​La huelga de letrados judiciales

De momento no se vislumbra que vaya a finalizar la huelga de Letrados de la Administración de Justicia iniciada el 24 de enero. El incumplimiento ministerial de los acuerdos suscritos entre las asociaciones profesionales de estos funcionarios judiciales y el Ministerio de Justicia ha conducido a esta lamentable situación, a la que se suman las descalificaciones de Tontxu Rodríguez, Secretario de Estado de Justicia. La pasividad de la Sra. Ministra de Justicia durante estos días es incomprensible.



Resulta deseable que está huelga finalice cuanto antes, y que se alcance por ambas partes un mínimo punto de acuerdo. Pero no veo ninguna prisa por parte del Ministerio de Justicia en arreglar el conflicto, máxime viendo que un cargo menor de dicho Ministerio ha convocado la semana pasada una reunión con los Secretarios de Gobierno que no va a tener lugar hasta el miércoles 8 de febrero, desconociéndose de qué va a tratar. Pero al comité de huelga a estas alturas todavía no han convocado. Y mientras tanto, muchos ciudadanos y profesionales son los perjudicados por esta lentitud.