o desde el Ministerio de Justicia de España. Si necesita ayuda con la tramitación del certificado, puede contactar con certificadoregcivil.com. Por último, deben presentar el acta de opción por la nacionalidad española. Este documento se obtiene directamente en el sitio oficial del consulado español en Argentina.

¿Cómo se realiza la solicitud de ciudadanía española y cuánto tarda el trámite?

Una vez reunida toda la documentación necesaria, los argentinos deben iniciar el trámite desde la página web del consulado español correspondiente a su lugar de residencia. En Argentina los consulados españoles se localizan en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Mendoza y Córdoba. Los solicitantes tienen que crear un usuario para pedir un turno para una cita presencial. El día y hora asignados deberán presentar toda la documentación requerida.



Los interesados también tendrán que abonar un monto en concepto de impuestos. El trámite puede llegar a extenderse por un período de hasta 3 años, sin derecho a la devolución del dinero abonado en caso de que la ciudadanía no sea concedida. NORMAS DE USO

