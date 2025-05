Schaeffler registra un buen comienzo de 2025

El volumen de negocios de 5.900 millones de euros es ligeramente inferior al del ejercicio anterior (ejercicio anterior proforma, 1.er trimestre de 2024: 6.100 millones de euros), una reducción del 2,9 % a tipo de cambio constante. El margen EBIT antes de efectos especiales del 4,7 % está a nivel del ejercicio anterior (ejercicio anterior proforma, 1.er trimestre de 2024: 4,7 %). Se confirman las previsiones para la totalidad del ejercicio 2025 Schaeffler AG ha publicado hoy sus resultados del primer trimestre de 2025. El volumen de negocios de los tres primeros meses del año ha ascendido a 5.924 millones de euros; basándose en los importes proforma[1] a tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha sido un 2,9 % inferior al del ejercicio anterior (ejercicio anterior proforma: 6.141 millones de euros).

El volumen de negocios a nivel del Grupo ha descendido un 5,3 % en la región Europa durante el primer trimestre, en comparación proforma y a tipo de cambio constante. Las regiones Américas y Greater China han informado de un descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 0,9 % y el 5,4 %, respectivamente, en comparación con los datos proforma. En cambio, el volumen de negocios de la región Asia/Pacífico ha aumentado un 5,7 % a tipo de cambio constante en el primer trimestre del año, en comparación proforma.

El Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 276 millones de euros en los tres primeros meses del año (ejercicio anterior proforma: 287 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales del 4,7 % se ha mantenido estable con respecto al ejercicio anterior, comparado desde la perspectiva proforma.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado: "El primer trimestre de 2025 es la primera vez que el Grupo Schaeffler presenta sus resultados como empresa combinada con cuatro divisiones orientadas a productos. Hemos empezado bien el año 2025 con los resultados del primer trimestre. El entorno en el que operamos todavía es arriesgado y poco claro. Nuestro amplio posicionamiento nos confiere la resistencia necesaria y nos ayuda a operar con éxito y alcanzar nuestros objetivos incluso en este entorno".

E-Mobility: ha aumentado considerablemente el volumen de negocios, con una cartera de pedidos de 3.000 millones de euros

La división E-Mobility ha generado un volumen de negocios de 1.174 millones de euros en el primer trimestre, lo que corresponde a un aumento del 9,6 % a tipo de cambio constante comparado desde una perspectiva proforma (ejercicio anterior proforma: 1.089 millones de euros). Este aumento se ha debido principalmente a la puesta en producción de productos en las regiones Europa, Américas y Asia/Pacífico. La cartera de pedidos de la división ha sido de 3.000 millones de euros en el primer trimestre.

La división ha generado un EBIT antes de efectos especiales de -268 millones de euros en el período del informe (ejercicio anterior proforma: -324 millones de euros), lo que sitúa el margen EBIT antes de efectos especiales en un - 22,9 % (ejercicio anterior proforma: -29,8 %). La mejora del margen EBIT antes de efectos especiales, comparado desde una perspectiva proforma, se ha debido principalmente al impacto favorable de los volúmenes.

Powertrain & Chassis: un margen EBIT antes de efectos especiales del 12,4 %

Comparado desde una perspectiva proforma, el volumen de negocios de la división Powertrain & Chassis ha disminuido un 10,7 % a tipo de cambio constante en el primer trimestre de 2025, lo que se debe en gran parte a un descenso impulsado por el mercado de los volúmenes en la región Europa. La división ha generado un volumen de negocios total de 2.302 millones de euros (ejercicio anterior proforma: 2.588 millones de euros) y ha informado de una cartera de pedidos de 2.800 millones de euros durante el período del informe.

La división Powertrain & Chassis ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 286 millones de euros en el primer trimestre (ejercicio anterior proforma: 328 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales ha sido del 12,4 % (ejercicio anterior proforma: 12,7 %) y está marcado principalmente por el impacto de los volúmenes.

Vehicle Lifetime Solutions: un margen EBIT antes de efectos especiales del 15,7 %

En la división Vehicle Lifetime Solutions, el volumen de negocios del periodo del informe ha aumentado un 10,7 %, en comparación proforma y a tipo de cambio constante, hasta los 783 millones de euros (ejercicio anterior proforma: 717 millones de euros), debido principalmente a los mayores volúmenes.

