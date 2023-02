La caballerosidad con la mujer cuando España era católica Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de febrero de 2023, 08:40 h (CET) Puesto que parece ser que España va a ser musulmana, conviene informar, avisar a las feministas radicales de lo que se las viene encima. En mi juventud la mujer era la reina de la sociedad, siempre era la primera y la caballerosidad era la norma habitual.

Solo un párrafo para demostrar ese trato favorable a la mujer. Una señora que conocí hace poco tiempo, me dijo una frase que nunca en mi vida la había escuchado; yo sabía la frase popular: “El hombre propone y Dios dispone” pero esta señora decía: “el hombre propone, Dios dispone y la mujer todo lo descompone” Está claro que estas feministas radicales están mal informadas, cuando gobiernen los musulmanes se van a enterar de lo que cuesta un peine. ESTE CONSEJO LE PUEDE VENIR MUY BIEN A ESA MINISTRA DE IGUAL-DA QUE LO HA DESCOMPUESTO TODO. Y si llegan a gobernar los musulmanes, los homosexuales y LGTB, pueden hacer un curso de paracaidismo, pues es muy probable que los arrojen al vacío desde un décimo pido.

Este escrito puede parecer exagerado, pero viendo la situación en la que vivimos, puede ser que suceda en un futuro próximo. Solo Dios lo sabe.

