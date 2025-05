Los exámenes de Dirección de Cocina en GSD IS Buitrago, al estilo de los concursos culinarios televisivos

El próximo 16 de mayo, los talleres de cocina del centro acogerán unas pruebas finales que combinan creatividad, técnica y emoción, con jurado profesional e invitados ilustres Los exámenes finales del primer curso del Grado Superior de Dirección de Cocina de GSD IS Buitrago se celebrarán el próximo 16 de mayo con un formato inspirado en los concursos de cocina televisivos. Lejos de ser solo un espectáculo, estas pruebas prácticas suponen la evaluación final del curso para el alumnado.

Desde las 8:30 h de ese día, los estudiantes prepararán sus platos en las magníficas instalaciones de los talleres de cocina del centro. A partir de las 13:30 h, presentarán sus menús ante un jurado mixto, formado por docentes y representantes institucionales y sociales de la Sierra Norte madrileña, que aportarán una valoración desde perspectivas tanto técnicas como ciudadanas.

El jurado estará compuesto por el alcalde de Buitrago, Javier del Valle; el concejal de Deportes, José Zambrano; Isabel Blanco, miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid; Ignacio Merino, presidente de la Asociación Sierra Norte Gastronómica; Pablo Alonso, consejero del centro; Gemma Siguero, subjefa de estudios; y el director de GSD IS Buitrago, Javier Blázquez.

El examen constará de un menú degustación de 7 platos: 2 aperitivos (1 plato), 2 entrantes, 2 principales, 1 pre-postre y 1 postre. Los alumnos estarán divididos en 3 partidas, y tendrán total libertad creativa, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso. La evaluación incluye tanto el resultado final como el proceso de creación, valorando técnica, limpieza, organización, expresión oral e inspiración personal.

Estas pruebas reflejan el modelo educativo de GSD IS Buitrago, basado en la Formación Profesional Dual, que combina teoría en el aula con prácticas reales en empresas. Aunque esta modalidad es obligatoria desde este curso, GSD la implementa desde 2012, posicionándose como centro pionero en su aplicación y en el vínculo con el mundo profesional.