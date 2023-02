España no hubiese caído tan bajo si Pedro Sánchez no hubiera subido tan alto Muchos socialistas preocupados por el bien de los españoles abominan de las medidas y leyes que ha puesto en práctica Manuel Villegas

miércoles, 15 de febrero de 2023, 09:28 h (CET) Se despotricaba contra Zapatero por lo mal que estaba gobernando porque había la creencia de que peor no se podía gobernar. Craso error. Los españoles tenemos el refrán que dice: “Otro vendrá que bueno me hará”. Así ha sucedido, habiéndolo hecho mal Zapatero, Sánchez lo ha superado con creces. Ha enlodado y arrastrado la política por inmundicias que jamás podríamos suponer. Creo que no estoy hablando a humo de pajas, sino de hechos comprobables y verificables de tal manera abominables que están llevando a España y a los españoles a lodazales que jamás podríamos intuir. Tanto es así que muchos socialistas preocupados por el bien de los españoles abominan, no solo de las medidas y leyes que ha puesto en práctica, sino hasta de su persona. Hay quien ha llegado a manifestar que su comportamiento es un caso clínico de desdoblamiento de personalidad que debería ser estudiado por psiquiatras y psicólogos. No es normal, ni admisible racionalmente hablando, que una persona, casi a los cinco o seis segundos de haber emitido una aseveración, transcurridos estos, diga lo contrario. Robert Louis Stevenson, en su novela “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”, reflejó un caso de doble personalidad. Alteración que se conoce como trastorno disociativo de la identidad. ¿Lo incluimos aquí? Los psiquiatras y psicólogos tienen la palabra. No nos explayaremos en este caso de disociación personal pues somos ignaros en esta materia, sí señalaremos algunas de las leyes y decisiones que ha tomado que han llevado a España a la situación en la que se encuentra, que hace que nos preguntemos si el fin que persigue es destruir a España como nación o engrandecer su inconmensurable ego. Respecto a lo primero mencionado parece ser que ese es su propósito, ya que ha excarcelado a los golpistas catalanes cuyo objetivo manifestado inúmeras veces es la disgregación de España, en su frase bandera “lo volveremos a hacer”. Ha sublimado y excarcelado a terroristas con las manos llenas de sangre, que han asesinado, extorsionado y desterrado del país vasco a cientos de miles de personas por miedo a la ETA. Personalmente conocí a una de ellas. El Tribunal Supremo, en palabras del magistrado Miguel Pasquau, alerta que el Estado ha quedado desprotegido con la eliminación del delito de sedición. Este, según el Código penal, es: “Un delito contra el orden público, y “se atribuye a aquellas personas que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público”. Fue lo llevado a cabo por los independistas catalanes. Ha modificado la pena correspondiente a la malversación, de tal manera que apropiarse de dinero público para fines particulares es mayor delio que si se hace para que un partido gane las elecciones. No deja de ser una aberración. A los ciudadanos qué nos importa si nuestro dinero se ha empleado en enriquecer a un corrupto o hacer que un partido gane las elecciones, por lo que pedimos responsabilidad es porque este, que tanto nos ha costado conseguir y del que nos despluman mediante los impuestos, sea dedicado a bienes y servicios que redunden en bien de los ciudadanos, no a que se lucren de él los políticos. Ha llevado a la economía al desastre, 22.000 empresas cerraron en 2022. No soy un utópico que piense que el Estado es quien las obliga a ello, pero sí que este tiene que facilitar las condiciones que faciliten que los empresario encuentran leyes y disposiciones que facilitan su constitución y funcionamiento. La Deuda pública se ha elevado a límites insospechados, alcanzando los 1.505.538 millones de euros, con lo que cada hogar español tiene una trampa no contraída por sus componentes de 78.261€. Solo hay una época en la Historia de España que se pueda parecer a esta y fue durante los años de la bancarrota del estado español que se produjeron desde 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1652, 1656 a 1664. Si no perteneciésemos a la UE, seguro que España habría caído en quiebra. Todo esto realizado a mayor gloria suya y con tal de mantenerse en el poder para lo que no ha dudado en que lo apoyen los separatistas catalanes y los etarras convertidos en partido político, si esto no es poner España a la altura del betún que alguien me convenza de lo contrario. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El impagable favor de Biden a la teoría económica Ha reivindicado hace unos días, sin ningún pudor y expresamente, el proteccionismo económico Pucherazo: acepciones y traición Intenten escribir el nombre de los diputados nacionales, regionales, senadores y concejales de su provincia. ¿Recuerdan el nombre o la cara de alguno de ellos? ¿Adiós a las pantallas en autos? Suponen un sistema gratificante de infoentretenimiento para toda la familia España no hubiese caído tan bajo si Pedro Sánchez no hubiera subido tan alto Muchos socialistas preocupados por el bien de los españoles abominan de las medidas y leyes que ha puesto en práctica UNESCO Busca, como objetivo principal, la salvaguardia cultural