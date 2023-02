El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Cooperación

El Congreso de los Diputados dio luz verde definitivamente este jueves al proyecto de Ley de Cooperación después de que el texto volviera a la Cámara tras la introducción de una serie de enmiendas en el Senado. El texto, que fue respaldado con una amplia mayoría, incluyendo al PP, y con el único rechazo de Vox, incluye todas las enmiendas del Senado que se sometieron al Pleno del Congreso. De este modo, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las enmiendas aprobadas, se incorpora una modificación que establece, en el marco de la cooperación española, que los instrumentos de ayuda programática a los países socios estén “sujetos a estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas”.

También se modifica el artículo 28 de la norma para mencionar una sexta vicepresidencia en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y se añade un nuevo párrafo a la disposición adicional tercera, que permite conceder subvenciones en régimen de concesión directa a los órganos de la Administración General del Estado y a sus organismos públicos dependientes competentes en la ejecución de la política española de cooperación.

“HA MERECIDO LA PENA”

Durante el debate, María Guijarro Ceballos (PSOE) destacó que “ha merecido la pena” que se haya saldado una “deuda” con la cooperación española “después de 20 años” y saludó que “la ley termina como empezó, con diálogo” y con la forja de “consensos sólidos” entre las fuerzas parlamentarias. Subrayó que la norma establece un “nuevo contrato social, esencial, para lograr ese futuro común más justo y sostenible que nos debemos todos y todas”, lo que le permitió reivindicar la “política útil que hoy, a través del BOE, nos va a permitir con mucho orgullo transformar la política local y global”.

Reseñó que el “reto está en tener una mirada larga” en materia de cooperación, para lo cual se impone tener una “política pública sostenida en el tiempo” a la que esta ley “con un enfoque feminista, ecologista y de derechos humanos” contribuirá.

Por su parte, Paloma Gázquez (PP) agradeció al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su equipo su actitud en aras del consenso y mostró el “reconocimiento” y el “cariño” de su grupo a los cooperantes, ya que, “sin ellos, todo esto no sería posible”.

En ese sentido, dejó claro que “el compromiso del PP con la cooperación internacional es y ha sido siempre responsable”, como lo evidencia que la primera ley hasta ésta la impulsara este partido. Tras agradecer que se hayan tenido en cuenta las enmiendas planteadas por el PP, lanzó un dardo al Gobierno al avisar de que pronto será necesaria la “cooperación nacional”, teniendo en cuenta “la situación de algunas infraestructuras, como en mi tierra, Asturias, donde los trenes no caben en los túneles”. Esta apreciación motivó un rifirrafe con el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien la llamó al orden hasta en dos ocasiones por no ceñirse al orden del día.

Paloma Gázquez verbalizó al ministro la “enhorabuena por esta ley, que podría ser mejor, pero es la que hemos consensuado”.

“FINAL DEL CAMINO”

Víctor Sánchez del Real (Vox) expresó el rechazo de su partido a la norma con una “reflexión serena sobre lo que debería ser la cooperación al desarrollo en España”: “en el mundo hay hambre, sed y frío; y, sin embargo, aquí no lo hemos vivido”, por lo que aconsejó “someter a los legisladores a un par de semanas de hambre, sin estos vasos de agua, recorrer 10 o 12 kilómetros para tener agua, y soltar mosquitos de la malaria, para que conozcan las verdaderas necesidades de la gente”.

Acusó a los partidos que respaldan la norma de “neocolonialismo ideológico en lugar de curar el hambre, la sed, el frío y el miedo” y homenajeó a tres diputados de su grupo: Alberto Asarta, Manuel Mestre y Agustín Rosety, todos ellos militares retirados con experiencia en misiones internacionales, un tributo que extendió a quienes “vestidos con uniforme, hábito y ajada camisa manchada de barro hablando español y con una bandera han llevado cooperación, ayuda humanitaria y esperanza”. Pedro Antonio Honrubia (Unidas Podemos) expresó que “por fin llegamos al final del camino” y expresó que, “aunque hay algunas cuestiones de fondo que no nos gustan, el resultado final es satisfactorio”, mientras que María Carvalho Dantas (ERC) se mostró satisfecha con el texto definitivo, aunque “han quedado algunos flecos fuera”.

Por último, Juan Ignacio López-Bas Valero (Ciudadanos) verbalizó el apoyo de su grupo al texto y refrendó su “convicción, absolutamente liberal", de que la cooperación debe ser la primera herramienta internacional para llevar principios democráticos de igualdad y libertad y sean compartidos por todas las personas en un mundo cada vez más global, mientras que Meri Pita (Grupo Mixto) consideró las enmiendas “asumibles” y recordó que “la cooperación no es consuelo, no es regalo, no es caridad”.