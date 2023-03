Arranca la exposición 'Arte para recordar', de Ana del Alto, paciente de alzhéimer precoz Del 7 de marzo al 6 de abril en el Hospital Clínic de Barcelona Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 1 de marzo de 2023, 12:36 h (CET)

El Hospital Clínic de Barcelona acogerá del 7 de marzo al 6 de abril la exposición Arte para recordar, un conjunto de 27 obras pictóricas realizadas por Ana del Alto, paciente de alzhéimer genético y precoz, desde que se le diagnosticó la enfermedad. La muestra, que coincidirá en el tiempo con la Semana Mundial del Cerebro (del 20 al 26 de marzo) está siendo coordinada por José Luis Fernández Sierra, marido y cuidador de la artista, y también portavoz de la Fundación Alzheimer España (FAE) de los pacientes de alzhéimer precoz y sus familiares.





En la inauguración estará acompañado por la Dra. Raquel Sánchez-Valle, jefa de servicio de Neurología en el Hospital Clínic y responsable del grupo de trabajo sobre la Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos impulsado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Esta especialista colabora con la Red Internacional de Alzheimer Genético creada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis (EE.UU.) y está siguiendo de cerca el caso de Ana del Alto desde hace unos años.

La autora de la obra pictórica expuesta fue diagnosticada en 2015 y elaboró sus obras con grados de alzhéimer 4, 5 y 6. “En total pintó 32 obras de las cuales cinco no se pueden exponer porque forman parte de colecciones privadas. Todas han sido pintadas al óleo excepto ocho, que se realizaron con una técnica de tres cristales superpuestos. De hecho, para evitar su deterioro, hemos preferido hacer copias digitalizadas de máxima calidad para presentarlas en esta exposición”, explica José Luis Fernández.

Todo el proceso creativo, así como las vivencias de la artista durante la realización de las pinturas, su tristeza y su alegría, fueron recogidas por sus familiares y cuidadores. De hecho, cada cuadro estará acompañado por un código QR para que los asistentes puedan visualizar a Ana del Alto en el momento en el que lo estaba pintando y los sentimientos que le generaba cada una de sus obras.

Pacientes jóvenes

Mientras ha mantenido su autonomía, la artista ha colaborado junto a la FAE con un proyecto único que ha servido no sólo para crear las obras que componen esta exposición, sino también para poner en marcha un taller de Arteterapia dirigido por la artista. Y, al mismo tiempo, para dar una mayor visibilidad a la Enfermedad de Alzhéimer en edades tempranas.

Aunque no hay cifras de prevalencia del llamado alzhéimer precoz, que se diagnostica en menores de 65 años, un informe reciente de la FAE que recoge datos del Ministerio de Sanidad asegura que en España hay registrados más de 40.000 casos de demencia en personas menores de esta edad. Entre ellos se incluyen los pacientes de Enfermedad de Alzhéimer, que a pesar de la investigación constante que se realiza en este ámbito, siguen sin tener un tratamiento eficaz para frenar el avance neurodegenerativo que provoca esta patología.

En este sentido, la Fundación Alzheimer España lleva más de 30 años trabajando a nivel nacional para dar soporte a los enfermos de alzhéimer y a sus cuidadores de diferentes maneras: asesoramiento, terapias no farmacológicas, grupos de apoyo, psicólogos, formación, contacto con cuidadores profesionales, etc.

Además, cuenta con especialistas de la neurología en su patronato, trabajando con ellos codo con codo y diseñando con su colaboración estrategias útiles para mantener la autonomía de los pacientes el máximo tiempo posible. Y también participando en simposios y proyectos de I+D+i que aporten novedades útiles tanto a los enfermos como a sus familiares y cuidadores, así como a los profesionales sociosanitarios que les atienden.

La exposición Arte para recordar estará abierta al público de forma gratuita del 7 de marzo al 6 de abril en el Hospital Clínic de Barcelona (c/ Villarroel, 170 de Barcelona, en la primera planta, escaleras pares). NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Arranca la exposición 'Arte para recordar', de Ana del Alto, paciente de alzhéimer precoz Del 7 de marzo al 6 de abril en el Hospital Clínic de Barcelona ​‘Bilbao, 25 años por amor al arte’: concurso de fotografía para celebrar el 25º aniversario del Museo Guggenheim Bilbao Cultura Inquieta celebra la ciudad vasca con esta convocatoria que incluye 2.600 euros en premios Un recital memorable y rememorable Continúa el ciclo “Todo es Poesía” en su V Edición ​La artista española Cristina Mejías gana el XVI Premio illy SustainArt en ARCOmadrid 2023 El jurado ha reconocido “la sensibilidad, la sensualidad y la poesía de esta prometedora e interesante artista” La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos abre una convocatoria de proyectos y confirma fechas de la XXI edición Se desarrollará en la ciudad de Alicante del 3 al 12 de noviembre de 2023