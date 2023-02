​¿Por qué ya no se habla de la casta? Es la pregunta que se hace mucha gente y nadie se atreve a trasladara los gobernantes actuales Gabriel Muñoz Cascos

viernes, 3 de febrero de 2023, 12:37 h (CET) Si pretendiera emplear un término llamativo para definir la pregunta que hago en el título de este escrito, podría valerme “la pregunta del millón”, pero desisto de hacerlo, porque sonaría a ostentosa y yo prefiero un lenguaje más llano. Por eso diré -simplemente- que es la pregunta que se hace mucha gente y nadie se atreve a trasladara los gobernantes actuales.

Como todo el mundo conoce, durante los gobiernos de Aznar y de Rajoy, a Zapatero y a Sánchez no se les caían de la boca insultos y falsedades, llamándoles “corruptos”, “casta” y otras lindezas. Mientras tanto, los ERE estaban en su apogeo con los resultados que todos sabemos en parte, porque hay por juzgar otro montón de causas y no solo en Andalucía. Echen sino la vista hacia la Comunidad Valenciana porque hay “supuestas corrupciones” del ínclito Ximo Puig, el perseguidor de Rita Barberá, de Francisco Camps y de todo lo que huela a decente.

Y ¿por qué no se habla de la “casta”? Pues muy fácil, porque son ellos, con Sánchez a la cabeza, miembros de la peor “casta” que se pueda encontrar en Europa.

¿Recuerdan lo del plagiador Sánchez? Pues ahora, ha demostrado que también es un traidor, demagogo, embustero, descarado y dañino para los intereses de España, que al necesitar a los comunistas, separatistas y antidemócratas de variado pelo, gobiernacon los toda esa gentuza, siendo la única excepción entre todos los gobiernos de la Comunidad Económica Europea. Y que ha llevado a España a los peores lugares en lo político y económico, aunque él cree que los españoles somos tontos y nos engaña aprovechando los millones de euros que destina a “echarse flores” y desacreditar con falsedades a la oposición que le va a desalojar del poder. Hay que procurar que sea cuanto antes porque cada día que pasa España se hunde en un pozo que nos acerca peligrosamente hacia la ruina.

Noticias relacionadas