¿Por qué la desacralización de la divina eucaristía es la causa de todos los males?

Tengo que advertir que este escrito no es de mi invención; puede parecer que esté obsesionado con la comunión en la mano, pero no es así; si continuo vivo, creo, aunque me pueda engañar, es para defender la Divina Eucaristía.

Solo hay un DIOS VERDADERO, y ELPRIMER MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS ES AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS, pues ese único Dios está presente en la Divina Eucaristía; creo que no es difícil de entender, solamente se necesita FE. Y las consecuencias están bien manifiestas, si Dios no está en la DIVINA EUCARISTÍA, tampoco está en los mandamientos, y así se ha formado una Iglesia laica, solamente es una presencia simbólica y se ha establecido en muchas naciones cristianas la comunión en la mano y han apostatado de su fe y las profanaciones y ataques a la Iglesia Católica aumentan a una velocidad vertiginosa, porque Satanás si cree en su presencia ¿Qué puede suceder? Lo ignoro, pero estamos viviendo en una situación en la cual puede ocurrir cualquier cosa en el momento menos pensado.