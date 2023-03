​En España repunta la obesidad y el sobrepeso en los últimos años Es la principal causa de muerte con 1,2 millones de europeos al año Francisco Acedo @Acedotor jueves, 2 de marzo de 2023, 09:05 h (CET)

España es el cuarto país europeo con mayor prevalencia de obesidad en la población infantil y el tercero en términos de sobrepeso, según refleja la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe realizado en 33 estados de la región, y desde Ever Health, se pretende dar conocimiento sobre esta enfermedad con motivo del próximo Día Mundial de la Obesidad, el 4 de marzo.



La Federación Mundial de Obesidad estima que alrededor de mil millones de personas en el mundo vivirán con obesidad en 2035 y es la principal causa de muerte con 1,2 millones de europeos cada año, y responsable de un 8% de muertes en todo el mundo, según un informe regional de la OMS de 2022. Factores como la inactividad física, una deficiente alimentación o la genética, son causas ya conocidas, pero a ello se le suman factores psicológicos, o barreras como las económicas que ponen en riesgo el cuidado de la alimentación y la salud de la población.

Además, el encarecimiento generalizado preocupa por la manera en que afecta a los productos saludables, más caros antes de la escalada de precios, ya que limita el acceso a una dieta adecuada a las familias con menor poder adquisitivo. Algunos alimentos básicos en las dietas omnívoras como los huevos, la carne o los lácteos han tenido un carácter más inflacionista, otras categorías saludables como el pescado, las frutas, las verduras, los cereales y las legumbres han mostrado una menor subida de precios.

Este último alimento, las legumbres, merecen especial atención ya que siguen siendo la opción proteica más económica. Según indica la guía de AESAN lanzada a finales de 2022, con recomendaciones de alimentación saludable y sostenible, se recomienda tomar más de cuatro raciones semanales de legumbre y un máximo de tres de carne.

La nutricionista Alba Lobo, especialista y responsable del departamento de nutrición de Ever Health, comenta que “Gracias a la información de la que disponemos actualmente, nos posicionamos en un abordaje multidisciplinar y personalizado, en el que se tiene en cuenta la historia del paciente, sus gustos y preferencias, su motivación, la presencia de barreras psicológicas que pueden abordarse con la ayuda de los profesionales en esta especialidad”.

No se puede establecer una recomendación general en cuanto a pautas de alimentación, porque cada persona tiene una necesidad, como comenta Alba, aunque si el hecho de seguir una alimentación equilibrada y basada en el conocido ‘plato de Harvard’ y realizar compras conscientes y basadas en alimentos de temporada para también ayudar al bolsillo.

Panorama actual de obesidad en España

La obesidad y el sobrepeso son enfermedades que han crecido alarmantemente en los últimos años, especialmente en las últimas dos décadas en España. Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), el Ministerio de Sanidad y la OCDE, la obesidad afecta a un total de 8,4 millones de personas y 1,5 millones de niños. Además de ello, el 73% de los adultos con esta condición no se autopercibe como tal y el 80% de los adolescentes que la padecen, convivirán con ella también en edad adulta.

En cuanto al sobrepeso, un 61,6% de la población tiene un índice de masa corporal superior a 25. Si hablamos de la diferenciación por sexos, son los hombres, con un 68,5%, los que padecen sobrepeso, frente a un 54,1% de mujeres.

Entre los principales componentes que impulsan este desequilibrio, se encuentra la ingesta de alimentos ultra procesados, un estilo de vida sedentario, así como el desconocimiento de buenas prácticas en cuanto a alimentación saludable se refiere. Si se pone el foco en los niños, los datos reflejan que, en España, solo el 37% de los niños come fruta a diario, situándose seis puntos porcentuales por debajo de la media europea como el sexto peor país en este capítulo.

Es en este punto donde radica la importancia y necesidad de contar con un punto de vista y ayuda profesional, especialistas en nutrición que hagan recomendaciones y un seguimiento individual y personalizado a través de cada paciente.

Desarrollo de otras enfermedades relacionadas con la obesidad y efectos nocivos en la salud Además de todo lo comentado, sufrir obesidad está fuertemente ligado a una serie de enfermedades no transmisibles que pueden afectar gravemente el estado de salud. Entre ellas se encuentran algunas como las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, artrosis degenerativa, algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama, de próstata, de páncreas y de tiroides entre otros.

La utilización de servicios de salud digital como medio para promover buenos hábitos alimenticios y evitar el padecimiento de estas enfermedades está cada vez más extendido.

La telemedicina ha entrado a formar parte del sistema actual y, ya son muchas las personas y empresas que cuentan con este tipo de servicios. El seguimiento y atención personalizada, así como el trato por especialistas y la reducción del tiempo de espera, hacen que se convierta en un “producto” muy atractivo para la solución de problemas.

Desde Ever Health se apuesta por promover “la educación nutricional y por "reconstruir" los hábitos de vida hasta llegar a un punto de equilibrio, donde el paciente se siente cómodo y se contenta con los beneficios que obtiene con los cambios que va implementando en su día a día. No todas las personas podemos aspirar a llegar al mismo punto, pero sí podemos tomar como punto de partida nuestra situación actual y buscar la estrategia adecuada para mejorar esta situación. Parece que pensar en el medio-largo plazo y marcar acciones realistas es la vía para conseguir cambios más duraderos y respetuosos con cada persona”, puntualizó la nutricionista.

¿Cómo saber si una persona sufre sobrepeso?

Para hacer un cálculo aproximado sobre el punto en el que se encuentra una persona en cuanto a su estado físico, se utiliza por regla general el IMC, una calculadora que indica el índice de masa corporal que tiene un individuo Si este número resultante es mayor a 25, se considera que la persona padece sobrepeso, si éste es mayor a 30, obesidad.

Actualmente, desde Ever Health se pone a disposición de los usuarios una herramienta capaz de ofrecer resultados fiables al 95% con datos relativos al sobrepeso y sus consecuencias, con indicadores de riesgo como el índice de masa corporal, el ratio Cintura-Altura o el riesgos de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, entre otros; todo ello con una prueba biométrica facial que aporta información de valor en 30 segundos.

