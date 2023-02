​El 52% de los consumidores españoles celebrará San Valentín Según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores, el gasto medio será de 93,48 €. La provincia donde más se gastará será Madrid con 146,72 € Redacción

lunes, 6 de febrero de 2023, 13:52 h (CET) Una vez más, el 14 de febrero se celebra la festividad de San Valentín, una fecha en la que las grandes cadenas hoteleras, centros comerciales y todo tipo de establecimientos que ofrecen productos o servicios relacionados con la pareja (viajes, hoteles, joyerías, floristerías, centros spa, etc.) realizan diferentes publicidades para incidir en el Consumo.



La Asociación Española de Consumidores quiere ofrecer una serie de consejos para comprar de una manera consciente y responsable en esta celebración. Así, recomendamos:

1. No debemos caer en la trampa de la publicidad. Procurar no caer en un consumismo exagerado, por eso es recomendable hacer las compras con moderación, planificando el gasto y lo que se va a comprar.

2. Comparar precios en diferentes establecimientos, tanto en el comercio tradicional como en grandes superficies e Internet.

3. Realizar las compras con antelación. Determinados productos pueden subir su precio en los días previos al 14 de febrero, es el caso, por ejemplo, de las flores.

4. Cuidado especial con los gastos realizados con tarjeta de crédito ya que, con algunas, el cargo se realizará al mes siguiente y podemos encontrarnos con problemas económicos por no haber planificado bien los gastos.

5. Son muy frecuentes los paquetes turísticos que incluyen cena y alojamiento en un hotel. En estos casos, la publicidad es contractual, por lo que hay que cumplir lo pactado respecto al menú y a las condiciones de la estancia.

6. Como siempre, en el momento de realizar las compras, debemos exigir ticket o factura de compra. Son documentos indispensables a la hora de ejercer cualquier derecho de reclamación.

7. Mucho cuidado con los fraudes que nos lleguen a través de diferentes redes sociales, mensajería, etc. Debemos tener claro con quien estamos contratando.

8. Por último, presentar reclamación en el caso de tener algún problema. Tendencias de gasto en San Valentín

AESCON ha realizado una encuesta sobre la tendencia de gasto que se va a tener por San Valentín. En este sentido esta pequeña consulta ha arrojado datos interesantes sobre la actuación de los consumidores en esta festividad.

El 52% de los consumidores encuestados señala que de alguna forma celebrará San Valentín este año. De los que sí nos han manifestado que van a realizar compras, el 69% señala que contratará servicios de hostelería (hotel, cena, etc). El 7% señala que comprará flores, el 5% regalará joyas y el 13% señala que el regalo elegido será de otra modalidad (ropa, libros, discos, etc). Por el contrario, el 6% nos ha señalado que la opción elegida será una comida o cena en el propio hogar, para lo cuál realizará compras especiales. Por tanto, a la vista de estos datos de previsión de gastos, observamos que siguen de moda los paquetes turísticos que se promocionan para la celebración de San Valentín. En cuanto al gasto medio que los consumidores nos señalan que va a conllevar el total de la celebración de San Valentín es de 93,48 €.

Por provincias el gasto medio de los consumidores será:

A Coruña 72,43 €

Álava 99,22 €

Albacete 61,11 €

Alicante 102,32 €

Almería 88,11 €

Asturias 70,98 €

Ávila 55,42 €

Badajoz 61,27 €

Baleares 111,98 €

Barcelona 125,22 €

Burgos 70,70 €

Cáceres 66,65 €

Cádiz 90,12 €

Cantabria 135,21 €

Castellón 100,38 €

Ciudad Real 69,99 €

Córdoba 87,33 €

Cuenca 67,76 €

Girona 88,45 €

Granada 89,90 €

Guadalajara 64,44 €

Gipuzkoa 145,66 €

Huelva 68,84 €

Huesca 55,54 €

Jaén 70,76 €

La Rioja 80,41 €

Las Palmas 100,23 €

León 47,99 €

Lérida 90,32 €

Lugo 89,67 €

Madrid 146,72 €

Málaga 120,35 €

Murcia 90,87 €

Navarra 115,35 €

Ourense 92,27 €

Palencia 66,88 €

Pontevedra 89,96 €

Salamanca 100,12 €

Segovia 90,34 €

Sevilla 130,65 €

Soria 70,88 €

Tarragona 99,54 €

Santa Cruz de Tenerife 100,67 €

Teruel 80,65 €

Toledo 99,87 €

Valencia 140,43 €

Valladolid 95,25 €

Vizcaya 115,43 €

Zamora 80,80 €

Zaragoza 114,22 €

Ceuta 95,54 €

Melilla 70,65 € NORMAS DE USO

