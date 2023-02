Los trenes de Cantabria no caben en el túnel Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de febrero de 2023, 08:59 h (CET) Después de estar años y años con unos trenes que parecían tartanas, resulta que ahora los trenes nuevos que proyectan no caben en el túnel. Claro, habrán encargado su construcción a PEPE GOTERA Y OTILIO, CHAPUZAS A DOMICLIO, y la chapuza ha sido hecha a conciencia.

Es que Cantabria, como dice su Presidente Sr. Revilla, es infinita, pero solo falta que se pueda llegar a ella por vía ferroviaria; pero una solución es acudir a Santo Toribio de Liébana como peregrino, y así no necesitas tren. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.