​Condecoraciones contra la democracia Presidenta premia a Vargas Llosa y Alcalde a la fiscal Benavides Isaac Bigio @BigioIsaac jueves, 9 de marzo de 2023, 11:15 h (CET) Durante el día de la mujer (8 de marzo), Dina Boluarte no quiso aparecer ante el público recordando que es la primera Presidenta del Perú, pues las calles y más del 70% de las encuestadas la repudian. En vez de hacerlo, invitó esa noche a Mario Vargas Llosa a Palacio, donde le otorgó la Orden del Sol por haber ingresado a la academia francesa de la lengua, entidad que va a cumplir 4 siglos de existencia, de los cuales solo en las últimas 4 décadas aceptaron a su primera mujer integrante. A la fecha, las damas apenas suman 9 de los 732 miembros que esta institución haya tenido en sus 388 años de historia (algo más del 1% del total).



Horas antes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, premiaba a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, mientras que por primera vez en la historia de nuestra democracia a las mujeres y al pueblo se les prohíbe celebrar esta fecha o manifestarse en las vías públicas del Centro. La dictadora premia al marqués.

Hasta hace poco, el único premio Nobel peruano acusaba a la actual mandataria de ser una "totalitaria" y "comunista" que integraba uno de los peores gobiernos de nuestra historia. En 2021, él llamó a votar por su archirrival Keiko Fujimori para cerrarle el pase al poder y luego estuvo con quienes quisieron desconocer su triunfo electoral.

Como Boluarte ha traicionado a sus ideales y electores y se ha pasado al fujimorismo, el novelista se ha convertido en su aliado. Varias primeras planas destacaron sus palabaras: “Es una injusticia sostener que en Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional”. Le dijo:"..Ud. viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa, con el apoyo de un número importante de peruanos. Permítame felicitarla..”. Para Vargas Llosa lo que Boluarte "encarna" es "rigurosamente la defensa de la democracia peruana”. Dicho literato ha hecho toda una carrera política queriendo aparecer como un paladín de la democracia y de las libertades, pero él hoy avala a la actual dictadura del Perú (así como hubiera hecho lo mismo si la ex-primera dama de la fuji-autocracia hubiese acabado gobernando).

Para él no importan los más de 60 muertos (la mayor parte de ellos manifestantes abaleados) o porque las marchas estén prohibidas en el centro (y reprimidas en toda la capital y el interior). Para Vargas Llosa, a" pesar de esa agitación .. Ud. ha procedido, en el desempeño de esa alta magistratura, de manera justa en aplicación de las normas peruanas". Ni siquiera le ha pedido que adelante las elecciones o suavice la dura represión.

Controversial designación

La condecoración a Vargas Llosa se debe a que él es el único nativo hispanohablante que acaba de entrar a la academia francesa. Sin embargo, a la ceremonia donde él fue admitido en París, el arequipeño no invitó a la apurimeña ni a ninguna autoridad peruana, sino, más bien, a Juan Carlos I, quien dejó de ser rey de España en medio de graves acusaciones morales. Ahora, el characato se jacta de ser, por sobre todo, un marqués de la madre patria colonial. Quien antes apoyaba al "socialismo" de la junta militar de 1968-75 y a Fidel Castro y a sus guerrillas, ya no le importa estar asociado con un corrupto exmonarca heredero del franquismo, que es un protegido de las satrapías arábigas, que asesina especies animales protegidas por deporte y que se ha hecho rico con guerras y malversando fondos. Es más, Vargas Llosa ha querido utilizar dicha ceremonia como trampolín para que Juan Carlos I pueda ser visto con buenos ojos y retornar desde su exilio a su país.

Esta conservadora academia fue creada en 1635 por el cardenal Richelieu, brazo derecho del absolutista rey Luis XIII. Tras ser suprimida por la revolución francesa, esta fue restaurada por la monarquía napoleónica. Hoy esta produce un diccionario oficial y regula los vocablos, gramática y usos de la lengua gala.

