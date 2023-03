La guerra de Ucrania, ¿se acerca la purificación? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 2 de marzo de 2023, 08:36 h (CET) Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esta guerra ya lleva un año, y están involucradas en ella, sobre todo Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y ¿también China? El temor se extiende por todo el mundo, pues en estos tiempos y con los armamentos que hay, el mundo podía quedar en escombros.

Las guerras son consecuencia del pecado, pero parece que esta sociedad actual mundialmente corrupta no lo entiende, ¿Sería España la más corrupta? En Occidente, antes cristiano, se ha producido, sobre todo en España, un cambio brutal. Ya no se puede imaginar que se promulguen leyes más aberrantes, inicuas, perversas, impías y maléficas.

Claro que Dios no quiere la muerte del pecador; hay tenemos a su DIVINO HIJO CLAVADO EN LA CRUZ PARA REDIMIRNOS DE NUESTROS PECADFOS, PERO LE HEMOS DESECHADO, y se han establecido unas naciones laicas, ateas, que no solamente desechan a Cristo, sino que lo combaten y lo quieren eliminar. Esta ,tristemente, es la realidad. ¿No necesitan esta sociedad e Iglesia Católica una purificación y con urgencia? NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Corazones bucólicos Nuestra tarea de custodia debe estar presente a todas horas, preservando los inciensos nativos y reconstruyendo zonas para todos los corazones labriegos La soledad, las mascotas y las terapias con perros Martín Martínez Martínez, Barcelona Trascendencia Jesús Antonio Fernández Olmedo La actual educación y la depresión Alejandro Esteban Escuder, Santander Piensan por sí mismos Iulen Lizaso Aldalur, Hernani