Se ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 123 millones de euros en el primer trimestre (ejercicio anterior proforma: 114 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales del 15,7 % se ha mantenido estable con respecto al ejercicio anterior, si se compara en términos proforma (ejercicio anterior proforma: 15,8 %), ya que las pérdidas por tipo de cambio se han visto compensadas por el impacto favorable de los volúmenes y los precios de venta.

Bearings & Industrial Solutions: un margen EBIT antes de efectos especiales del 10,1 %

Comparado desde una perspectiva proforma, el volumen de negocios de la división Bearings & Industrial Solutions ha disminuido un 2,1 % a tipo de cambio constante en el primer trimestre de 2025, lo que se debe en gran parte a un descenso impulsado por el mercado de los volúmenes en la región Europa. La división ha generado un volumen de negocios total de 1.627 millones de euros (ejercicio anterior proforma: 1.663 millones de euros).

La división ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 164 millones de euros (ejercicio anterior proforma: 190 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales ha sido del 10,1 % (ejercicio anterior proforma: 11,4 %). El descenso con respecto al ejercicio anterior se ha debido principalmente a una disminución de los volúmenes impulsada por el mercado en la región Europa.

Cash flow disponible: valor negativo debido a factores estacionales, pero mejor que el del ejercicio anterior

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones del primer trimestre de 2025 ha sido de -155 millones de euros (ejercicio anterior proforma: -277 millones de euros), debido a factores estacionales. Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales (Capex) han ascendido a 250 millones de euros en el primer trimestre de 2025 (ejercicio anterior proforma: 317 millones de euros).

Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han sido de 83 millones de euros. Los dividendos por acción se han situado en 0,09 euros.

A 31 de marzo de 2025, la deuda financiera neta del Grupo Schaeffler se ha situado en 5.013 millones de euros. La relación entre la deuda financiera neta y el EBITDA antes de efectos especiales, comparada en términos proforma, ha sido de 2,2 a 31 de marzo de 2025. La relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios (ratio Gearing) ha sido del 122,6 %.

Claus Bauer, CFO de Schaeffler AG, ha dicho: "Schaeffler AG ha conseguido mantener la calidad de sus resultados al nivel del ejercicio anterior en el primer trimestre de 2025, a pesar de la continua transformación y de las difíciles condiciones del mercado. El cash flow disponible está influido por factores estacionales, pero es sustancialmente mejor que el del ejercicio anterior. Continuaremos gestionando cuidadosamente nuestros recursos financieros. Con el buen inicio de 2025, nuestra principal prioridad los próximos trimestres será aprovechar nuestros puntos fuertes y mantener la constancia en nuestra orientación al futuro, a pesar de la dinámica situación geopolítica y comercial".

A 31 de marzo de 2025, la empresa tenía una plantilla de 113.682 empleados en todo el mundo.

Se confirman las previsiones: los conflictos comerciales aumentan la escasa fiabilidad de la planificación

En su reunión del 28 de abril de 2025, el Comité de Dirección de Schaeffler AG confirmó las previsiones publicadas el 18 de febrero de 2025.

Actualmente, Schaeffler revisa y aplica medidas para mitigar el impacto de las normas arancelarias actuales. Dado que la situación es dinámica, en este momento, queda muy limitada la posibilidad de una evaluación cuantitativa concluyente.

Con base en estas circunstancias, el Grupo Schaeffler todavía prevé un volumen de negocios de 23.000 a 25.000 millones de euros en 2025. Asimismo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 3 al 5 % en 2025. El Grupo Schaeffler sigue previendo un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones de -200 a 0 millones de euros en 2025.

"Mantenemos nuestras previsiones a pesar del difícil entorno, conscientes de que las actuales diferencias en términos de política comercial aumentan la falta de fiabilidad de la planificación", ha dicho Klaus Rosenfeld.

[1]Los importes comparativos proforma se basan en el supuesto de que Vitesco se adquirió el 1 de enero de 2024, por lo que se incluye íntegramente en las cifras del ejercicio anterior. Véase la página 4 del informe financiero provisional del primer trimestre de 2025 para obtener información más detallada. Los importes proforma indicados de 2024 y la información relacionada no se sometieron a la auditoría de los estados financieros de 2024.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.