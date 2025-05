El congreso médico de la AEA-SEROD pone el foco en las lesiones de rodilla que amenazan a las deportistas y a los jóvenes

Especialistas advierten del preocupante aumento de estas lesiones en mujeres jóvenes y reivindican mayor prevención y divulgación desde edades tempranas El Palacio de Congresos Kursaal fue este jueves escenario de uno de los actos más esperados del 12º Congreso Conjunto de la Asociación Española de Artroscopia (AEA) y la Sociedad Española de Rodilla (SEROD): una mesa redonda abierta al público centrada en las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en mujeres deportistas, que muchos expertos ya califican como "la nueva epidemia".

Bajo la moderación del traumatólogo Ángel Masferrer, el encuentro reunió a reconocidos especialistas como Manuel Leyes, Ignacio Peregrín, José Luis Martín-Alguacil, Abel Gómez-Cáceres y Álex Ballester, que abordaron el preocupante aumento de este tipo de lesiones en mujeres jóvenes y deportistas en edad escolar.

El presidente organizador del congreso, el traumatólogo Ricardo Cuéllar, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, destacando la voluntad de "abrir la traumatología deportiva a la ciudadanía" y promover espacios de divulgación y debate sobre salud.

Los ponentes coincidieron en que las mujeres se lesionan con mayor frecuencia que los hombres (hasta seis veces más), y que además tienen más dificultades para recuperar su nivel previo. El doctor Martín-Alguacil explicó que factores como la anatomía, las hormonas y la biomecánica influyen notablemente en este hecho.

Ignacio Peregrín reflexionó sobre cuál es el mejor injerto quirúrgico para mujeres deportistas, y concluyó que no existe una única opción válida, sino que debe adaptarse a cada caso según la edad, el nivel deportivo y las características físicas de la paciente.

Por su parte, Manuel Leyes subrayó la diferencia entre operar a una deportista profesional y a una amateur, y alertó sobre la influencia de las redes sociales frente a las recomendaciones médicas. Abel Gómez-Cáceres ilustró su intervención con varios casos clínicos, mientras que Álex Ballester insistió en que el retorno deportivo no debe hacerse antes de los nueve meses tras la operación. "Es una lesión de software, no solo de hardware", señaló, en referencia a los factores neuromecánicos y psicosociales que también deben tenerse en cuenta.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó María Eraunzetamurgil, jugadora del IDK Euskotren, que fue operada de LCA con tan solo 17 años. Entrevistada por el traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa Asier Cuéllar, compartió lo duro del proceso de recuperación. "Lo peor es sentir que mejoras cada día y que, de pronto, una mala acción te haga retroceder", confesó. Al ser preguntada por el director de Deportes de la Diputación, Roberto Ramajo, sobre qué sintió al lesionarse, respondió: "No fue el dolor físico, fue el peso del diagnóstico. Por mi edad, me impactó muchísimo".

Entre los asistentes al acto se encontraban representantes de destacadas instituciones y entidades del ámbito sanitario y deportivo. Entre ellos, Iñaki Eizaguirre, vicepresidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa; Arrate Zumeta, presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa; Virginia Santesteban, responsable de Salud y Prevención de la Real Sociedad; Borja Salcedo, en representación del Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco; Piu González de Suso, por parte del Colegio de Médicos Deportivos del País Vasco; Josu Lobato, en representación de la Federación Guipuzcoana de Fútbol; Azu Muguruza, entrenadora del IDK Euskotren; y Amaia Jiménez, directora de Enfermería de Policlínica Gipuzkoa, junto a numerosos profesionales de clubes deportivos y centros de fisioterapia de toda Gipuzkoa.

El debate concluyó con una reflexión sobre la relevancia del programa Multikirola. Fue Ramajo quien puso el tema sobre la mesa, recibiendo un respaldo unánime por parte de los expertos, que defendieron con firmeza los beneficios del multideporte en la infancia. "Practicar diversas disciplinas desde edades tempranas contribuye a un desarrollo físico más equilibrado y disminuye el riesgo de lesiones. La hiperespecialización deportiva precoz es uno de los principales factores que explican el aumento de lesiones en los niños", subrayó Ricardo Cuéllar, quien clausuró la jornada con un cercano agradecimiento a los asistentes.