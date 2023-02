Pepa Zanón dirigirá la obra de teatro animalista «Los hijos de Romeo y Julieta», de Ángel Padilla Se podrá ver en salas de teatros valencianos a partir del mes de septiembre de 2023 Redacción

viernes, 17 de febrero de 2023, 09:48 h (CET) Pepa Zanón Viguer

"Los hijos de Romeo y Julieta" es un texto teatral del poeta y dramaturgo Ángel Padilla. La obra se podrá ver en salas de teatros valencianos bajo la dirección de Pepa Zanón Viguer a partir del mes de septiembre de 2023.



DIRECCIÓN DRAMATÚRGICA A CARGO DE PEPA ZANÓN VIGUER

Pepa Zanón Viguer, directora dramatúrgica de la obra "Los hijos de Romeo y Julieta", es Profesora de Dicción y Expresión Oral en la ESADV Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Acaba de publicar en 2023 su libro "El hilo enredado" (La consentida). Periodista, locutora de radio y publicidad y actriz de doblaje, ha trabajado en la voz con directores teatrales como Antonio Díaz Zamora, Alejandro Jornet, Ramón Moreno y Rafael Ricart.

UNA OBRA CON COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y ANIMALISTA

La trama de "Los hijos de Romeo y Julieta" orbita sobre una distopía. En ella podremos asistir a cómo estará nuestra tierra cuando ya sólo queden unos pocos seres vivos (en concreto, en la obra, sólo quedan "los 13", 13 seres humanos vivos y enfermizos, y un perro delgado hasta los huesos, entre las montañas de basuras y cascotes de derrumbes en que se ha convertido el mundo). Esos contados supervivientes se protegen entre ellos, se ocultan del calor abrasador del sol entre agujeros de la basura, tras altas paredes de despojos se protegen y resisten. Al ver que les queda poco tiempo de subsistencia y viendo todos que, con la desaparición de los 13 últimos, ya no habrá mundo, deciden emprender, mediante el concurso de una máquina que se usó algunas veces en momentos pretéritos para ello (una vieja máquina del tiempo), un viaje al pasado, que es a nuestra era, para intentar comunicarse con nosotros, y revertir la situación.

El viaje en el tiempo lo realiza una pareja que, además, tiene hijos en ese futuro monstruoso, asfixiante e infernal; tienen hijos, sí, y es desgarrador dejarlos allí 'temporalmente', pero son los más dotados para el empeño. El punto donde los viajeros recalan desde el futuro: un teatro de nuestra época (siglo XXI) donde una pareja está ensayando la obra "Romeo y Julieta", en que la mujer que hará de Julieta le está contando al actor que hará de Romeo y que es su pareja, que está embarazada, que esperan un niño... Entonces suena un estallido descomunal en toda la estructura del teatro y entre el denso polvo elevado en el aire se adentra la pareja de viajeros... Con ese arranque apasionado y violento comienza una obra dotada de enorme lirismo y crudeza. "Quiero, con ella, que el mundo piense, y lo haga de verdad -explica su autor, Ángel Padilla-. Que nos pongamos en ese supuesto: el que se anuncia como una realidad irreversible ya desde hace décadas, sobre los efectos perjudiciales del expolio, dolor y devastación, envenenamiento de todo lo vivo en esta tierra por el humano y, con todo ello, la llegada inexorable de la sexta gran extinción (invito a quien no lo haya hecho a que lea las obras 'Primavera silenciosa' y 'Nuestro futuro robado'.

Con "Los hijos de Romeo y Julieta" intento desde la hondura poética de lo dramatúrgico ganar una mirada más amplia para todos y que realicemos hechos en lugar de palabras; hechos drásticos y globales para un problema drástico y global".

ÁNGEL PADILLA Y SU DENUNCIA ANIMALISTA EN FORMA DE DISTOPÍA

El autor del texto del texto teatral "Los hijos de Romeo y Julieta", Ángel Padilla, además de novelista y dramaturgo es activista por los derechos de los animales y su liberación. Su Obra literaria ha sido objeto de estudio en Congresos internacionales de literatura de vanguardia y en varios ensayos sobre literatura contemporánea. Se le sitúa en el movimiento artístico Eco Art y en el literario de la Conciencia Crítica, aunque desde hace más de 20 años el autor es conocido como "el poeta de los animales".

Ángel Padilla

De su obra poética se han hecho alrededor de 30 canciones por cantautores y bandas, así como espectáculos de danza y varias de sus obras de teatro han sido representadas internacionalmente. Ganador, entre otros premios, del Premio ''Ignotus 2008'' a la Mejor Novela Corta con ''Mundo al revés'', y nominado al Ignotus 2019 con la novela "Mundo al revés: Origen" (Sportula), novela que Marcos Negri interesa llevar al cine; Primer Premio "II Certamen internacional de poesía joven La Garúa'', Primer Premio ''I Certamen de lecturas poéticas “Poesía en abastos” del Ayuntamiento de Valencia'', Primer Premio Certamen de relatos “Liberación de Caballos en Rosario” o Primer premio en el Certamen de relatos SOS RACISMO MADRID 2017.

Con "Los hijos de Romeo y Julieta se denuncia la inanidad de acción humana real contra el calentamiento global y, por ello, los desastres que nos asolarán -ya lo están haciendo- cada vez más numerosos y graves. La obra, además, denuncia el holocausto animal, por tanto su mensaje es pro vegano. "Estamos matando la parte y el todo", dice Ángel Padilla. Los animales, cada individuo que tiene su vida y la atesora, la defiende y ama tanto como nosotros las nuestras; el daño diario e irreparable a los ecosistemas, todo impacta para mal en cada uno de nosotros y en el futuro común".

No obstante -informa la organización-, la obra, siendo dura y reveladora de esa realidad capital y feroz que pocos quieren ver y afrontar, muestra una veta de esperanza que podemos ensanchar y hacer realidad entre todos: todavía estamos a tiempo de revertir los puntos más graves del desastre planetario, e ir reverdeciendo y sanando esta tierra y a sus criaturas, integrándonos en el mundo como siempre debimos hacerlo, con respeto. Derribados el antropocentrismo y el especismo.

"LOS HIJOS DE ROMEO Y JULIETA" SE PREPARA YA CON NUMEROSOS APOYOS

La obra recibe el apoyo de multitud de asociaciones animalistas y ambientalistas -así como de personajes diversos de la cultura-, entre ellas, ASPAC Amigos de los Animales de Castellón, Liberta, Movimiento por la naturaleza libre, Feumve, Escuadrón Kat, Free Fox, Anadel, Equinac, Nova Eucaria, Aacc Ayuda Callejeros, Amigos de Mas de la Mateba; santuarios de animales como el Hogar Antiespecista Miguel Quintana o el Paraíso de Nora; desde la danza: la escuela de danza infantil con valores animalistas Dansanimalia; la profesora vegana de flamenco en 'Castellón Baila' Sandra La Madueño, la profesora vegana de danzas del mundo Tzeitel; desde la cultura en general, Xe Que Animals Radio Ribarroja, Compañía de teatro La Columna, con dirección teatral de Lorena Illoldi (México); actrices como Beatriz Rico (actualmente gira con la obra de teatro 'Antes muerta que convicta') o Patricia Clark (actriz en musicales como 'Sonrisas y Lágrimas' o 'Billy Elliot') ; escritoras y poetas como Rosa Montero, Inma Pelegrín, Katy Parra Carrillo, Alberto García-Teresa, Antonio Soto Alcón o Antonio Orihuela, editoriales como Ediciones del 4 de agosto o Ediciones Hades. NORMAS DE USO

