La idea surge del homenaje que la agencia de MarTech ha querido hacer a cada uno de los 12 hitos alcanzados en su más de una década de vida. Cada uno de los retos coincide, además, con un acontecimiento señalado a nivel mundial. Además de la colección de NFTs, la empresa ha lanzado un nuevo episodio de su podcast de marketing, ROIcast, recorriendo sus diferentes sedes dentro y fuera del territorio español, así como diferentes momentos de estos doce años ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech, celebra su 12º cumpleaños lanzando una colección exclusiva de NFTs, uno por cada hito conseguido por la compañía a lo largo de esta, más de una década de vida. Además, la compañía ha querido dar un paso más allá, y que cada uno de los hitos coincidan con otro acontecimiento, esta vez, a nivel mundial y fácilmente reconocibles en el ideario colectivo.

Bajo el lema ‘ROI UP TEAM: UNIQUE AS AN NFT’, una vez más, y de la mano de sus departamentos de Social Media y Creatividad, pone en marcha una nueva iniciativa en el marco de The ROIyalty Program, el programa de innovación y de fidelización a través del talento interno que la agencia echó a rodar en abril del año pasado.

12 años llenos de desafíos y cambios, pero con un balance muy positivo

Las efemérides elegidas para esta colección especial de NFTs repasan su breve, pero prolífica historia haciendo hincapié, entre otros hitos, en sus partnerships (Google, Meta, TikTok o SiteCore), en su nueva área de negocio especializado (Life Science) o en su expansión internacional (la apertura de su primera sede en Portugal, en 2012, o su primera oficina en México, en el año 2014).

Pero ROI UP Group no se olvida del continuo crecimiento de lo que, en palabras de su CEO, Diego Jiménez, es su valor principal: el talento interno (expansión del grupo alcanzando las 170 personas en plantilla o el salto de cinco a 14 idiomas in-house). También han sido reseñables en esta colección algunos de los acontecimientos a nivel mundial en clave tendencia (el nacimiento de Tik Tok, en 2016, o el vídeo con más reproducciones de la historia de Youtube en 2017). Además, dejando patente su carácter receptivo a nuevos horizontes y desafíos, la agencia ha lanzado un NFT para este 2023 recién estrenado. Un token especial que deja abierta la pregunta: ¿Cuáles serán los highlights del año?

Diego Jiménez, CEO y fundador de ROI UP sostiene: "si tengo que hacer un repaso de estos doce años destacando únicamente dos conceptos, diría: trabajo, trabajo y trabajo, pero con un increíble equipo humano detrás. Las personas en ROI UP están siempre en el centro del negocio, y en esa línea vamos a seguir trabajando otros doce años más...y los que vengan’’.

El sello a esta aventura de algo más de una década: un podcast-homenaje

The ROIyalty Program 3.0 no solo ha propiciado la entrada de la compañía en el complejo e innovador mundo de los NFTs, sino que ha sido testigo de los primeros pasos de la empresa en TikTok o del nacimiento de su primer podcast sobre marketing y tendencias, ROIcast. Precisamente, fue este programa el espacio elegido para conducir un episodio de repaso por los 12 años de vida de la agencia de MarTech. Un paseo por las sedes del Grupo en Levante, Galicia, Catalunya, y Madrid, pero también en países como Brasil, Portugal o México.

En un episodio vertebrado por la entrevista en profundidad a Diego Jiménez, ROIcast fue testigo de los recuerdos y anécdotas de algunos de sus empleados más veteranos y noveles, entre ellos, Antonio Juan Juan (ROI UP Catalunya), Mariana de Prado Losada y Carlos Corral, desde ROI UP México o la conexión con Portugal, gracias a la aportación de Mafalda Guedes Miguel.

Además, al homenaje se unió la sede de ROI UP Galicia, de la mano de Roman Camba, así como ROI UP Group Brasil, con Angélica Fonsêca. Por último, tuvo lugar la colaboración de Luis Fantini en la sede de Madrid, oficina central de la compañía, y el broche final del episodio, gracias a ROI UP Levante, con la participación en directo de Nieves Galván, una de las personas más veteranas en el equipo.

La compañía especializada en marketing y en tecnología está atravesando un momento dulce, ya que acaba de ser nombrada una de las 10 agencias de referencia en Social Media, además de ya estar en el ranking de agencias SEO, Data y SEA.