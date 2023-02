Continúa el abuso de equinos en Picassent

Pensaban que no iba a aparecer este fin de semana por toda la tremenda violencia ejercida contra mi persona una semana antes, pero este fin de semana he vuelto a documentar en Picassent la crueldad que ejercen contra los equinos utilizados innecesariamente en espectáculos.



Esos animales sufren un tremendo estrés y son tremendamente sensibles al ruido por lo que el simple hecho de estar por el pueblo aguantando a la gente, ya sería motivo más que suficiente para dejar de celebrar este entretenimiento, pero evidentemente, hay más puesto que esta vez se observa a unos 10 equinos encadenados en fila y tirando de un carro en el que al final, está una persona dándoles con una especie de látigo para que no paren y por supuesto, animales con cuerdas por todos los lados que se intentan quitar teniendo informes veterinarios que demuestran el sufrimiento de esos animales.

VIOLENTOS

Cuando no tienes argumentos para defender la explotación animal innecesaria, pues actúas con violencia como pasó el fin de semana anterior y este a pesar de que no ha quedado grabado puesto que sólo quise hacer fotos ya que la otra vez, fueron más bien vídeos.

Ya conté en otro artículo para este medio que el ayuntamiento de Picassent no ha querido condenar toda la violencia a pesar de estar grabada.

No sé si molestarme en poner los hechos en conocimiento del juzgado por si pudieran ser constitutivos de coacciones, amenazas o presuntas calumnias tras imputarme una mujer delitos gravísimos y llamarme delincuente por estar grabando cuando ni me conocía.

Ahora bien, mediáticamente esto viene estupendo puesto que se dan cuenta que la gente que explota animales, en lugar de argumentos tiene agresividad absoluta y lo peor es que hacen participes a la infancia muriendo en su día una niña de 16 meses.

Los equinos son animales nobles que tienen que estar en libertad como todos y cada uno de los animales que por desgracia, son víctimas de la maldad humana. Todas las pruebas de lo que digo en este artículo están en mi facebook abierto "Diego Nevado Martínez".

NORMALIZANDO EL ABUSO DE PODER DESDE LA POLÍTICA

Los políticos normalizan el abuso de poder que tenemos sobre los pobres animales y de hecho, abusan del poder que tienen ellos para imponer este tipo de festejos para una minoría y destinando fondos públicos al igual que los festejos taurinos de plaza o de calle torturando a los animales por la diversión de la minoría del pueblo.



Es el PSOE quien no condena la violencia desde la corporación municipal y autoriza la explotación de equinos o por ejemplo, los festejos taurinos cuyos violentos dejaron herido a un policía local.

Unidas podemos desde su ley excluyente, es el máximo responsable de que los animales destinados a entretenimiento entre muchos otros, sufran con total impunidad al igual que ambos partidos conjuntamente puesto que gobiernan nuestro país y no hemos visto las políticas de izquierda y progresistas que prometían por lo que por mi parte, votaré a PACMA que lucha por todos los animales sin distinción, todas las personas mediante la justicia social y el medio ambiente de forma seria ya que al menos, tienen que entrar en el Congreso y es el único partido que me representa puesto que defiende a humanos y no humanos.

CADA DÍA TÚ PUEDES SALVAR ANIMALES

Ante el infierno que el humano ha hecho para los animales, la gente que tenemos un tanto por ciento de compasión, podemos elegir el veganismo puesto que hoy en día hay más alternativas que nunca para no privarse de nada más que de reventar a millones de animales estúpidamente, destrozar todo a nivel medioambiental, fomentar el hambre en el mundo y destrozar nuestra propia salud para que luego se lucre de nosotros la industria farmacéutica testando en animales por lo que teniendo más alternativas que nunca, no te lo pienses y haz por favor lo correcto puesto que los animales jamás nos han hecho ningún mal y son mucho más nobles que los humanos egoístas.

La industria del huevo y láctea también matan a gallinas, pollitos machos agonizando nada más nacer, terneros para que no se beban la leche de su madre y las propias vacas cuando ya no produzcan tanto y después de toda una vida de manipulación genética y maldad.

Lo dicho, cualquier receta de toda la vida la puedes conseguir incluso con el mismo sabor y hay alternativas hasta para el pescado que no deja de ser carne y animales que agonizan con una tremenda angustia muriendo por asfixia y suponiendo las redes de pesca el 46% de plástico en el mar según datos oficiales.

En cuanto a los espectáculos crueles con los animales, pido al ayuntamiento de Picassent su fin ya que no es necesario que alguien sufra para poder divertirnos y por otra parte, sigo esperando sin esperanza una condena a toda la violencia ejercida para que no pudiera grabar la situación de los equinos. ¿Qué es lo que están ocultando para que no quieran que esto salga la luz?

Nada ni nadie me va a impedir que pacíficamente haga lo correcto para que salga a la luz la situación de las víctimas, y recuerda: veganismo es justicia.