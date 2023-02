Las enfermedades mentales desbancan a las de salud íntima en las más buscadas en 2022 ​Según el análisis de los hábitos de consulta de Doctoralia Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 21 de febrero de 2023, 09:50 h (CET) La incertidumbre económica generada por la Covid-19, la inflación, la guerra de Ucrania o los desastres naturales como el ocurrido recientemente en Turquía y Siria han sido algunos de los acontecimientos que han marcado a la población en los últimos meses. Sin duda, el contexto global ha cambiado en gran dimensión.



Todos estos hechos también se ven reflejados en el ámbito de la salud. En este contexto, Doctoralia, el marketplace de salud más grande del mundo, ha publicado un año más el listado de las enfermedades más buscadas en España en 2022 y, por primera vez en mucho tiempo, las enfermedades mentales desbancan a aquellas relacionadas con la salud íntima. En este sentido, el trastorno de ansiedad se posiciona como la patología más consultada por los españoles durante el pasado año.

En general, los trastornos mentales han ganado relevancia y actualmente ocupan 4 de las 10 posiciones del ranking. Los datos de Doctoralia reflejan el creciente interés por estas patologías, cuya incidencia también va en aumento según la OMS. Este aumento del interés de los pacientes por la salud mental es todavía más significativo en comparación con los resultados del primer ranking realizado por Doctoralia en el año 2014, cuando no aparecía ninguna de estas patologías. Este año, sin embargo, el trastorno de ansiedad, los trastornos alimenticios, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y las adicciones ocupan el primer, cuarto, quinto y séptimo lugar, respectivamente.



Ante esta situación, cabe destacar que todos los Estados Miembros de la OMS se comprometieron a aplicar el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030. Este tiene como objetivo la mejora de la salud mental por medio de un liderazgo y una gobernanza más eficaces, la prestación de una atención completa, integrada y adaptada a las necesidades específicas en un marco comunitario, la aplicación de estrategias de promoción y prevención, y el fortalecimiento de los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones.

En palabras de Carlos Villaverde, director de Operaciones de Doctoralia en España: “No hay salud sin salud mental. El contexto socio-económico que atravesamos ha impactado enormemente en este tipo de patologías”. Villaverde añade: “En Doctoralia, somos muy conscientes de esta situación. Por eso, ofrecemos el valor de una información fiable, puesto que entendemos que solo a través de los profesionales sanitarios se puede dar información veraz sobre este tipo de trastornos y aclarar las dudas a los pacientes. El Dr. Google conduce en ocasiones al autodiagnóstico o la automedicación, con todos los peligros que ambos conllevan. Por ello, es importante saber que en internet no todo vale y consultar siempre fuentes 100% fiables”.

La salud íntima sigue teniendo presencia en el ranking

Pese a haber bajado su presencia este año, la salud íntima sigue teniendo gran notoriedad en el ranking. Según la plataforma, estas patologías aparecen anualmente en el ranking debido, en gran parte, al anonimato que ofrece internet, permitiendo así que los pacientes pierdan la vergüenza o el pudor a la hora de realizar consultas.De esta manera, el virus del papiloma humano y la menopausia ocupan el sexto y décimo puesto de la clasificación.

Más allá de ello…

En el Top10 de enfermedades más consultadas en Doctoralia, también destacan otras patologías de carácter digestivo como las hemorroides, en segunda posición; el helicobacter pylori, en tercera; y el colon irritable, en noveno lugar.

Además de todas ellas, también aparece la alopecia o pérdida anormal del cabello que se sitúa en el octavo puesto del ranking.

Lista completa de las enfermedades más buscadas durante 2022 en Doctoralia



Trastorno de ansiedad

Hemorroides

Helicobacter pylori

Trastornos alimenticios

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Virus del papiloma humano

Adicciones

Alopecia

Colon irritable

Menopausia



NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las enfermedades mentales desbancan a las de salud íntima en las más buscadas en 2022 ​Según el análisis de los hábitos de consulta de Doctoralia Menos del 25% de pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica reduce el colesterol LDL a niveles óptimos La prevención de la enfermedad cardiovascular en pacientes con alto o muy alto riesgo es uno de los principales retos que afronta la cardiología Los casos de ITS en mujeres en España aumentaron un 1.073% entre 2012-2019 Las infecciones de transmisión sexual son la 2ª causa de enfermedad infecciosa en Europa ​Más del 40% de los españoles utilizan internet para autodiagnosticarse Según el V Estudio de Salud y Vida de AEGON ​Más de 50 millones de personas padecen epilepsia en todo el mundo En España, afecta a unas 400.000 personas. La enfermedad se caracteriza por una actividad eléctrica anormal en el cerebro que provoca convulsiones