Como hoy el francés ya no es el idioma internacional de la diplomacia (sino la quinceava lengua materna del planeta) y solo la emplean como habla principal 80 millones de personas (más del 80% de ellos concentrados en Francia y en sus vecinos Suiza y Bélgica), a esta institución le importa fomentar la francofonía internacional e incorporar a personalidades de otras latitudes. A pesar de los cuestionamientos generados por su alta edad (87 años este mes), ultraderechismo y, sobre todo, a que ninguna de las novelas de Vargas Llosa han sido escritas en francés, se le acepta por todo ello y para capitalizar su prestigio de premio Nobel. No obstante, la izquierdista y feminista francesa Annie Ernaux, quien ganó en 2022 el último nobel de literatura, no es parte de esta entidad de la lengua, la cual sigue siendo dominada por varones.

Esta academia también cumple un rol retrógrado al oponerse al reconocimiento oficial de todos los demás cuasi-milenarios idiomas minoritarios en Francia (flamenco, alsaciano, vasco, bretón, catalán, corso, occitano, gascón y franco-provenzal), algo que les hace chocar con el plurilingüismo del resto de Europa. Esto último no es importante para la quechua-hablante Boluarte, pues ella coincide con el marqués de Vargas Llosa en el desprecio por los pueblos andinos y amazónicos, quienes hoy sufren de una gran represión.

La fiscal de Porky

El alcalde menos votado y más antipopular de la historia de la capital condecoró a la Fiscal de la Nación más golpista de la historia nacional. Así, la ultraderecha llama a protegerla de las investigaciones que ha instruido la Junta Nacional de Justicia, algo que realmente se debieron haber dado antes de que ella fuese designada a su actual puesto.

La ironía es que Benavides fue galardonada por ser una "demócrata contra la corrupción", nada menos que por "Porky", quien dirige al partido fundado por Luis Castañeda Lossio (condenado por robos), quien es la autoridad que más millones de su fortuna personal debe al fisco, y quien es también el único burgomaestre de una capital del mundo que viola la constitución al impedir cualquier marcha en el centro de su ciudad.

La fiscal, por su propia naturaleza, no puede prestarse a ser galardonada por un alcalde investigado por lavado de activos y contratos irregulares, pues puede dar paso a que se le cuestione por subordinar su supuesta neutralidad a tener que devolver favor con favor. Ello, a su vez, hará que aumenten las causales por las que muchos pidan su destitución.

Dime quien te premia o a quien premias y te diré quien eres. Por supuesto que López jamás va a condecorar al fiscal Domingo Pérez, o a cualquier juez que haya sentenciado a cualquier fujimorista, corrupto o violador de derechos humanos. Para Porky, el mejor Gabinete de los últimos tiempos es el que encabeza Alberto Otárola. Su bancada congresal, en vez de interpelar a los ministros de Dina Boluarte o pedir que se investigue a uno solo de los 70 asesinatos hechos por ambos, avala a la dictadura, mientras pide mayor impunidad y derecho a abalear para los uniformados.

La actual fiscal comparte el mismo apellido e ideas con el "Gran Mariscal". Oscar R. Benavides en 1914-15 depuso militarmente al presidente constitucional Guillermo Bilinghurst para evitar que este cumpliese su promesa de otorgar el derecho a la sindicalización, la huelga y la jornada de 8 horas a los trabajadores. Luego, en 1933-39, él estableció otra autocracia antipopular.

Benavides ha sido la primera y única fiscal peruana en allanar la vivienda presidencial, empapelar a un mandatario constitucional con más de 50 carpetas fiscales y luego apresarlo violando su inmunidad. Si Óscar Benavides derrocó al obrerista Billinghurst con las armas, Patricia Benavides hizo lo mismo con el maestro Pedro Castillo, pero sin necesidad de apretar el gatillo.

Se podrá decir que el chotano merecía ser "choteado" por ser otro "choro". Empero, el celo que Benavides mostró contra el expresidente no ha sido mostrado contra su vicepresidenta que le ha remplazado en el cargo, ni con ninguna figura de la derecha. Hoy ella muestra una pasividad cómplice frente a las denuncias de malos manejos y masacres realizados por el actual ejecutivo. Ambos premios son una afronta a las mujeres, a la democracia y a las marchas populares. NORMAS DE USO

